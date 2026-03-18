Live TV

Iran a executat un bărbat condamnat pentru spionaj în favoarea Israelului

Data publicării:
barbat cu mainile incatusate
Foto: GettyImages

Un bărbat condamnat în Iran pentru spionaj în favoarea Israelului a fost executat miercuri, au anunţat autorităţile judiciare ale ţării.

„Condamnarea la moarte a unui spion care lucra pentru regimul sionist, care a furnizat agenţilor Mossad imagini şi informaţii despre situri sensibile din ţară, a fost executată în această dimineaţă”, a relatat Mizan Online, media online a puterii judiciare, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Potrivit Mizan, bărbatul, Kourosh Keyvani, a fost arestat în timpul războiului de 12 zile dintre Iran şi Israel din iunie 2025, în timpul căruia Statele Unite au atacat instalaţiile nucleare iraniene.

Site-ul a detaliat întâlnirile suspectului cu agenţi ai Mossad, serviciul de informaţii israelian, şi a susţinut că acesta a primit antrenament în „şase ţări europene şi la Tel Aviv”.

Aceasta este prima execuţie anunţată de Iran de la începutul războiului lansat de Israel şi Statelor Unite pe 28 februarie.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

IRAN TEHRAN PRESS CONFERENCE
1
apa
2
robert cazanciuc digi
3
donald trump
4
colaj cu Ali Moshiri, Donald Trump, Nicolas Maduro și Maria Corina Machado
5
Digi Sport
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Israel-US Strike Iran: Netanyahu Visits Air Force Command
USS Gerald Ford
Russia Iran summit, fight or a stand off between those two countries that aims at solving political issues, symbolized by a chess game with national f
HDpdN5PWMAI8DMg
Bushehr NPP Iran
Recomandările redacţiei
remorcherul astana
pompa de alimentare cu combustibil
dragos pislaru la microfon
Austria Russia Ukraine
Ultimele știri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cancan
Fanatik.ro
editiadedimineata.ro
Fanatik.ro
Adevărul
Playtech
Digi FM
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Pro FM
Film Now
Adevarul
Newsweek
Digi FM
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Digi Animal World
Film Now
UTV
