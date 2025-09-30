Live TV

Înfuriată de o declarație a Taiwanului, China acuză țări din Europa de „interese egoiste”

Data publicării:
China's Foreign Ministry spokesman Guo Jiakun
Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Chinei. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Avertismentul Chinei pentru Europa

China a reacționat dur după ce Taiwanul a anunțat că este pregătit să fie un „partener de încredere al Europei” şi, prin cooperarea cu aliaţii săi democraţi, să „reconstruiască lanţurile globale de aprovizionare”. Beijingul avertizează țările europene „să îşi respecte angajamentele politice faţă de China”. 

În intervenţia sa la Forumului de Securitate de la Varşovia, ministrul de externe al insulei, Lin Chia-lung a afirmat că, având în vedere capacităţile sale în materie de semiconductori avansaţi şi industrie electronică, Taiwanul este pregătit să „ajute liderii industriali europeni să se consolideze şi mai mult şi să devină, în viitor, campioni în sectoarele lor”, informează EFE, potrivit Agerpres. 

În acest context, şeful diplomaţiei taiwaneze a îndemnat ţările din regiune să „îşi aprofundeze investiţiile” pe insulă şi să „promoveze politici mai pragmatice şi vizionare care să întâmpine un număr mai mare de companii taiwaneze pe continent”.

Consolidarea cooperării între Taiwan şi Europa poate favoriza un ecosistem tehnologic rezilient şi divers, contribuind astfel la obiectivul european de „reindustrializare”, ceea ce este esenţial pentru „planul de reînarmare europeană”, a afirmat Lin, în declaraţii preluate marţi de Ministerul de Externe de la Taipei.

Ministrul taiwanez de externe a subliniat că, în faţa „alianţei regimurilor autoritare” şi a noilor provocări în materie de securitate, Taipei urmăreşte să colaboreze cu partenerii săi pentru „a construi un lanţ de aprovizionare independent de China”, în scopul de a proteja „supravieţuirea” industriilor lor respective şi „continuitatea democraţiei”.

„Securitatea Europei şi cea a Taiwanului sunt strâns legate: acesta este momentul ca ambele să rămână unite, construind o alianţă solidă, bazată pe valori comune şi oprind expansiunea autoritarismului”, a asigurat oficialul taiwanez. El a declarat, de asemenea, că speră ca legăturile de cooperare cu aceste ţări „să se extindă de la domeniul tehnologic la schimbul cultural”.

Lin, care a sosit în Polonia pe 27 septembrie pentru o vizită despre care nu s-au divulgat prea multe detalii, a mai fost în Europa la mijlocul lunii septembrie, în cadrul unui turneu ce a mai inclus vizite în Cehia, Italia şi Austria.

Singurul stat european care menţine relaţii oficiale cu Taipei este Vaticanul, dar multe ţări din Europa Centrală şi de Est au strâns în ultimii ani legăturile cu Taiwanul, în special ca urmare a invaziei ruse în Ucraina.

Vizita lui Lin în Polonia ar putea tensiona relaţiile Beijingului cu partenerii săi din UE deoarece guvernul chinez se opune ferm ca oficiali taiwanezi de rang înalt să întreţină contacte cu politicieni din ţări cu care Beijingul menţine legături diplomatice.

Avertismentul Chinei pentru Europa

Luni, într-o conferinţă de presă, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, a acuzat autorităţile Partidului Democrat Progresist (PDP, aflat la guvernare în Taiwan) că vizitează „anumite ţări” cu scopul de a „răspândi necontrolat falsuri şi minciuni separatiste”.

„Unii politicieni occidentali, din interese egoiste, insistă să desfăşoare contacte oficiale cu Taiwanul, ceea ce subminează inevitabil încrederea reciprocă bilaterală şi cooperarea cu beneficii reciproce. Facem apel la ţările în cauză să îşi respecte angajamentele politice faţă de China”, a avertizat Guo.

În acest context politic, peste 30 de aeronave ale armatei chineze au operat în jurul Taiwanului în ultimele 24 de ore, au informat marţi surse oficiale taiwaneze.

În ultimul său raport, Ministerul Apărării din Taiwan a indicat că un total de 33 de aparate au survolat împrejurimile insulei între luni, ora locală 06:00 (22:00 GMT duminică) şi marţi, ora locală 06:00 (22:00 GMT luni), fiind cea mai mare cifră zilnică raportată de la începutul lunii.

Din totalul avioanelor, 23 au traversat linia mediană a Strâmtorii Taiwan, o frontieră neoficială respectată timp de decenii, şi au pătruns în regiunile de nord, centru şi sud-vest ale autoproclamatei Zone de Identificare a Apărării Aeriene (ADIZ) taiwaneze, deşi fără a intra în spaţiul aerian al Taiwanului.

Într-un comunicat separat, Ministerul Apărării din Taiwan a avertizat că, începând cu luni, ora locală 11:42 (03:42 GMT), a detectat incursiuni succesive ale unor aeronave chineze, printre care avioane de vânătoare J-16, bombardiere JH-7, avioane de avertizare timpurie KJ-500 şi drone, care realizau activităţi deasupra mării.

