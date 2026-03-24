Iranul l-a numit pe noul şef al Consiliului Suprem de Securitate Naţională. Cine este Mohammad Baqer Zolqadr

Iranul l-a numit marţi pe Baqer Zolqadr, un fost comandant al Gărzilor Revoluţiei Islamice (IRGC) şi o figură importantă a facţiunii politice de linie dură, pentru a-l înlocui pe puternicul şef al Consiliului Suprem de Securitate Naţională, Ali Larijani, ucis în atacurile americano-israeliene de săptămâna trecută.

Mohammad Baqer Zolqadr a fost numit succesor al lui Larijani în funcţia de secretar al Consiliului de Securitate Naţională, a anunţat marţi pe X adjunctul preşedintelui iranian pentru comunicare, potrivit Reuters, preluată de News.ro.

Consiliul Suprem de Securitate Naţională, prezidat oficial de preşedintele ales, Masoud Pezeshkian, coordonează politica de securitate şi politica externă şi include oficiali de rang înalt din armată, din serviciile de informaţii şi din guvern, pe lângă reprezentanţii liderului suprem, care are ultimul cuvânt în toate chestiunile de stat.

Cine este Mohammad Baqer Zolqadr

Zolqadr este un fost comandant al Gărzilor Revoluţiei Islamice care a deţinut în trecut funcţii de securitate de rang înalt, precum adjunct pentru securitate la Ministerul de Interne, adjunct la Statul Major al forţelor armate şi consilier al şefului sistemului judiciar pentru prevenirea criminalităţii.

El a condus sediul electoral al facţiunii politice de linie dură, Frontul Popular al Forţelor Revoluţionare Islamice.

Din 2022, a ocupat funcţia de secretar al Consiliului de Discernere a Interesului Regimului, o adunare care rezolvă diferendele dintre parlament şi Consiliul Gardienilor, format din clerici şi jurişti şiiţi care pot să respingă legislaţia şi supraveghează alegerile.

