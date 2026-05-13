Iranul dispune în continuare de cea mai mare parte a arsenalului de rachete şi de lansatoare mobile (NYT)

„Ajută şi susţin inamicul”

În marea lor majoritatea, stocurile de rachete şi de lansatoare mobile ale Iranului nu au fost distruse în urma ofensivei americano-israeliene declanşate la 28 februarie, aflându-se în continuare la dispoziţia regimului de la Teheran, au relatat marţi unele media de peste Ocean.

Publicaţia New York Times (NYT) scrie, citând evaluări clasificate ale serviciilor de informaţii americane din prima jumătate a lunii mai, că Iranul ar mai deţine încă aproximativ 70% din lansatoarele sale mobile şi aproximativ 70 % din stocul de rachete de dinainte de război, potrivit dpa, preluată de Agerpres. 

Teheranul a restabilit accesul la majoritatea bazelor sale subterane de rachete, precum şi la 90% din instalaţiile şi lansatoarele sale subterane, conform aceluiaşi ziar.

Washington Post prezentase procente similare săptămâna trecută, citând un raport confidenţial al serviciilor secrete americane. În raport era citat un oficial american afirmând că Iranul mai deţine încă aproximativ 75 % din stocul de lansatoare mobile pe care îl avea înainte de război şi aproximativ 70 % din rachetele sale.

În plus, acest raport menţiona indicii potrivit cărora conducerea iraniană ar fi reuşit să repună în funcţiune aproape toate instalaţiile sale subterane de stocare, să repare unele rachete avariate şi chiar să asambleze mai multe rachete noi.

Unii înalţi oficiali americani s-au arătat deosebit de alarmaţi de dovezile că Iranul îşi restabilise accesul la majoritatea amplasamentelor sale de rachete de-a lungul Strâmtorii Ormuz, potrivit NYT. În prezent, în conflictul din Iran este în vigoare un armistiţiu fragil, iar negocierile pentru încetarea războiului se află în impas.

Preşedintele american Donald Trump a criticat din nou marţi presa pe platforma sa Truth Social pentru modul în care acoperă conflictul cu Iranul.

„Când Ştirile False spun că inamicul iranian se descurcă bine din punct de vedere militar împotriva noastră, aceasta este o TRĂDARE virtuală, în sensul că este o afirmaţie falsă şi chiar absurdă. Ajută şi susţin inamicul", a declarat Trump, fără să precizeze despre ce material de presă este vorba.

Materialele publicate de New York Times şi Washington Post contrastează puternic cu modul în care administraţia americană prezintă Iranul ca fiind în mare parte învins militar în urma războiului lansat de SUA şi Israel la sfârşitul lunii februarie. 

