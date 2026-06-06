Vânătorii de extratereștri au un plan pentru ziua când omenirea va găsi dovezi ale vieții în spațiu

Experții implicați în căutarea vieții extraterestre au actualizat protocoalele care stabilesc modul în care ar trebui gestionată și comunicată o eventuală descoperire a unei civilizații inteligente din afara Pământului. Noile recomandări pun accent pe transparență, verificarea riguroasă a informațiilor și prevenirea panicii sau a dezinformării.

Deși imaginea clasică a „omuleților verzi” aparține trecutului, posibilitatea existenței unor civilizații inteligente în alte regiuni ale Universului rămâne un subiect serios pentru astronomi. Experții afirmă că noile reguli urmăresc să prevină anunțurile pripite și să ofere un cadru pentru confirmarea și comunicarea unor asemenea descoperiri, relatează The Guardian.

„Sperăm să evităm situațiile în care cercetătorii strigă prematur «extratereștri!», dar în același timp vrem ca publicul să știe că dorim să fim cât mai transparenți și mai deschiși posibil”, a declarat profesorul Michael Garrett, directorul Centrului Jodrell Bank pentru Astrofizică și președintele comitetului pentru căutarea inteligenței extraterestre (SETI) din cadrul Academiei Internaționale de Astronautică (IAA).

Deși unii rămân sceptici că viața extraterestră va fi vreodată detectată, Garrett a sugerat că, având în vedere numărul uriaș de experți care analizează cantități enorme de date astronomice, descoperirea unui semnal este doar o chestiune de timp.

„Nu știu dacă va fi anul acesta, anul viitor, în următorul deceniu, în următorul secol sau mai târziu”, a spus el. „Dar, în cele din urmă, cineva va găsi ceva, probabil cineva care nu caută extratereștri, ci studiază discuri protoplanetare sau cine știe ce altceva. Aceste recomandări sunt destinate tocmai acelei persoane sau acelui grup de oameni de știință care se vor trezi brusc în fața unei descoperiri uriașe și se vor întreba: ce înseamnă asta și care sunt implicațiile?”

Noile protocoale actualizează recomandările publicate în 2010 și stabilesc, printre altele, modul în care cercetătorii ar trebui să verifice dovezile potențiale privind existența unor ființe extraterestre inteligente, să facă anunțuri publice și să gestioneze sau să stocheze datele.

După cum remarcă Garrett, rețelele sociale au cunoscut o explozie în ultimii 15 ani. În consecință, zvonurile despre un semnal neașteptat s-ar putea răspândi rapid și ar putea scăpa de sub control.

„În 2010 ni se părea un lucru extraordinar, iar acum ne dăm seama că trebuie să fii foarte atent cu rețelele sociale. Trebuie să încerci să controlezi narațiunea din jurul descoperirii tale, astfel încât să nu fie distorsionată într-un fel sau altul”, a explicat Garrett.

Totuși, a adăugat el, transparența rămâne esențială. „Știm că oamenii cred că astfel de lucruri le sunt ascunse, că sunt secrete guvernamentale și așa mai departe. Dar nu cred că este adevărat. Cel puțin în grupul nostru de cercetători SETI vrem să demonstrăm că suntem deschiși și transparenți, însă vrem și să procedăm cu atenție și să verificăm lucrurile înainte de a lansa alarme false”, a spus acesta.

Protocoalele subliniază că cercetătorii trebuie să depună toate eforturile posibile pentru autentificarea și confirmarea semnalelor detectate, că rapoartele de verificare trebuie evaluate de alți specialiști și că datele utilizate pentru verificare trebuie făcute publice.

De asemenea, documentul recomandă instituțiilor și organizațiilor implicate să colaboreze cu mass-media, rețelele sociale și alte canale de comunicare, iar răspunsurile oferite publicului să fie rapide, exacte și sincere.

În același timp, protocoalele precizează că cercetătorii au dreptul să refuze interacțiunile cu presa, iar instituțiile sunt încurajate să ia măsuri pentru protejarea lor.

„Nu cred că în 2010 cineva s-a gândit cu adevărat la siguranța personală a oamenilor de știință, dar bănuiesc că acum este o problemă mai importantă, deoarece este foarte ușor să afli unde lucrează sau unde locuiesc oamenii”, a spus Garrett.

Deși recomandările nu sunt obligatorii, Garrett consideră că ele sunt importante, mai ales că în trecut au existat atât semnale promițătoare, cât și farse evidente. „Există încă un anumit aer de amuzament atunci când spui că ești în căutarea unor civilizații extraterestre, chiar și printre colegii tăi astronomi”, a declarat el. „Vrem să ne asigurăm că tratăm aceste lucruri cât se poate de serios și într-un mod profesionist, reducând numărul afirmațiilor false privind detectarea unor semnale. Considerăm că acest lucru este foarte important pentru credibilitatea muncii noastre.”

Cât de îngrijorați ar trebui să fie oamenii în cazul detectării unui semnal depinde, în parte, și de locul din care acesta provine. Un semnal venit de la câteva mii de ani-lumină distanță ar putea fi chiar încurajator, spune Garrett, deoarece ar indica probabil existența unei civilizații inteligente mai vechi, care a atins un nivel tehnologic avansat și a supraviețuit timp de mii de ani. „Dar dacă ai detecta ceva aflat chiar dincolo de Sistemul Solar, atunci probabil că ar fi destul de înfricoșător”, a spus el.

Editor : M.I.