În Italia a fost adoptată legea care pedepsește femicidul cu închisoarea pe viaţă

Data publicării:
pumn de barbat si o femeie pe fundal
Foto cu caracter ilustrativ: Shutterstock

Parlamentul italian a aprobat în unanimitate o lege care adaugă femicidul în codul penal ca infracţiune separată pedepsită cu închisoarea pe viaţă, în contextul în care Italia se confruntă cu niveluri ridicate de violenţă împotriva femeilor şi fetelor.

Măsura, adoptată marţi seară, de Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor, adaugă femicidul în sistemul juridic italian în temeiul Articolului 577, care prevede închisoarea pe viaţă dacă o femeie sau o fată este ucisă din cauza genului său, din ură sau pentru a-i fi suprimată libertatea, relatează dpa, potrivit Agerpres. 

Legea majorează, de asemenea, posibilele pedepse pentru urmărire şi pentru distribuirea de videoclipuri false şi creşte finanţarea adăposturilor pentru femei.

Prim-ministrul Giorgia Meloni a declarat că legea trimite un „semn important împotriva barbariei violenţei împotriva femeilor”. Senatul aprobase legea la începutul acestui an.

Pedepse cu închisoare pe viaţă au fost deja pronunţate de mai multe ori pentru uciderea de femei.

Conform statisticilor oficiale, cel puţin 85 de femei au fost ucise în Italia de la începutul anului, majoritatea crimelor având loc în familie sau în cercuri de apropiaţi.

