În discursul de Ziua Victoriei, Putin n-a uitat de NATO și de Ucraina. „Armata rusă avansează, în ciuda sprijinului acordat inamicului"

Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat sâmbătă, în timpul paradei militare care marchează Ziua Victoriei în cel de-al Doilea Război Mondial, că armata rusă avansează în Ucraina, în pofida sprijinului inamicului din partea „întregului bloc NATO”. „Chiar dacă luptă împotriva unei forţe agresive susţinută de întregul bloc NATO, eroii noştri continuă să avanseze”, a declarat preşedintele Putin, vorbind în Piaţa Roşie cu ocazia celei de-a 81-a aniversări a victoriei Armatei Roşii asupra Germaniei naziste.

El a subliniat că trupele ruse care luptă în ceea ce este cunoscut în Rusia drept o „operaţiune militară specială” în ţara vecină urmează tradiţia soldaţilor sovietici care au luptat în ceea ce Rusia numeşte Marele Război Patriotic (1941-1945).

„Vă felicit cu ocazia Zilei Victoriei, cea mai importantă, sacră şi glorioasă sărbătoare a noastră. O sărbătorim cu mândrie şi dragoste pentru ţara noastră, înţelegând că datoria noastră comună este să apărăm interesele şi viitorul Patriei”, a proclamat şeful statului rus.

El a reamintit că Armata Roşie „a salvat” nu doar Uniunea Sovietică, ci întreaga Europă, multe dintre ţările acesteia - a subliniat el - capitulaseră şi îşi cedaseră suveranitatea în faţa avansului hitlerist.

„Loialitatea faţă de Patrie este adevărul suprem”, a mai afirmat Vladimir Putin, al cărui tată a luptat în războiul mondial.

Şeful Kremlinului a subliniat că „cheia succesului pentru poporul rus este consolidarea sa naţională, forţa morală şi capacitatea de a depăşi orice provocare”.

„Sunt ferm convins că este dreaptă cauza noastră. Suntem împreună, victoria a fost şi va fi întotdeauna a noastră”, a concluzionat el.

Agenția de presă rusă TASS a dat publicității textul integral al discursului prezidențial la Ziua Victoriei. Acesta este, de asemenea, disponibil pe site-ul Kremlinului.

„Dragi cetățeni ai Rusiei! Dragi veterani!

Tovarăși soldați și marinari, sergenți și subofițeri, sublocotenenți și subofițeri! Tovarăși ofițeri, generali și amirali! Luptători și comandanți – participanți la operațiunea militară specială! Stimați oaspeți!

Vă felicit cu ocazia Zilei Victoriei – a sărbătorii noastre sacre, luminoase și celei mai importante!

O sărbătorim cu sentimente de mândrie și dragoste față de țara noastră. Cu conștiința datoriei noastre comune – de a apăra interesele și viitorul Patriei. O sărbătorim cu sinceră recunoștință filială față de marea generație a învingătorilor.

Cinstim cu sfințenie poruncile și moștenirea soldaților Victoriei. Grija față de Patrie unește întreaga noastră țară, întregul popor al Rusiei, iar păstrarea memoriei evenimentelor Marelui Război Patriotic, a istoriei sale autentice, a eroilor adevărați este pentru noi o chestiune de onoare.

Vom ține minte întotdeauna fapta de vitejie a poporului sovietic – faptul că tocmai el a adus o contribuție decisivă la înfrângerea nazismului, și-a salvat țara, a salvat lumea, a pus capăt răului total și nemilos, a redat suveranitatea acelor state care au capitulat în fața Germaniei hitleriste, transformându-se în complici supuși ai crimelor sale.

Soldații noștri au suferit pierderi colosale, au adus un sacrificiu uriaș în numele libertății și demnității popoarelor Europei, au devenit întruchiparea curajului și nobilimii, a statorniciei și umanității și s-au încununat cu marea glorie a grandioasei Victorii.

Dragi prieteni!

