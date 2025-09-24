Live TV

În localitatea Șandriholove, regiunea Donețk, invadatorii ruși au împușcat o familie de civili și au luat un copil ostatic. Potrivit Ukrinform, acest lucru a fost raportat pe Facebook de către Corpul 3 Armată.

În zona de responsabilitate a Corpului 3 Armată, în apropierea satului Șandriholove, ocupanții au împușcat o familie de civili și au luat o fetiță minoră ostatică. Inamicul o folosește pentru a-și acoperi trupele și a continua avansarea în sectorul Liman, arată un comunicat al Corpului 3 Armată .

Interceptările radio au revelat că, chiar înainte de începerea asaltului asupra Shandriholove, un comandant rus cu indicativul „Bali” a dat ordin să distrugă populația civilă, instruindu-și trupele să acționeze rapid și „să ucidă pe toată lumea fără discriminare”.

Unitatea rusă a intrat într-o clădire rezidențială și a împușcat părinții copilului. Rușii au răpit fata și și-au continuat asaltul, ținând-o ostatică pentru a împiedica pe oricine să tragă asupra lor.

Crima de război este înregistrată în direct de unitățile corpului de armată. Toate interceptările radio indică faptul că acțiunile rușilor au fost premeditate, a subliniat Corpul 3 Armată.

Potrivit Ukrinform, prima doamnă Olena Zelenska a făcut apel la partenerii occidentali să împiedice ca răpirea copiilor ucraineni de către Rusia să devină doar o statistică și a amintit soarta Marharitei Prokopenko, care a fost deportată din Herson și adoptată ilegal de un oficial rus.

