Live TV

Iranul ameninţă cu represalii țările vecine care se conformează sancţiunilor americane

Data publicării:
On the 60th day of the war between Iran and the US-Israel ally, people in Fars province gathered beside the more than 3,000-year-old sites of Persepolis and Naqsh-e Rostam in response to Trump’s threat to “Erase Iranian Civilization.” The most powerful ol
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Noi sancțiuni

Dacă statele vecine Iranului se conformează sancţiunilor americane împotriva companiilor aeriene iraniene şi împiedică zborurile acestora, atunci Iranul se va asigura că aceste aeroporturi vor deveni neoperaţionale, a avertizat miercuri, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Naţională al Iranului, Mohsen Rezaei, relatează Reuters.

Principalele companii aeriene iraniene au fost nevoite să-şi anuleze zborurile internaţionale miercuri, în prima zi a sancţiunilor pe care Washingtonul le-a impus acestor companii şi care sunt însoţite de ameninţarea cu sancţiuni secundare americane împotriva oricărei ţări permite operarea zborurilor acestora.

Însă nu toate avioanele operatorilor iranieni au rămas la sol. De exemplu, un avion al Mahan Air, una dintre principalele companii aeriene ale Iranului, a aterizat în China, ţară care a respins sancţiunile americane „unilaterale şi ilegale” despre care a avertizat că „sunt lipsite de bază în dreptul internaţional şi nu au fost autorizate de Consiliul de Securitate al ONU”.

Potrivit AFP, tot Mahan Air a anunţat însă şi suspendarea tuturor zborurilor sale către Turcia vecină, la cererea autorităţilor turce, iar o importantă agenţie de turism din Teheran a declarat că zborurile către Bagdad (Irak), Muscat (Oman), Qatar, Georgia şi Azerbaidjan au fost suspendate şi că nu se vând bilete de teama anulărilor.

Iranul are în total 27 de companii aeriene, dar majoritatea operează numai zboruri interne. Cele două companii aeriene principale, compania aeriană naţională Iran Air şi compania privată Mahan Air, operează majoritatea zborurilor internaţionale, în principal către ţările vecine, dar şi către Rusia şi China, potrivit Agerpres.

Iran Air a transmis într-un comunicat emis înainte de intrarea în vigoare a sancţiunilor americane că nu a primit nicio instrucţiune oficială din partea Turciei, Azerbaidjanului sau Irakului care să îi interzică să deservească aceste ţări vecine Iranului.

Totuşi, compania aeriană naţională iraniană nu pare să aibă niciun zbor programat să decoleze de pe aeroportul internaţional Teheran miercuri, potrivit website-ului aeroportului.

Georgia a interzis toate zborurile companiilor aeriene iraniene de pe teritoriul său începând de luni, la fel şi Omanul, potrivit presei iraniene, care susţine că că sunt negocieri în desfăşurare cu această ţară din urmă.

În Irak, autorităţile nu au emis încă o declaraţie oficială, dar aeroportul din Bagdad este închis aeronavelor iraniene, iar mai multe surse, inclusiv un înalt oficial guvernamental, au declarat că Bagdadul se va conforma sancţiunilor SUA.

Noi sancțiuni

Guvernul american a plasat pe 8 septembrie pe lista sa neagră cu sancţiuni întregul sector aviatic al Iranului şi a ameninţat în plus cu sancţiuni secundare orice entitate din ţări terţe care va colabora cu companiile aeriene iraniene.

Secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, a declarat luni că, începând de miercuri, nicio companie aeriană iraniană nu va mai putea zbura nicăieri în lume.

„Dacă (avioanele) aterizează, nu vor fi realimentate, nu vor fi prestate servicii la sol şi nu vor fi vândute bilete”, a adăugat oficialul american, ameninţând pe oricine nu se conformează acestor sancţiuni impuse de SUA că „va rămâne în afara sistemului dolarului”.

Aceste măsuri fac parte din operaţiunea „Paria Economică” lansată pe 24 august de SUA împotriva Iranului şi care constă în noi sancţiuni, Washingtonul sperând să forţeze în acest mod Teheranul să redeschidă Strâmtoarea Ormuz şi să accepte un acord de pace în termenii doriţi de SUA.

Washingtonul şi Teheranul desfăşoară discuţii directe şi indirecte de mai multe luni pentru a ajunge la un acord care să pună capăt războiului împotriva Iranului lansat în februarie de SUA şi Israel şi au semnat în iunie un acord provizoriu, între timp eşuat.