22 iunie 1941 este una dintre cele mai tragice și mai triste date din istoria noastră. Anul acesta se împlinesc 85 de ani de la începutul Marelui Război Patriotic.

Naziștii au atacat perfid Uniunea Sovietică, planificând cucerirea țării și a bogatelor sale resurse, distrugerea completă a culturii, a moștenirii noastre istorice și, în cele din urmă, exterminarea, aservirea și genocidul întregului popor sovietic multinațional – adică a tuturor popoarelor, națiunilor și etniilor din Uniunea Sovietică.

Pentru realizarea acestor scopuri criminale au fost adunate forțe din toată Europa. S-ar părea că strategii naziști au luat în calcul totul cu meticulozitate. Cu excepția unui singur lucru – ceea ce se numește caracterul rus și forța de spirit a poporului sovietic.

Aceste calități se manifestă cu o putere deosebită în momentele cele mai grele pentru Patrie. Poporul nostru s-a ridicat ca un zid în calea inamicului și a arătat că devotamentul față de Patrie este cea mai înaltă dreptate, capabilă să unească milioane de oameni.

Ne amintim de statornicia fără egal a soldaților, marinarilor și ofițerilor, de abnegația membrilor miliției populare, a partizanilor și a membrilor mișcării de rezistență, precum și de eforturile uriașe depuse de populația din spatele frontului, de oamenii de știință, de industriași și de muncitorii din mediul rural.

Frontul și spatele frontului erau una. Adevăratul patriotism, curajul și spiritul de sacrificiu al poporului l-au ridicat deasupra inamicului, i-au dat putere și i-au întărit credința în Victorie. Ea a fost câștigată, suferită și obținută!

Toate acestea trăiesc în istoriile de familie, în inimile copiilor, nepoților și strănepoților noștri. În memoria fiecăruia dintre noi.

Ne plecăm capetele în fața celor căzuți în luptă. În fața celor care au fost torturați în timpul ocupației și în captivitate, a celor care au murit de foame în Leningradul asediat, în alte orașe și localități asediate. În fața tuturor celor care și-au dat viața pentru Patrie, pentru Rusia. Ne plecăm capetele în fața memoriei fiilor, fiicelor, taților, mamelor, bunicilor, străbunicilor, soților, soțiilor, fraților, surorilor, rudelor, prietenilor.

Se anunță un minut de reculegere.

Dragi prieteni!

Marea ispravă a generației de învingători îi inspiră pe soldații care îndeplinesc astăzi misiunile operațiunii militare speciale. Ei se opun unei forțe agresive, care este înarmată și susținută de întreg blocul NATO. Și, în ciuda acestui fapt, eroii noștri merg înainte.

Alături de soldații ruși se află muncitori și proiectanți, ingineri, oameni de știință, inventatori. Ei continuă tradițiile predecesorilor lor, bazându-se pe experiența de luptă modernă, creează modele de armament avansate și unice și le lansează în producție de masă.

Dar oricât s-ar schimba tehnica și metodele de luptă, esențialul rămâne neschimbat: soarta țării este decisă de oameni: soldați și muncitori din fabrici, angajați ai întreprinderilor agricole, medici și profesori, oameni de cultură și clerici, voluntari, antreprenori, filantropi. Toți cetățenii Rusiei!

Garanția succesului este forța noastră morală și etică, curajul și vitejia, unitatea noastră și capacitatea de a rezista la orice. De a învinge orice încercare!

Avem un scop comun. Fiecare contribuie personal la Victorie. Ea se forjează atât pe câmpul de luptă, cât și în spatele frontului.

Sunt ferm convins că cauza noastră este dreaptă! Suntem împreună! Victoria a fost întotdeauna și va fi întotdeauna de partea noastră!

Glorie poporului învingător! Glorie veteranilor! Glorie Forțelor Armate ale Rusiei! La mulți ani! La mulți ani de Ziua Victoriei! Ura!”.

