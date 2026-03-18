Iran a executat un bărbat condamnat pentru spionaj în favoarea Israelului

Un bărbat condamnat în Iran pentru spionaj în favoarea Israelului a fost executat miercuri, au anunţat autorităţile judiciare ale ţării.

„Condamnarea la moarte a unui spion care lucra pentru regimul sionist, care a furnizat agenţilor Mossad imagini şi informaţii despre situri sensibile din ţară, a fost executată în această dimineaţă”, a relatat Mizan Online, media online a puterii judiciare, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Potrivit Mizan, bărbatul, Kourosh Keyvani, a fost arestat în timpul războiului de 12 zile dintre Iran şi Israel din iunie 2025, în timpul căruia Statele Unite au atacat instalaţiile nucleare iraniene.

Site-ul a detaliat întâlnirile suspectului cu agenţi ai Mossad, serviciul de informaţii israelian, şi a susţinut că acesta a primit antrenament în „şase ţări europene şi la Tel Aviv”.

Aceasta este prima execuţie anunţată de Iran de la începutul războiului lansat de Israel şi Statelor Unite pe 28 februarie.

