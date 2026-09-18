Rusia a adaptat o rachetă de instrucţie pentru a fi folosită în atacurile asupra Ucrainei. Ce este RM48U

O rachetă concepută de Rusia pentru a fi folosită ca ţintă aeriană în exerciţiile de instrucţie ale operatorilor sistemelor antiaeriene este în prezent utilizată masiv în atacurile asupra Ucrainei în care erau folosite de obicei rachetele balistice Iskander. Experții evaluează că Rusia urmăreşte să epuizeze ce a mai rămas din rachetele interceptoare ale armatei ucrainene prin această tactică de atac cu rachete mai ieftine și mai puțin precise.

Un astfel de atac a provocat luna trecută opt morţi după lovirea unei platforme feroviare din apropiere de Kiev, în timpul unui bombardament cu un baraj de rachete care au ţintit cu precădere instalaţii industriale în districtul Brovarî, scrie Reuters.

Racheta care a lovit platforma feroviară nu a fost Iskander, principala rachetă balistică cu rază scurtă de acţiune a armatei ruse, ci una de tipul RM48U, o rachetă mai puţin precisă şi concepută iniţial pentru a fi servi drept ţintă în antrenamentele operatorilor sistemelor antiaeriene.

Desfăşurarea în masă de către Rusia a acestor rachete, pe care le-a adaptat atacurilor terestre în locul scopului lor iniţial, a crescut în ultimele luni la niveluri record amploarea atacurilor aeriene asupra Ucrainei, relevă datele oficiale ucrainene consultate de Reuters, potrivit News.ro.

Ce este racheta RM48U

Astfel, rachetele RM48U, lansate de sistemele antiaeriene S-400, au reprezentat mai mult de jumătate din cele 228 de rachete balistice şi hipersonice lansate asupra Ucrainei în iulie şi începutul lunii august.

De asemenea în iulie, odată cu creşterea numărului de rachete RM48U lansate asupra ţintelor ucrainene, numărul rachetelor Iskander folosite de Rusia a scăzut la 38, după ce depăşise 100 în luna precedentă.

Prin desfăşurarea masivă a rachetelor RM48U, care nu a fost observată anterior, Rusia a reuşit vara aceasta să-şi extindă atacurile fără a-şi epuiza stocurile de Iskander şi de alte rachete mai valoroase.

Armata rusă a putut în acest mod să bombardeze zilnic Ucraina, profitând în plus de faptul că aceasta din urmă aproape şi-a epuizat stocurile de rachete pentru sistemele antiaeriene americane Patriot, singurele interceptoare din arsenalul său capabile să doboare rachete balistice ruseşti.

Ce urmărește Rusia

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut insistent aliaţilor Ucrainei să-i furnizeze mai multe rachete Patriot, dar războiul desfăşurat de SUA împotriva Iranului a diminuat sever disponibilitatea rachetelor de acest tip.

Prin folosirea în număr mare a rachetelor RM48U, Rusia urmăreşte să epuizeze ce a mai rămas din rachetele interceptoare ale armatei ucrainene şi să lovească ţinte de valoare mai redusă fără a fi nevoită să apeleze la rachetele sale de precizie, precum Iskander, Zircon sau rachetele nord-coreene KN-23, pe care să le păstreze pentru o campanie de bombardamente cu efect puternic la iarnă, inclusiv asupra infrastructurilor energetice, explică Sidharth Kaushal, cercetător la think-tankul londonez de apărare RUSI.

Procurorii ucraineni au asociat racheta RM48U cu mai multe atacuri care au provocat numeroase victime în rândul civililor în ultimele luni, inclusiv cel asupra platformei feroviare din Brovarî.

Aceştia afirmă că experţii militari au stabilit că rachetele RM48U deviază de la ţintă în medie cu aproximativ 300 de metri şi că încărcăturile lor explozive pot împrăştia fragmente metalice pe o suprafaţă extinsă.

Câte rachete RM48U are Rusia

Rusia dispune de un stoc de aproximativ 100 de rachete Iskander, faţă de circa 400 de rachete RM48U, arată o estimare publicată luna trecută de Institutul american pentru Studiul Războiului (ISW).

Serviciul ucrainean de informaţii militare GUR semnalează că armata rusă are în stoc un număr redus de rachete balistice nord-coreene KN-23 şi KN-24, precum şi de rachete hipersonice Zircon şi Kinjal capabile să atingă viteze de peste cinci ori mai mari decât viteza sunetului.

Potrivit analistului de la think-tankul RUSI citat, Rusia poate produce anual circa 750 de rachete Iskander, dar motoarele cu combustibil solid reprezintă un factor limitator, care obligă Moscova să utilizeze aceste arme cu discernământ.

Conform serviciului ucrainean de informaţii GUR, Rusia a planificat să-şi dubleze producţia de rachete RM48U pentru a ajunge la 480 de unităţi în acest an, faţă de 200 anul trecut.

Editor : B.P.