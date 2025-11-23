Live TV

Internetul, inundat de dezinformare din partea rețelei Pravda, aliniată Rusiei, pe care multe site-uri o consideră credibilă

Data publicării:
Shanghai,China-April 20th 2025: Meta AI, Claude, ChatGPT, Gemini, Grok, Perplexity, DeepSeek, Copilot and Character.AI. Assorted AI app icons
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Robert W / Alamy / Profimedia
Din articol
Rețeaua Pravda există din 2014 Saturarea ecosistemului Internetului

Internetul este inundat de dezinformare din partea rețelei Pravda, aliniată Rusiei, pe care multe site-uri web o consideră credibilă, consideră un think-tank de la Londra, citat de The Guardian.

Sute de site-uri web în limba engleză – de la agenții de știri mainstream la bloguri marginale – conțin linkuri către articole dintr-o rețea pro-Kremlin care inundă internetul cu dezinformare, potrivit unui studiu publicat de un think-tank cu sediul la Londra. Unul dintre scopuri: inundarea chatbot-urilor precum ChatGPT și Gemini cu narațiuni pro-Rusia.

Studiul realizat de Institutul pentru Dialog Strategic (ISD) a constatat că, în peste 80% dintre citatele analizate, site-urile web tratau rețeaua ca pe o sursă credibilă, legitimând narațiunile sale și sporindu-i vizibilitatea. Operațiunea de dezinformare – cunoscută sub numele de rețeaua Pravda – a fost identificată de guvernul francez anul trecut.

ISD a avertizat că, prin linkurile către articolele din rețea, site-urile web creșteau în mod involuntar probabilitatea ca motoarele de căutare și modelele lingvistice de mari dimensiuni (LLM) să afișeze paginile, chiar și în cazurile în care site-urile care conțineau linkurile contestau rețeaua Pravda ca sursă.

Experții în securitate și-au exprimat temerile în ultimele luni că Rusia încearcă să introducă chatbot-uri precum ChatGPT și Gemini cu narațiuni pro-Rusia, alimentându-le cu volume mari de dezinformare, un proces numit „LLM grooming”.

Rețeaua Pravda există din 2014

Rețeaua Pravda există din 2014, dar cercetătorii care îi urmăresc producția spun că numărul articolelor pe care le produce a crescut semnificativ în acest an. În luna mai au fost publicate până la 23.000 de articole pe zi, față de aproximativ 6.000 de articole pe zi în 2024.

Rețeaua pare să vizeze acum un public global, țintind țări din Asia și Africa, precum și din Europa.

„Rețeaua Pravda s-a extins destul de rapid în ultimul an”, a declarat Nina Jankowicz, expertă în dezinformare, care a vorbit în fața Parlamentului britanic la începutul acestei săptămâni despre eforturile de subminare a democrației. „Ei vizează o mulțime de limbi diferite. Vor să fie prezenți în mai multe țări diferite.”

Nu este clar ce a dus la această creștere, dar unii experți în dezinformare cred că a fost un efort de a introduce cantități mari de conținut pro-Rusia în seturile de date de antrenare ale modelelor de inteligență artificială (IA), care utilizează cantități masive de date în timpul antrenării și extrag conținut de pe întreg internetul.

Studii realizate la începutul acestui an au arătat că chatbot-urile populare repetau uneori dezinformarea rusă ca răspuns la anumite întrebări – sugerând, de exemplu, că SUA construiau o armă biologică în Ucraina sau că francezii furnizau mercenari la Kiev.

Cercetătorii de la ISD spun că, indiferent dacă LLM-urile au fost sau nu „otrăvite”, concluziile lor indică faptul că strategia de volum mare a rețelei Pravda funcționează.

Saturarea ecosistemului Internetului

„Mai mult decât orice altă operațiune aliniată Rusiei, rețeaua Pravda joacă un joc al numerelor”, a spus Joseph Bodnar, cercetător senior la ISD. „Au saturat ecosistemul internetului suficient pentru a ajunge în fața persoanelor reale care fac cercetări pe teme legate de Rusia.”

Rețeaua pare să vizeze acum un public global, țintind țări din Asia și Africa, precum și din Europa.

„Rețeaua Pravda s-a extins destul de rapid în ultimul an”, a declarat Nina Jankowicz, expertă în dezinformare, care a vorbit în fața Parlamentului britanic la începutul acestei săptămâni despre eforturile de subminare a democrației. „Ei vizează o mulțime de limbi diferite. Vor să fie prezenți în mai multe țări diferite.”

Nu este clar ce a dus la această creștere, dar unii experți în dezinformare cred că a fost o încercare de a introduce cantități mari de conținut pro-Rusia în seturile de date de antrenare ale modelelor de IA, care utilizează cantități masive de date în timpul antrenării și extrag conținut de pe întreg internetul.

ISD a constatat că 40% din conținutul rețelei Pravda preluat de site-urile web mainstream părea să fie legat de războiul Rusiei în Ucraina. O mare parte din acesta se referă însă la alte subiecte: politica internă a SUA, de exemplu, sau averea lui Elon Musk. Pe lângă apariția pe site-urile de știri, articolele Pravda au apărut și pe rețelele de socializare.

