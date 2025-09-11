Ce să faci în caz de război sau urgențe majore. Ghidul polonez de siguranță: medicamente, bani cash, documente pe stick, dezinfectant

Un ghid oficial de siguranță lansat recent în Polonia oferă civililor sfaturi practice despre cum să reacționeze în situații de urgență, de la război și atacuri cu drone până la dezastre naturale, relatează TVPWorld. Iată sfaturile din acest ghid, cu mențiunea că ele sunt, în cea mai mare parte, general valabile. Fiecare dintre noi se poate pregăti singur pentru o criză.

Ghidul de siguranță are 50 de pagini cu informații esențiale pentru toată lumea – nu doar în cazul unui atac militar, ci și al inundațiilor sau incendiilor. Serviciile de urgență încurajează pe toată lumea să aibă un rucsac de evacuare.

Când trebuie să vă evacuați?

În Polonia, momentul în care trebuie să începeți evacuarea este semnalat printr-un sunet de sirenă ascendent și descendent de trei minute, care anunță alarma. Acest semnal poate fi anulat doar de un alt sunet de sirenă constant de trei minute, care semnifică „totul în regulă”.

În momentul în care cetățenii aud alarma de trei minute, sunt îndemnați să pornească imediat radioul sau televizorul și să urmeze instrucțiunile oficiale.

Dacă evacuarea este necesară, oamenii trebuie să-și asigure locuințele închizând ferestrele, oprind gazul și electricitatea, luându-și rucsacul de evacuare și asigurându-se că copiii au informații de contact și detalii medicale. „Nu amânați evacuarea dacă viața sau sănătatea dvs. sunt în pericol”, avertizează ghidul, care a fost lansat luna trecută.

Ce să luați cu dumneavoastră?

Apă îmbuteliată, filtre de apă sau tablete de purificare.

Trusă de prim ajutor, medicamente personale, produse de igienă și produse de dezinfecție.

Documente, copii de rezervă pe USB și bani cash în diverse denominări.

Lanternă, radio cu baterii sau cu manivelă, telefon încărcat, baterie externă, încărcătoare, cabluri compatibile și baterii de rezervă.

Cuțit de buzunar sau multitool, brichetă, saci de gunoi, hărți tipărite.

Alimente bogate în calorii, gata de consum (de exemplu, batoane energetice, fructe uscate, nuci).

Suveniruri personale, de exemplu, fotografii, amintiri de familie.

Îmbrăcăminte adecvată sezonului, echipament de ploaie, sac de dormit, saltea de dormit, pătură termică.

Mijloace alternative de comunicare (de exemplu, walkie-talkie).

Proprietarii de animale de companie sunt rugați să rețină că se pot evacua împreună cu animalele lor, dar trebuie să aducă hrană, apă și provizii pentru acestea.

Unde să vă evacuați?

Informații despre locația adăposturilor pot fi găsite la primărie și la unitățile de pompieri voluntari sau de stat.

Polonia dispune în prezent de aproximativ 224.000 de adăposturi temporare și peste 10.600 de structuri de protecție, inclusiv buncăre și ascunzișuri fortificate.

Autoritățile estimează că aproape 49 de milioane de persoane ar putea găsi adăpost în întreaga țară.

Dacă adăposturile oficiale sunt inaccesibile, oamenii ar trebui să rămână în interior, departe de ferestre, în camere centrale sau lângă pereți portanți. Persoanele surprinse în exterior ar trebui să caute garaje subterane, tuneluri sau subsoluri; chiar și șanțurile de pe marginea drumului oferă o protecție mai bună decât terenul deschis.

Ce se întâmplă în cazul unui atac cu drone?

În cazul unui atac cu drone, cetățenilor li se recomandă să se îndrepte rapid către adăposturi folosind rutele de evacuare planificate în prealabil, să evite lifturile și să rămână în camere fără ferestre, cu pereți groși și ieșiri de urgență.

„Dacă auziți o explozie în aer liber, întindeți-vă pe o suprafață plană și acoperiți-vă capul”, se arată în ghid.

Odată ajunși în adăpost, oamenii sunt sfătuiți să nu plece prea repede, să comunice prin SMS în loc de apeluri vocale și să ajute persoanele din apropiere care ar putea avea nevoie de asistență.

Cele mai vulnerabile orașe din Polonia

Un raport al băncii de dezvoltare de stat BGK, publicat joi, avertizează că cele mai mari și mai bogate orașe din Polonia — Varșovia, Gdańsk și Cracovia — ar fi cele mai vulnerabile în timp de război din cauza aeroporturilor, porturilor și sediilor guvernamentale situate acolo.

Municipalitățile învecinate, precum Raszyn și Pruszcz Gdański, sunt, de asemenea, considerate a fi expuse unui risc ridicat de tensiuni umanitare în cazul unui conflict.

Editor : Marina Constantinoiu