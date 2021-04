Erupțiile recente ale celui mai activ vulcan din Europa, Etna, au dus la o creștere semnificativă a emisiilor de dioxid de sulf în Marea Mediterană. Imaginile surprinse de satelitul Sentinel-5P al UE au surprins mișcarea emisiilor pe o distanță de mii de kilometri. Mișcarea vulcanică a coincis cu blocajul de aproape o săptămână din Canalul Suez, ceea ce a indus ideea că de vină pentru poluarea masivă sunt sutele de nave care nu au mai putut înainta, dar ale căror motoare nu fuseseră oprite. S-a constatat ulterior că nu acest blocaj era cauza poluării.

Experții au făcut o legătură greșită între emisiile de dioxid de sulf și blocajul maritim.

S-a crezut că navele care așteptau deblocarea căii navigabile au dus la acumularea în atmosferă a unei cantități de dioxid de sulf de cinci ori mai mare decât cea normală.

Ipoteza a fost corectată apoi de specialiști după ce au constatat că factorul poluator era legat de activitatea vulcanică, scrie BBC.

De unde a pornit confuzia

Situat pe coasta de est a Siciliei, vulcanul cu o înălțime de 3.350 de metri a erupt de șase ori în opt zile în luna februarie, expulzând jeturi de lavă care au atins în aer înălţimi de aproximativ 500 de metri.

Craterul sud-estic al vulcanului sicilian a emis un nor gros de cenuşă vulcanică şi fum, care s-a ridicat până la o altitudine de câţiva kilometri. Norul a fost purtat de vânt spre sud și est, de-a lungul coastei nord-africane, ajungând deasupra Egiptului la sfârșitul lunii martie, exact în zilele în care nava Ever Given a rămas blocată în Canalul Suez.

Acesta a fost contextul în care specialiștii de la gigantul aeropațial Airbus au fost induși în eroare și s-au întrebat dacă o concentrație atât de masivă de dioxid de sulf în zonă este legată de comasarea a sute de nave acolo.

Imaginile surprinse de satelitul Sentinel-5P al UE au surprins mișcarea emisiilor de sufl provenite de la vulcanul Etna pe o distanță de mii de kilometri. FOTO: The European Space Agency Deschide galeria foto

Efectele negative ale emisiilor de sulf

Organizația Maritimă Internațională (OMI) se străduiește să limiteze emisiile de gaze din cauza efectelor dăunătoare pe care le poate avea asupra mediului și sănătății umane.

Emisiile de sulf contribuie la bolile respiratorii, cardiovasculare și pulmonare. Când oxizii de sulf se combină cu apa din atmosferă, aceștia fac ploaia acidă, ceea ce distruge culturi, păduri și afectează speciile acvatice,

Deși industria navală poate găsi soluții cu privire la emisiile provocate, emisiile provocate de un vulcan nu pot fi controlate.

În acest ultim caz, singura modalitate de a proteja populația este de a transmite avertismente legate de calitatea aerului, în urma observațiilor din satelit.

