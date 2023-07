India lansează o misiune istorică pe Lună. Va ajunge în premieră la polul sudic al satelitului

India urmează să-și lanseze astăzi a treia misiune pe Lună. Naveta Chandrayaan-3 va fi prima care va ajunge lângă polul sudic al Lunii, puțin explorat până în prezent.

Chandrayaan-3 urmează să fie lansată la ora 12.05, ora României, de la centrul spațial Sriharikota.

Naveta urmează să ajungă pe Lună în 23-24 august, au declarat oficialii spațiali.

Dacă misiunea va avea succes, India va fi a patra țară care va realiza o aterizare controlată pe Lună, după SUA, fosta Uniune Sovietică și China.

Această misiune are loc la 13 ani de la prima misiune lunară a Indiei, în 2008, care a efectuat „prima și cea mai detaliată căutare a apei pe suprafața lunii și a stabilit că Luna are atmosferă în timpul zilei”, a spus Mylswamy Annadurai, director de proiect Chandrayaan-1.

Chandrayaan-2 - care includea și un orbiter, un lander și un rover, la fel ca Chandrayaan-3 - a fost lansată în iulie 2019, dar a avut doar parțial succes. Orbiterul său continuă să se rotească și să studieze Luna, dar landerul s-a prăbușit în timpul aselenizării, din cauza „unei defecțiuni de ultimă oră a sistemului de frânare”, a spus Annadurai.

Șeful Organizației Indiane de Cercetare Spațială (Isro), Sreedhara Panicker Somanath, a spus că au studiat cu atenție datele de la ultimul accident și au efectuat exerciții de simulare pentru a remedia erorile.

Chandrayaan-3, care cântărește 3.900 kg și costă 6,1 miliarde de rupii (75 de milioane de dolari), are „aceleași obiective” ca și predecesorul său - să asigure o aterizare ușoară pe suprafața Lunii, a adăugat el.

Landerul (numit Vikram, după fondatorul Isro) cântărește aproximativ 1.500 kg și transportă roverul de 26 kg care poartă numele de Pragyaan, cuvântul sanscrit pentru „înțelepciune”.

După decolarea de vineri, nava va avea nevoie de aproximativ 15- 20 de zile pentru a intra pe orbita Lunii. Oamenii de știință vor începe apoi să reducă viteza rachetei în următoarele câteva săptămâni pentru a o aduce la un punct care să permită o aterizare ușoară pentru Vikram.

Dacă totul merge conform planului, roverul cu șase roți se va ejecta și se va plimba în jurul rocilor și craterelor de pe suprafața planetei, adunând date și imagini esențiale care vor fi trimise înapoi pe Pământ pentru analiză.

„Roverul are cinci instrumente care se vor concentra pe aflarea caracteristicilor fizice ale suprafeței Lunii, a atmosferei apropiate de suprafață și a activității tectonice, pentru a studia ceea ce se întâmplă sub suprafață. Sper că vom găsește ceva nou”, a spus Somanath pentru Mirror Now.

