Indignare în Danemarca după ce Trump și-a desemnat emisarul special pentru Groenlanda. Măsura luată de Copenhaga

Danemarca îl va convoca pe ambasadorul SUA la Copenhaga, după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat numirea unui trimis special pentru Groenlanda, un teritoriu autonom danez pe care a ameninţat să-l anexeze, relatează AFP.



„Sunt profund indignat de această numire şi de această declaraţie, pe care le consider total inacceptabile”, a declarat ministrul de externe danez, Lars Lokke Rasmussen, pentru postul TV2 Danemarca, notează Agerpres.



El a adăugat că ministerul său îl va convoca pe ambasadorul SUA în următoarele zile „pentru a obţine explicaţii”.



Numirea unui trimis special „confirmă interesul continuu al SUA pentru Groenlanda”, declarase anterior Rasmussen într-un comunicat de presă trimis prin e-mail către AFP.



„Cu toate acestea, insistăm ca toată lumea, inclusiv Statele Unite, să arate respect pentru integritatea teritorială a Regatului Danemarcei”, a adăugat el.



Preşedintele american Donald Trump a anunţat duminică numirea guvernatorului statului Louisiana, Jeff Landry, un republican, în funcţia de trimis special al Statelor Unite pentru Groenlanda, un vast teritoriu autonom danez râvnit de Washington.



„Am plăcerea să anunţ că îl numesc pe marele guvernator al Louisianei, Jeff Landry, în funcţia de trimis special al Statelor Unite în Groenlanda”, a declarat Trump pe reţeaua sa Truth Social.



„Jeff înţelege cât de importantă este Groenlanda pentru securitatea noastră naţională şi va apăra cu tărie interesele ţării noastre pentru siguranţa, securitatea şi supravieţuirea aliaţilor noştri şi, de fapt, a întregii lumi. Felicitări, Jeff!”, a scris Donald Trump.



După ce a fost reales, preşedintele american a explicat că „are nevoie” de Groenlanda, în special pentru securitatea Statelor Unite, afirmându-şi în repetate rânduri dorinţa de a o cuceri.

