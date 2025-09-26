Live TV

Iranul a semnat cu Rusia un contract pentru construirea a patru centrale nucleare

Old cracked wall with radiation warning sign and painted flag
Foto cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
Programul nuclear iranian Criză de electricitate în Iran

Iranul şi Rusia au semnat un contract estimat la 25 de miliarde de dolari în vederea construirii a patru centrale nucleare în sudul Iranului, a anunţat vineri televiziunea iraniană de stat.

Iranul deţine în prezent o singură centrală nucleară operaţională - la Bushehr -, cu o capacitate de producţie de 1.000 de MW, care reprezintă doar o fracţie din nevoile de electricitate ale ţării.

„Un acord privind construirea a patru centrale nucleare, în valoare de 25 de miliarde de dolari, la Sirik”, în provincia Hormozgan (sud), „a fost semnat între societatea Iran Hormoz şi Rosatom”, a anunţat televiziunea iraniană de stat, potrivit AFP, preluată de News.ro.

Niciun detaliu nu a fost anunţat despre calendarul construcţiei.

Capacitatea fiecărei viitoare centrale este de aproximativ 1.255 MW, potrivit agenţiei oficiale iraniene de presă Irna.

Programul nuclear iranian

Acest acord intervine în plină încleştare între Iran şi ţări occidentale pe tema programului nuclear iranian.

Franţa, Regatul Unit şi Germania (E3) au pus Iranului condiţii în vederea încadrării programului nuclear iranian. Data limită expiră sâmbătă, la miezul nopţii.

În cazul în care nu se ajunge la un acord în acest sens, o reimpunere a sancţiunilor ONU vizând Iranul pare inevitabilă.

Ţări din Occident, cu Statele Unite în frunte, şi Israelul, inamicul jurat al puterii iraniene, suspectează Teheranul de mult timp de faptul că vrea să se doteze cu bomba atomică.

Iranul neagă vehement că ar avea asemenea ambiţii militare, însă insistă că are dreptul la un domeniu nuclear pentru nevoi civile.

Criză de electricitate în Iran

În iunie, Israelul a lansat un atac fără precedent împotriva Iranului, vizând instalaţii nucleare, cu susţinerea Statelor Unite.

Instalaţiile de la Bushehr nu au fost atinse în acest Război de 12 Zile.

În pofida faptului că deţine zăcăminte de hidrocarburi importante, Iranul este afectat frecvent de pene de curent.

Domeniul nuclear este perceput drept una dintre soluţiile la penuriile de energie.

Teheranul a semnat în 1993 un acord de cooperare - nucleară civilă - cu Rusia.

El a deschis calea unei reluări a construirii centralei de la Bushehr, începută şi apoi abandonată de către Germania, după Revoluţia islamică din 1979 şi Războiul Iran-Irak (1980-1988).

Experţi ruşi lucrează în continuare la Bushehr.

