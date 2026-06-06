Live TV

Vânătorii de extratereștri au un plan pentru ziua când omenirea va găsi dovezi ale vieții în spațiu

Data publicării:
VLA (Very Large Array) of the National Radio Astronomy Observatory, New Mexico, United States of America, North America
Rețeaua de radiotelescoape Very Large Array (VLA) a Observatorului Național de Radioastronomie din New Mexico, SUA. Sursa foto: Profimedia Images

Experții implicați în căutarea vieții extraterestre au actualizat protocoalele care stabilesc modul în care ar trebui gestionată și comunicată o eventuală descoperire a unei civilizații inteligente din afara Pământului. Noile recomandări pun accent pe transparență, verificarea riguroasă a informațiilor și prevenirea panicii sau a dezinformării.

Deși imaginea clasică a „omuleților verzi” aparține trecutului, posibilitatea existenței unor civilizații inteligente în alte regiuni ale Universului rămâne un subiect serios pentru astronomi. Experții afirmă că noile reguli urmăresc să prevină anunțurile pripite și să ofere un cadru pentru confirmarea și comunicarea unor asemenea descoperiri, relatează The Guardian.

„Sperăm să evităm situațiile în care cercetătorii strigă prematur «extratereștri!», dar în același timp vrem ca publicul să știe că dorim să fim cât mai transparenți și mai deschiși posibil”, a declarat profesorul Michael Garrett, directorul Centrului Jodrell Bank pentru Astrofizică și președintele comitetului pentru căutarea inteligenței extraterestre (SETI) din cadrul Academiei Internaționale de Astronautică (IAA).

Deși unii rămân sceptici că viața extraterestră va fi vreodată detectată, Garrett a sugerat că, având în vedere numărul uriaș de experți care analizează cantități enorme de date astronomice, descoperirea unui semnal este doar o chestiune de timp.

„Nu știu dacă va fi anul acesta, anul viitor, în următorul deceniu, în următorul secol sau mai târziu”, a spus el. „Dar, în cele din urmă, cineva va găsi ceva, probabil cineva care nu caută extratereștri, ci studiază discuri protoplanetare sau cine știe ce altceva. Aceste recomandări sunt destinate tocmai acelei persoane sau acelui grup de oameni de știință care se vor trezi brusc în fața unei descoperiri uriașe și se vor întreba: ce înseamnă asta și care sunt implicațiile?”

Noile protocoale actualizează recomandările publicate în 2010 și stabilesc, printre altele, modul în care cercetătorii ar trebui să verifice dovezile potențiale privind existența unor ființe extraterestre inteligente, să facă anunțuri publice și să gestioneze sau să stocheze datele.

După cum remarcă Garrett, rețelele sociale au cunoscut o explozie în ultimii 15 ani. În consecință, zvonurile despre un semnal neașteptat s-ar putea răspândi rapid și ar putea scăpa de sub control.

„În 2010 ni se părea un lucru extraordinar, iar acum ne dăm seama că trebuie să fii foarte atent cu rețelele sociale. Trebuie să încerci să controlezi narațiunea din jurul descoperirii tale, astfel încât să nu fie distorsionată într-un fel sau altul”, a explicat Garrett.

Totuși, a adăugat el, transparența rămâne esențială. „Știm că oamenii cred că astfel de lucruri le sunt ascunse, că sunt secrete guvernamentale și așa mai departe. Dar nu cred că este adevărat. Cel puțin în grupul nostru de cercetători SETI vrem să demonstrăm că suntem deschiși și transparenți, însă vrem și să procedăm cu atenție și să verificăm lucrurile înainte de a lansa alarme false”, a spus acesta.

Protocoalele subliniază că cercetătorii trebuie să depună toate eforturile posibile pentru autentificarea și confirmarea semnalelor detectate, că rapoartele de verificare trebuie evaluate de alți specialiști și că datele utilizate pentru verificare trebuie făcute publice.

De asemenea, documentul recomandă instituțiilor și organizațiilor implicate să colaboreze cu mass-media, rețelele sociale și alte canale de comunicare, iar răspunsurile oferite publicului să fie rapide, exacte și sincere.

În același timp, protocoalele precizează că cercetătorii au dreptul să refuze interacțiunile cu presa, iar instituțiile sunt încurajate să ia măsuri pentru protejarea lor.

„Nu cred că în 2010 cineva s-a gândit cu adevărat la siguranța personală a oamenilor de știință, dar bănuiesc că acum este o problemă mai importantă, deoarece este foarte ușor să afli unde lucrează sau unde locuiesc oamenii”, a spus Garrett.

Deși recomandările nu sunt obligatorii, Garrett consideră că ele sunt importante, mai ales că în trecut au existat atât semnale promițătoare, cât și farse evidente. „Există încă un anumit aer de amuzament atunci când spui că ești în căutarea unor civilizații extraterestre, chiar și printre colegii tăi astronomi”, a declarat el. „Vrem să ne asigurăm că tratăm aceste lucruri cât se poate de serios și într-un mod profesionist, reducând numărul afirmațiilor false privind detectarea unor semnale. Considerăm că acest lucru este foarte important pentru credibilitatea muncii noastre.”

