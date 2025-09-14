Live TV

În primul său interviu, Papa Leon îl critică pe Elon Musk. Ce spune Suveranul Pontif despre ONU

Pope Leo XIV Leading The Angelus Prayer On His 70Th Birthday - Vatican
Papa Leon. Profimedia Images
Din articol
„ONU nu mai e capabilă să promoveze o diplomație multilaterală eficientă”

Papa Leon al XIV-lea a criticat pachetele de compensare din corporaţii care le oferă directorilor executivi salarii mult mai mari decât angajaţilor lor, în fragmente din primul său interviu pentru presă, date publicităţii duminică. El a vorbit despre planul de remunerare pentru directorul general al Tesla Elon Musk, care ar urma să fie recompensat cu acţiuni în valoare de circa 1.000 de miliarde de dolari.

Suveranul pontif, originar din Chicago, a vorbit de asemenea despre Organizaţia Naţiunilor Unite, despre deceniile petrecute ca misionar în Peru, despre felul în care s-a adaptat rolului de papă şi despre speranţele sale pentru pace în sângerosul conflict de trei ani dintre Ucraina şi Rusia, informează Reuters preluată de Agerpres.

El a afişat un stil mai rezervat decât predecesorul său, papa Francisc, care acorda adesea interviuri, preferând să vorbească pe baza unor texte pregătite. Fragmentele date publicităţii duminică au fost publicate pe site-ul catolic Crux.

„Directorii executivi care acum 60 de ani câştigau de patru până la şase ori mai mult decât lucrătorii câştigă (acum) de 600 de ori mai mult”, a declarat papa în interviul realizat la sfârşitul lunii iulie pentru o biografie în pregătire.

„Ieri a apărut ştirea că Elon Musk va deveni primul trilionar din lume”, declara el la acel moment. „Ce înseamnă asta şi despre ce este vorba? Dacă acesta este singurul lucru care mai are valoare, atunci avem o mare problemă”, a continuat el.

Leon al XIV-lea a declarat totodată că Organizaţia Naţiunilor Unite nu mai este capabilă să promoveze o diplomaţie multilaterală eficientă.

„Naţiunile Unite ar trebui să fie locul unde se rezolvă multe probleme”, a subliniat papa. "Din păcate, pare să fie recunoscut pe scară largă că ONU, cel puţin în acest moment, şi-a pierdut capacitatea de a reuni oamenii în privinţa chestiunilor multilaterale", a adăugat pontiful.

Vorbind despre alegerea sa ca papă, Leon al XIV-lea a mărturisit că la început s-a simţit mai pregătit să îi călăuzească spiritual pe cei 1,4 miliarde de catolici din întreaga lume, dar mai puţin pregătit să joace un rol major pe scena diplomatică globală.

„Aspectul complet nou al acestei misiuni este că am fost propulsat la nivelul de lider mondial”, a afirmat suveranul pontif.

„Învăţ foarte multe şi mă simt foarte provocat, dar nu copleşit”, a subliniat papa.

