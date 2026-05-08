Încă un oraș din Rusia anulează parada de Ziua Victoriei din cauza dronelor ucrainene

Paradă Ziua Victoriei Rusia. Foto: Profimedia
Orașul Perm, centrul administrativ al regiunii Perm din vestul Rusiei, a anulat parada militară de Ziua Victoriei, programată pentru 9 mai, din motive de siguranță, a anunțat guvernatorul regiunii, Dmitri Makhonin, potrivit Kyiv Independent.

Decizia vine în urma unui val de atacuri recente cu drone ucrainene asupra infrastructurii petroliere din Perm - oraș situat la circa 1.500 km de granița cu Ucraina -, inclusiv un atac desfășurat în noaptea de miercuri spre joi, ziua în care a venit și anunțul lui Makhonin.

„În urma rezultatelor ședinței operaționale, s-a decis să nu se organizeze o paradă a trupelor garnizoanei din Perm pe 9 mai”, a declarat Makhonin pe Telegram, potrivt sursei citate.

„Acest lucru a fost făcut pentru a asigura siguranța locuitorilor și pentru a nu distrage atenția agențiilor de aplicare a legii de la îndeplinirea sarcinilor de protejare a concetățenilor lor.”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi că Ucraina a lovit ținte din Perm și din alte zone din interiorul Rusiei în timpul atacurilor din noaptea precedentă.

El s-a referit la aceste atacuri ca la „sancțiuni cu rază lungă de acțiune” ca răspuns la încălcările repetate ale armistițiului de către Rusia în perioada premergătoare Zilei Victoriei.

Rusia a anunțat un armistițiu pentru perioada 8-9 mai, înaintea sărbătorilor anuale ale Zilei Victoriei de la Moscova.

Ucraina a răspuns propunând un armistițiu propriu, cu începere de la miezul nopții de pe 6 mai. Zelenski a declarat ulterior că Rusia a încălcat armistițiul propus de Ucraina de 1.820 de ori până în dimineața zilei de 6 mai, la doar câteva ore după intrarea sa în vigoare.

Ziua Victoriei, sărbătorită pe 9 mai, comemorează înfrângerea Germaniei naziste de către Uniunea Sovietică în cel de-al Doilea Război Mondial. Rusia folosește de obicei această ocazie pentru a-și etala puterea militară prin parade de amploare la Moscova și demonstrații în toată țara. În ultimii ani, sărbătorile au reprezentat o oportunitate de a răspândi propagandă care justifică invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

Anul acesta, însă, sărbătorile Rusiei au fost reduse — în parte din cauza capacităților sporite de atac la distanță ale Ucrainei.

Perm se află la mai mult de 1.500 de kilometri de granița cu Ucraina. O stație de pompare a petrolului din Perm a fost lovită de drone ucrainene două nopți la rând, pe 29 și 30 aprilie, cu o săptămână înainte ca Zelenski să raporteze atacul din 7 mai.

Stația din Perm este un important nod de tranzit petrolier utilizat pentru recepția, stocarea și pomparea țițeiului prin rețeaua principală de conducte a Rusiei.