Cât de îngrijorați ar trebui să fie oamenii în cazul detectării unui semnal depinde, în parte, și de locul din care acesta provine. Un semnal venit de la câteva mii de ani-lumină distanță ar putea fi chiar încurajator, spune Garrett, deoarece ar indica probabil existența unei civilizații inteligente mai vechi, care a atins un nivel tehnologic avansat și a supraviețuit timp de mii de ani. „Dar dacă ai detecta ceva aflat chiar dincolo de Sistemul Solar, atunci probabil că ar fi destul de înfricoșător”, a spus el.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
explzoie drona port constanta
1
Ucraina a pierdut controlul a patru drone, una s-a autodetonat în Portul Constanța...
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
2
Prima reacție a lui Sorin Grindeanu după desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de...
AMBASADA RUSIEI
3
Prima reacție a Rusiei după explozia din Portul Constanța: Ambasada de la București...
eugen tomac nicusor dan cotroceni
4
Nicușor Dan a desemnat premierul. Eugen Tomac: Voi prezenta Parlamentului un guvern...
Ilie Bolojan
5
Prima reacție a lui Ilie Bolojan după ce Eugen Tomac a fost nominalizat premier
Alungat de Tottenham, Radu Drăgușin și-a găsit echipă și transferul prinde contur: ”E o obsesie”
Digi Sport
Alungat de Tottenham, Radu Drăgușin și-a găsit echipă și transferul prinde contur: ”E o obsesie”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Sophie Adenot's Daily Life Aboard The ISS
Din spațiu, o astronaută franceză spune că vede „seceta care se instalează” pe Terra
Planete, spatiu
Dumitru Prunariu: E imposibil ca în tot Universul acesta să fim singurele fiinţe inteligente. Există, dar nu ne închipuim sub ce formă
ilustrație a planetei K2-18B, despre care se crede că ar putea susține viață extraterestră
Oamenii de știință cred că au găsit o nouă metodă pentru detectarea vieții extraterestre
HANDOUT - An image released by the U.S. Department of War shows a UAP reported by U.S. Indo-Pacific Command near Japan in 2024. The object was described by the government as resembling a football-shaped body. The image was included in the Department of Wa
Pentagonul publică noi documente despre OZN-uri şi mărturii despre posibile întâlniri cu civilizații extraterestre
planeta marte
„O scurtătură” spre Marte, descoperită accidental de un cercetător: „Eram în locul potrivit la momentul potrivit”
Recomandările redacţiei
France Macron Key Moments
Cum vrea Macron să-l seducă pe Trump, pentru a participa la Summitul...
Nicușor Dan.
Nicușor Dan a convocat o ședință, astăzi la Constanța, după...
Andrew Tate
„Oaspeții lui Putin”. Controverse în Rusia după vizita lui Andrew și...
grupuri misterioase de bărbați surprinși de camerele de supraveghere în timp ce coboară în sistemul de canalizare din New York
„Arătau ca Țestoasele Ninja”: Grupuri misterioase de bărbați se...
Ultimele știri
Temperatura optimă în casă pe timp de vară. Este recomandat să dormi cu aerul condiționat pornit? Explicațiile specialiștilor
Un vaccin „cu totul nou” a fost dezvoltat cu ajutorul AI: „O schimbare fundamentală în modul în care ne pregătim pentru pandemii”
Vitamina care susține sănătatea creierului și poate reduce riscul de declin cognitiv. Medicii explică cine este predispus la deficit
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sharon Stone, adevărul despre sfârșitul căsniciei sale. Ce i-a interzis fostul soț: „Nu mă joc cu viața mea”
Cancan
Ce le-a cerut Vlad Verdeș, tânărul care și-a ucis tatăl polițist, magistraților. Nu le-a venit să creadă! 😲
Fanatik.ro
„După 42 de ani, Știința noastră are iarăși 7 fotbaliști la naționala României!”. Marius Mitran scrie despre...
editiadedimineata.ro
Chatboturile AI, vulnerabile la dezinformarea rusă. Limba schimbă „adevărul”
Fanatik.ro
Lovitura dată de un club din SuperLiga pe spatele FCSB: „Toți banii îi iau ei”
Adevărul
Bruiaj GPS masiv înregistrat în zona portului Constanța în ultimele 24 de ore. Litoralul românesc, printre...
Playtech
Cine poate ieși mai devreme la pensie. Trei situații prevăzute de noua lege care îi avantajează pe români
Digi FM
Vila unde regina Elisabeta a II-a își savura ceaiul la malul mării a fost scoasă la vânzare. Cum arată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ionuț Radu a dat lovitura: 9.000.000€
Pro FM
Puya își anunță retragerea din muzică după peste 20 de ani de carieră: „Mai fac trei albume și gata. Pensie!”
Film Now
Jennifer Lopez, în centrul speculațiilor despre operații estetice, după o apariție care a făcut valuri: "De...
Adevarul
Un antiinflamator luat frecvent pentru dureri articulare poate avea riscuri serioase. Milioane de oameni îl...
Newsweek
Pensiile înghețate oficial, timp de 3 ani. Care pensionari iau, totuși, un sprijin de 538 lei pe lună. De ce?
Digi FM
„Era furios”. Sharon Stone dezvăluie reacția halucinantă a soțului ei când medicii i-au recomandat o dublă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Obiceiul de seară care îți afectează creierul fără să îți dai seama. Mulți îl practică înainte de culcare
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
Jennifer Aniston face declarații rare, la mai bine de 20 de ani, despre Brad Pitt. Ce a spus despre apariția...
UTV
Jennifer Lopez a întors toate privirile la premiera filmului „Office Romance”. Artista a apărut alături de...