„Acest lucru s-a întâmplat cu multe surse de renume, dar și cu surse mult mai puțin renumite, cum ar fi persoane din întreg spectrul ideologic. A afectat într-adevăr fiecare parte a web-ului pe care am putut-o găsi”, a declarat Bodnar.

Jankowicz a avertizat că legitimitatea crescândă a rețelei Pravda i-ar putea permite să „uzurpe acoperirea” media a Ucrainei, pe măsură ce mass-media își mută din ce în ce mai mult atenția în altă parte.

„Sunt ceva mai puține știri despre Ucraina. Și dacă ei pot intra acolo și umple acest gol foarte repede, asta înseamnă că punctul de vedere rus este cel care va fi difuzat rapid și citat în modele lingvistice de mari dimensiuni.”

 

 

 

 

 

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
volodimir zelenski
1
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem...
ecusonul nationalei de fotbal a romaniei
2
Chiar dacă pierde cu Turcia, România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo
ROBOT UMANOID
3
Record mondial atins de un robot umanoid: a mers pe jos 106 km, fără oprire. La finalul...
Cedare de teritorii. Foto- ISW:X
4
Planul american pentru Ucraina: Rusia ar câștiga fără luptă un teritoriu echivalent cu...
bolojan alba mercedes
5
Bolojan spune că a primit plângeri de la marii investitori că impozitul pe cifra de...
Olandezii "au luat foc": Dennis Man, huiduit la fiecare atingere de balon! Cum l-au numit
Digi Sport
Olandezii "au luat foc": Dennis Man, huiduit la fiecare atingere de balon! Cum l-au numit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
cisternă incendiată și forțe rusești în Mali
Lupte ca în „Mad Max” pentru minele de aur ale mercenarilor lui Putin din Mali: Al-Qaeda amenință să răstoarne guvernul aliat cu Rusia
U.S. President Donald Trump Holds Press Conference August 11, 2025, Washington, United States - 11 Aug 2025
Ucraina va avea de înfruntat condiții mai nefavorabile în viitor dacă planul de pace nu va fi semnat, declară SUA aliaților NATO
Kirill Dmitriev
Frustrare a unor oficiali americani în legătură cu întâlnirea de luna trecută dintre reprezentanții Administrației și Kirill Dmitriev
President Trump state visit to UK
Rubio și Witkoff merg duminică la Geneva pentru a discuta planul lui Trump cu oficiali ucraineni. Pe cine trimite Kievul
Quito, ECUADOR - Oct 27 2025 : Rosneft and Lukoil icons displayed on a screen with the U.S. flag in the background.
Compania feroviară de stat din Lituania oprește transporturile Lukoil către exclava rusă Kaliningrad, din cauza sancțiunilor SUA
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
„Putin se teme mai puțin de război decât de pace”. Ce spun analiștii...
primaria capitalei
Edilii pe care i-a avut Capitala de la Revoluție încoace. Cine se...
Klaus si carmen Iohannis in salupa in delta dunarii
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra...
G20 summit in South Africa
Planul de pace, în forma sa actuală, respins de aliații occidentali...
Ultimele știri
Imagini revoltătoare: câmpuri sufocate de gunoaie într-o comună din Olt. Localnicii și primarul se învinovățesc reciproc
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport gratuit și alte facilități
O echipă de cercetători susține că a descoperit ruine subacvatice uriașe, care ar putea aparține Atlantidei descrise de Platon
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A început sezonul Săgetătorului. Nativii acestor zodii vor avea noroc garantat și câștiguri financiare în...
Cancan
Prin ce trece dr. Cristian Andrei pe stradă, de când tinerele agresate de el au rupt tăcerea. Ce mesaj are...
Fanatik.ro
La 37 de ani, Cristina Neagu primește cele mai dure acuzații: „Toată lumea vede asta. Salariu prea mare”
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Gigi Becali, deranjat de dialogul cu Vali Moraru: „Dacă nu vrei să înțelegi un om supărat, hai să fiți...
Adevărul
Primăria care are de restituit 12 milioane lei, bani europeni, stă cu mâna întinsă. „Altfel punem lacătul pe...
Playtech
Ce înseamnă handicap grav, accentuat și mediu. Diferențele exacte dintre gradele de dizabilitate
Digi FM
Cine este tânăra care a obținut locul 1 pe țară la Rezidențiat – Medicină Dentară: „Parcă visez”
Digi Sport
Imaginile cu Sabrina Voinea și mama ei au ajuns până în presa internațională! Cum le-au numit sârbii
Pro FM
Cine va moșteni averea de sute de milioane de euro a lui Julio Iglesias. Are afaceri de succes, un avion de...
Film Now
Cel mai vesel covor roșu. Kate Hudson, într-o rochie transparentă, toată un zâmbet la brațul cuceritorului...
Adevarul
Orașul european puțin cunoscut turiștilor: soare, gastronomie și prețuri mici în sezonul rece. Este...
Newsweek
Care pensionari pierd din pensie la Mica Recalculare? Casa de Pensii anunță ce perioade le scade din vechime?
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Knox, fiul Angelinei Jolie, și-a făcut o schimbare îndrăzneață de look și și-a vopsit părul roz. E mare...
UTV
Cât câștigă Mariah Carey din „All I Want for Christmas Is You”. Piesa a ajuns la 2 miliarde de ascultări pe...