„În coordonare cu nave de război chineze şi sub pretextul unei presupuse 'patrule comune de pregătire pentru luptă', au efectuat acţiuni de hărţuire în zonele maritime şi aeriene din jurul Taiwanului”, a subliniat ministerul de la Taipei.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
1
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025, numărătoarea voturilor s-a încheiat. Partidul...
Muncitori federali
2
America se pregătește pentru cea mai mare demisie în masă din istorie. Peste 100.000 de...
frunze tomnatice si oameni in parc
3
Cât va dura valul de frig în România. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni...
Criză carburant
4
Rusia a interzis exporturile de motorină și extinde restricțiile la benzină. Reacția lui...
Drone ataca
5
Momentul în care o mașină care transporta mai mulți operatori de drone ruși sare în aer...
O nouă "lovitură" pentru România, după ce Ana Maria Bărbosu a decis să plece în SUA
Digi Sport
O nouă "lovitură" pentru România, după ce Ana Maria Bărbosu a decis să plece în SUA
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
contor electric
Premierul Ilie Bolojan anunță când vor scădea facturile la energie...
lei in mana unei femei
Reacția românilor la recomandarea Băncii Centrale Europene de a...
orban costa
Cum vrea Antonio Costa să ocolească veto-ul lui Viktor Orban și să...
Maşini pregătite de casare la sediul Remat din Bucureşti, pe 15 martie 2018.
Programul „Rabla” începe astăzi. Valoarea voucherelor pentru fiecare...
Ultimele știri
Izolare totală în Afganistan: Talibanii au oprit internetul și telefonia mobilă
„Zeița bogăției” din China a fost condamnată după șapte ani de la cea mai mare escrocherie cu Bitcoin din lume. Ce rol a avut ea
Ofensiva Rusiei în regiunea Sumî. O familie cu doi copii a fost ucisă într-un atac cu dronă. „Nimeni nu a reuşit să scape”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Cel mai înalt pod suspendat din lume a fost deschis pentru trafic
Cel mai înalt pod suspendat din lume a fost deschis pentru trafic
Xi Jinping
Atacurile cibernetice Salt Typhoon și ziua în care șeful spionajului SUA a zburat la Beijing cu un avertisment secret pentru Xi Jinping
mafionti chinezi la tribunal
11 membri ai unei familii mafiote au fost condamnați la moarte în China
dmitri medvedev
Medvedev îi pune în alertă pe cetățenii ruși privind un război nuclear cu Europa: „Întotdeauna există riscul unui accident fatal”
The HESA Shahed 136 in Russian service, is an Iranian loitering munition in the form of an autonomous pusher-prop drone. Drones flying at night.
Cât de departe pot zbura dronele rusești Shahed și de ce chiar Spania ar trebui să fie atentă. Singurele capitale europene care „scapă”
Partenerii noștri
Pe Roz
43 de ani de la moartea lui Grace Kelly, diva care a renunțat la Hollywood pentru a deveni prințesă: "Viața...
Cancan
Cu ce se ocupă Ioana, iubita lui Ilie Bolojan? Are o meserie onorabilă
Fanatik.ro
Teodora Stoica are o nouă ”pasiune”. Fiica lui Mihai Stoica, dezvăluire neașteptată: ”Sunt oficial…”
editiadedimineata.ro
ADN-ul unei femei de 117 ani dezvăluie indicii despre o viață lungă
Fanatik.ro
Cine este cel care îi vandalizează Palatul lui Gigi Becali. Ce s-a întâmplat când cei doi s-au întâlnit...
Adevărul
Cât a ajuns să coste aceeași ciocolată în România comparativ cu Germania: „E întâlnirea dintre cei fără...
Playtech
Ce băuturi să nu comanzi la hotelurile ultra all inclusive. Ponturile unui expert în călătorii
Digi FM
Ilie Bolojan, prima apariție oficială alături de partenera sa. Ținuta Ioanei a atras toate privirile
Digi Sport
Ionel Ganea a pierdut procesul: decizia instanței! ”Te faci că nu mă cunoști sau ce?”
Pro FM
"M-am căsătorit cu o adevărată prințesă". Benny Blanco, nespus de fericit că a devenit soțul Selenei Gomez
Film Now
Matthew McConaughey, sărut pasional cu soția la premiera filmului „Lost Bus”. Cum au apărut pe covorul roșu...
Adevarul
Cum recrutează mafioții „tinere blonde” pentru a ucide și mutila rivalii în atacuri cu bombe „artizanele”, în...
Newsweek
Vești bune: Pensia intră în octombrie cu 2 zile mai repede. Care pensionari iau 125 lei în plus?
Digi FM
Fosta iubită a lui Lamine Yamal, declarații neașteptate despre fotbalist: „Are un calendar cu fete, în...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Luptă acerbă între doi lei. Imaginile cu fiarele sălbatice mușcându-se au devenit virale
Film Now
Nicole Kidman și Keith Urban, ultima apariție publică împreună înainte de despărțire. Zâmbetele ascundeau...
UTV
Viviana Sposub, din nou îndrăgostită? Vedeta ar avea o relație cu tiktokerul Iustin Chiroiu