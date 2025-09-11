În Polonia s-a reunit Consiliul Național de Securitate. „Să nu cedăm dezinformării rusești! Trebuie să creștem investițiile în apărare”

Joi după-amiază, la Palatul Prezidențial din Varșovia s-a reunit Consiliul Național de Securitate, într-o ședință convocată de președintele Karol Nawrocki, ca urmare a pătrunderii unui număr mare de drone rusești în spațiul aerian al Poloniei, la 10 septembrie. Cu această ocazie, președintele Nawrocki a afirmat că Polonia este vizată de patru ani de un război hibrid, avertizând publicul să nu cadă pradă dezinformării rusești. Polonia a cerut o reacție de la ONU, iar vineri se va reuni în regim de urgență Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, relatează Polsat News și TVPWorld. Un ghid oficial de siguranță lansat recent în Polonia oferă civililor sfaturi practice despre cum să reacționeze în situații de urgență, de la război și atacuri cu drone până la dezastre naturale.

„Dacă cineva avea vreo îndoială că Polonia participă la un război hibrid de patru ani, poate renunța la aceste îndoieli începând de ieri”, a spus Nawrocki.

„Acest război se desfășoară pe uscat, pe apă și în aer. Participăm la acest război și în sfera socială, sub forma dezinformării (...) 10 septembrie a fost un test pe care Federația Rusă ni l-a dat și care trebuia să testeze reziliența societății noastre și stabilitatea instituțiilor și alianțelor noastre. Am impresia că Polonia a trecut acest test”, a adăugat Nawrocki.

Apelul președintelui: să nu cedăm dezinformării rusești

Președintele s-a referit la dezinformarea inspirată de Kremlin, care a creat o narațiune conform căreia dronele care au încălcat spațiul aerian polonez erau ucrainene.

„Aș dori să avertizez cu tărie publicul în special, dar și pe noi toți, să nu cădem pradă dezinformării rusești, care în ultimele 24 de ore a sugerat că dronele care atacă spațiul aerian polonez sunt ucrainene, pentru a atrage Polonia în război. Aceasta este o minciună”, a subliniat el.

Șeful statului și-a exprimat, de asemenea, recunoștința pentru unitatea clasei politice, în ciuda diferențelor de opinie obișnuite.

„Prudența și atitudinea pro-stat a opoziției au contribuit, de asemenea, la trecerea testului din 10 septembrie. Este demn de remarcat faptul că toată lumea a abordat problema securității noastre fără dramă politică”, a spus el.

Președintele Poloniei a solicitat o creștere a cheltuielilor bugetare pentru înarmare.

„Trebuie să creștem investițiile în apărarea aeriană și antirachetă. Creșterea cheltuielilor la 5% din PIB nu ar trebui să fie doar un slogan, ci ar trebui să se reflecte în acțiunile întregii clase politice”, a spus el.

În noaptea de marți spre miercuri, în timpul atacului Federației Ruse asupra Ucrainei, spațiul aerian polonez a fost încălcat în repetate rânduri de drone.

În noaptea de marți spre miercuri, a avut loc un atac rusesc fără precedent în Ucraina. Au fost activate procedurile de apărare. Sistemele radar poloneze și ale aliaților au urmărit mai multe obiecte. În cazul celor care puteau reprezenta o amenințare, s-a decis neutralizarea lor. Armata și serviciile caută fragmentele de dronă. Conform ultimelor date ale Ministerului Internelor și Administrației, până în prezent au fost găsite resturile a 16 drone.

Președintele a luat decizia de a convoca Consiliul Național de Securitate miercuri. „Toate partidele politice, liderii grupurilor parlamentare și cele mai importante persoane din țară vor discuta nu numai despre ceea ce s-a întâmplat, ci și despre ce ar trebui să facem în viitor pentru a preveni apariția unor astfel de situații”, a anunțat el.

Consiliul Național de Securitate este un organism consultativ al președintelui în materie de securitate națională internă și externă.

Este alcătuit din: președinții Sejmului și Senatului, prim-ministrul, șefii Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Internelor și Administrației, ministrul coordonator al serviciilor speciale, șefii grupurilor parlamentare, și șefii Biroului Președintelui și Biroului Național de Securitate. Ședințele Consiliului sunt convocate de președinte, care stabilește și ordinea de zi a acestora.

Reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU

La cererea Poloniei, va fi convocată o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU cu privire la încălcarea spațiului aerian polonez de către Rusia, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe. Acesta este unul dintre principalele organisme ale organizației internaționale de menținere a păcii.

Dronele au încălcat în mod repetat spațiul aerian polonez. Țările NATO , care și-au exprimat disponibilitatea de a sprijini Polonia, au fost alertate, la fel ca și autoritățile Uniunii Europene.

Vladimir Putin va face pași către pace atunci când își va da seama că nu poate câștiga la un cost acceptabil, a declarat joi ministrul polonez de Externe Radoslaw Sikorski, scrie The Guardian.

„Nu fac parte dintre cei care cred în soluții rapide. Acesta este un război colonial. Vorbind istoric, astfel de războaie au durat, de obicei, aproximativ un deceniu”, a spus Sikorski, când a fost întrebat despre perspectivele războiului din Ucraina.

