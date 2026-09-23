Iranul ameninţă cu represalii țările vecine care se conformează sancţiunilor americane

Dacă statele vecine Iranului se conformează sancţiunilor americane împotriva companiilor aeriene iraniene şi împiedică zborurile acestora, atunci Iranul se va asigura că aceste aeroporturi vor deveni neoperaţionale, a avertizat miercuri, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Naţională al Iranului, Mohsen Rezaei, relatează Reuters.

Principalele companii aeriene iraniene au fost nevoite să-şi anuleze zborurile internaţionale miercuri, în prima zi a sancţiunilor pe care Washingtonul le-a impus acestor companii şi care sunt însoţite de ameninţarea cu sancţiuni secundare americane împotriva oricărei ţări permite operarea zborurilor acestora.

Însă nu toate avioanele operatorilor iranieni au rămas la sol. De exemplu, un avion al Mahan Air, una dintre principalele companii aeriene ale Iranului, a aterizat în China, ţară care a respins sancţiunile americane „unilaterale şi ilegale” despre care a avertizat că „sunt lipsite de bază în dreptul internaţional şi nu au fost autorizate de Consiliul de Securitate al ONU”.

Potrivit AFP, tot Mahan Air a anunţat însă şi suspendarea tuturor zborurilor sale către Turcia vecină, la cererea autorităţilor turce, iar o importantă agenţie de turism din Teheran a declarat că zborurile către Bagdad (Irak), Muscat (Oman), Qatar, Georgia şi Azerbaidjan au fost suspendate şi că nu se vând bilete de teama anulărilor.

Iranul are în total 27 de companii aeriene, dar majoritatea operează numai zboruri interne. Cele două companii aeriene principale, compania aeriană naţională Iran Air şi compania privată Mahan Air, operează majoritatea zborurilor internaţionale, în principal către ţările vecine, dar şi către Rusia şi China, potrivit Agerpres.

Iran Air a transmis într-un comunicat emis înainte de intrarea în vigoare a sancţiunilor americane că nu a primit nicio instrucţiune oficială din partea Turciei, Azerbaidjanului sau Irakului care să îi interzică să deservească aceste ţări vecine Iranului.

Totuşi, compania aeriană naţională iraniană nu pare să aibă niciun zbor programat să decoleze de pe aeroportul internaţional Teheran miercuri, potrivit website-ului aeroportului.

Georgia a interzis toate zborurile companiilor aeriene iraniene de pe teritoriul său începând de luni, la fel şi Omanul, potrivit presei iraniene, care susţine că că sunt negocieri în desfăşurare cu această ţară din urmă.

În Irak, autorităţile nu au emis încă o declaraţie oficială, dar aeroportul din Bagdad este închis aeronavelor iraniene, iar mai multe surse, inclusiv un înalt oficial guvernamental, au declarat că Bagdadul se va conforma sancţiunilor SUA.

Noi sancțiuni

Guvernul american a plasat pe 8 septembrie pe lista sa neagră cu sancţiuni întregul sector aviatic al Iranului şi a ameninţat în plus cu sancţiuni secundare orice entitate din ţări terţe care va colabora cu companiile aeriene iraniene.

Secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, a declarat luni că, începând de miercuri, nicio companie aeriană iraniană nu va mai putea zbura nicăieri în lume.

„Dacă (avioanele) aterizează, nu vor fi realimentate, nu vor fi prestate servicii la sol şi nu vor fi vândute bilete”, a adăugat oficialul american, ameninţând pe oricine nu se conformează acestor sancţiuni impuse de SUA că „va rămâne în afara sistemului dolarului”.

Aceste măsuri fac parte din operaţiunea „Paria Economică” lansată pe 24 august de SUA împotriva Iranului şi care constă în noi sancţiuni, Washingtonul sperând să forţeze în acest mod Teheranul să redeschidă Strâmtoarea Ormuz şi să accepte un acord de pace în termenii doriţi de SUA.

Washingtonul şi Teheranul desfăşoară discuţii directe şi indirecte de mai multe luni pentru a ajunge la un acord care să pună capăt războiului împotriva Iranului lansat în februarie de SUA şi Israel şi au semnat în iunie un acord provizoriu, între timp eşuat.

Preşedintele american Donald Trump, confruntat cu un război tot mai nepopular în SUA, cu apropierea alegerilor intermediare şi cu scăderea stocului de arme de precizie ale armatei americane după bombardamentele împotriva Iranului, prioritizează acum "războiul economic" în detrimentul atacurilor aeriene.

Editor : C.L.B.