Preşedintele american Donald Trump, confruntat cu un război tot mai nepopular în SUA, cu apropierea alegerilor intermediare şi cu scăderea stocului de arme de precizie ale armatei americane după bombardamentele împotriva Iranului, prioritizează acum "războiul economic" în detrimentul atacurilor aeriene.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026-09-21-2255
1
Călin Georgescu a fost reținut și dus în arest. Anunțul oficial al DIICOT. Ce documente...
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_016_INQUAM_Photos_George_Calin
2
Traian Băsescu, despre reținerea lui Călin Georgescu: „Este un spectacol care are la bază...
Arnaud Denis 2
3
Actorul Arnaud Denis a fost eutanasiat la 43 de ani: „Un om știe în adâncul sufletului...
2026-09-21-2255
4
„Să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion”. Cum i-a descris Călin Georgescu lui...
nicusor dan inquam george calin
5
Nicușor Dan, după reținerea lui Călin Georgescu: Cei care nu au încredere în justiţie...
Declarația lui Cristiano Ronaldo face înconjurul lumii: "Au încercat să mă omoare"
Digi Sport
Declarația lui Cristiano Ronaldo face înconjurul lumii: "Au încercat să mă omoare"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Massoud Pezeshkian
Președintele Iranului îi răspunde lui Trump de la tribuna ONU: „Nu suntem terorişti. America şi Israelul ne-au atacat”
Vladimir Putin
Putin este pregătit pentru o nouă întâlnire cu Trump. Anunțul făcut de Kremlin
Donald Trump Emmanuel Macron
Răspunsul lui Macron după ce Donald Trump a vorbit despre intenția de a construi un Arc de Triumf al SUA: „Parisul rămâne Paris!”
UNGA81 General Debate Opens - 22 Sep 2026
SUA și Iranul au avut primele discuții din iunie, după amenințarea lui Donald Trump cu „anihilarea” Republicii Islamice
militantii houthi
De ce Donald Trump are dreptate să evite un război cu houthiții
Recomandările redacţiei
INSTANT_SOSIRE_SIEGFRIED_002_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ce prevede programul de guvernare propus de Siegfried Mureșan. Cele...
nicusor dan la onu
Nicușor Dan acuză Rusia la ONU: Un membru al Consiliului de...
sorin grindeanu
Grindeanu spune că va discuta cu PNL și USR dacă va fi desemnat el...
elena lasconi
Elena Lasconi, un nou atac la adresa lui Nicușor Dan: „E o...
Ultimele știri
Ce au găsit polițiștii acasă la bărbatul suspectat că și-a omorât iubita și a aruncat-o în Olt. Procurorii cer acum arestarea lui
Harvey Weinstein, fostul producător de la Hollywood, condamnat pentru agresarea sexuală a unei asistente de producție
Criza locuințelor din Spania: Ciocniri cu poliţia la Madrid, după evacuarea dramatică a unei chiriaşe în vârstă de 87 de ani
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii scapă de o perioadă grea din 23 septembrie 2026. Sezonul Balanței le aduce liniștea de care aveau...
Cancan
Unde a fugit iubitul Valentinei, de fapt. Complicele lui Vlad Bălțățeanu le-a spus anchetatorilor planul lui...
Fanatik.ro
Daniel Pancu explică de ce Alex Dobre nu mai are banderola de căpitan la Rapid. „Gesturi care nu fac cinste...
editiadedimineata.ro
România și Republica Moldova, acord de cooperarea electorală. Securitatea cibernetică și dezinformarea...
Fanatik.ro
FRF a dat răspunsul final! Cine poate și cine NU poate promova în SuperLigă la finalul sezonului din Liga a...
Adevărul
Actorul francez care a ales eutanasia la doar 43 de ani. De ce a decis să-și încheie viața: „Nu mi-a mai...
Playtech
Cine este Ionuț Antonie, actorul căruia i se căuta familia după moarte. O singură rudă a apărut după ce...
Digi FM
Un actor de 43 de ani a fost eutanasiat, după o operație care i-a distrus viața. Durerile deveniseră...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cerut la națională, dar ”ocolit” de Hagi, a plecat din România și soția lui ”s-a îndrăgostit”
Pro FM
„Așa arată eleganța!” Jennifer Lopez a defilat pe podium la 57 de ani și a oprit timpul în loc la Milano
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Cauza oficială a morții actriței Hayden Panettiere, dezvăluită. Anunțul medicilor legiști
Adevarul
În locul vacanțelor luxoase, David Popovici alege meleagurile românești. Unde și-a petrecut ziua de naștere...
Newsweek
Care pensionari primesc un sprijin la pensie de 1.700 de lei până la final de an? Care sunt condițiile?
Digi FM
Ce spune Nicușor Dan despre riscul unui atac al Rusiei asupra NATO: „Trebuie să fim pregătiți”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce au în comun oamenii care îmbătrânesc sănătos. 4 obiceiuri simple care pot face diferența
Digi Animal World
Momentul în care o ursoaică și puiul ei au intrat într-o farmacie. Ce a făcut animalul printre rafturi
Film Now
Clauza neobișnuită pe care Sharon Stone a impus-o la Hollywood. Experiența degradantă din anii '80 care a...
UTV
Romina Gingașu a șters fotografiile cu Piero Ferrari. Ce spune despre zvonurile despărțirii: „Suntem mai...