„Putin va face pași către pace când va realiza că nu poate câștiga la un cost acceptabil, iar el încă crede că învinge. De aceea, discuțiile despre încheierea unui acord cu el, de fapt, prelungește războiul, pentru că îi întăresc convingerea că poate obține politic ceea ce armata sa nu reușește să realizeze în Ucraina”, a adăugat ministrul de externe polonez.

Sikorski a avertizat că Putin „duce un război hibrid în toată Europa” și că „obiectivele sale, cred eu, sunt mai ambițioase decât cred unii”.

„El nu vrea doar să domine Ucraina, ci și să alunge Statele Unite din Europa și să divizeze alianța”, a subliniat el.

Ghid oficial de siguranță în caz de situații de urgență, inclusiv război, lansat în Polonia

Un ghid oficial de siguranță lansat recent în Polonia oferă civililor sfaturi practice despre cum să reacționeze în situații de urgență, de la război și atacuri cu drone până la dezastre naturale. Iată sfaturile din ghid:

Când trebuie să vă evacuați?

În Polonia, momentul în care trebuie să începeți evacuarea este semnalat printr-un sunet de sirenă ascendent și descendent de trei minute, care anunță alarma. Acest semnal poate fi anulat doar de un alt sunet de sirenă constant de trei minute, care semnifică „totul în regulă”.

În momentul în care cetățenii aud alarma de trei minute, sunt îndemnați să pornească imediat radioul sau televizorul și să urmeze instrucțiunile oficiale.

Dacă evacuarea este necesară, oamenii trebuie să-și asigure locuințele închizând ferestrele, oprind gazul și electricitatea, luându-și rucsacul de evacuare și asigurându-se că copiii au informații de contact și detalii medicale. „Nu amânați evacuarea dacă viața sau sănătatea dvs. sunt în pericol”, avertizează ghidul, care a fost lansat luna trecută.

Ce să luați cu dumneavoastră?

Apă îmbuteliată, filtre de apă sau tablete de purificare.

Trusă de prim ajutor, medicamente personale, produse de igienă și produse de dezinfecție.

Documente, copii de rezervă pe USB și bani cash în diverse bancnote.

Lanternă, radio cu baterii sau cu manivelă, telefon încărcat, baterie externă, încărcătoare, cabluri compatibile și baterii de rezervă.

Cuțit de buzunar sau multitool, brichetă, saci de gunoi, hărți tipărite.

Alimente bogate în calorii, gata de consum (de exemplu, batoane energetice, fructe uscate, nuci).

Suveniruri personale, de exemplu, fotografii, amintiri de familie.

Îmbrăcăminte adecvată sezonului, echipament de ploaie, sac de dormit, saltea de dormit, pătură termică.

Mijloace alternative de comunicare (de exemplu, walkie-talkie).

Proprietarii de animale de companie sunt rugați să rețină că se pot evacua împreună cu animalele lor, dar trebuie să aducă hrană, apă și provizii pentru acestea.

Unde să vă evacuați?

Informații despre locația adăposturilor pot fi găsite la primărie și la unitățile de pompieri voluntari sau de stat.

Polonia dispune în prezent de aproximativ 224.000 de adăposturi temporare și peste 10.600 de structuri de protecție, inclusiv buncăre și ascunzișuri fortificate.

Autoritățile estimează că aproape 49 de milioane de persoane ar putea găsi adăpost în întreaga țară.

Dacă adăposturile oficiale sunt inaccesibile, oamenii ar trebui să rămână în interior, departe de ferestre, în camere centrale sau lângă pereți portanți. Persoanele surprinse în exterior ar trebui să caute garaje subterane, tuneluri sau subsoluri; chiar și șanțurile de pe marginea drumului oferă o protecție mai bună decât terenul deschis.

Ce se întâmplă în cazul unui atac cu drone?

În cazul unui atac cu drone, cetățenilor li se recomandă să se îndrepte rapid către adăposturi folosind rutele de evacuare planificate în prealabil, să evite lifturile și să rămână în camere fără ferestre, cu pereți groși și ieșiri de urgență.

„Dacă auziți o explozie în aer liber, întindeți-vă pe o suprafață plană și acoperiți-vă capul”, se arată în ghid.

Odată ajunși în adăpost, oamenii sunt sfătuiți să nu plece prea repede, să comunice prin SMS în loc de apeluri vocale și să ajute persoanele din apropiere care ar putea avea nevoie de asistență.

Cele mai vulnerabile orașe din Polonia

Un raport al băncii de dezvoltare de stat BGK, publicat joi, avertizează că cele mai mari și mai bogate orașe din Polonia — Varșovia, Gdańsk și Cracovia — ar fi cele mai vulnerabile în timp de război din cauza aeroporturilor, porturilor și sediilor guvernamentale situate acolo.

Municipalitățile învecinate, precum Raszyn și Pruszcz Gdański, sunt, de asemenea, considerate a fi expuse unui risc ridicat de tensiuni umanitare în cazul unui conflict.

