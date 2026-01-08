Ironiile Moscovei la adresa Europei după amenințările recente ale lui Trump. „Urmează Canada?”

Rușii urmăresc ambițiile teritoriale daneze ale lui Donald Trump și ironizează Europa. Kirill Dmitriev, negociator rus în chestiunea războiului din Ucraina, provoacă, într-o postare în pagina sa de la X: „Canada va fi următoarea?”. El publică o hartă a lumii împărțită în trei zone de influență între Trump, Putin și Xi, scrie La Repubblica.

Kirill Dimitriev, trimisul special al lui Putin pentru investiții și cooperare economică, a profitat de ocazie pentru a batjocori Uniunea Europeană, după ce Donald Trump și-a relansat ambițiile pentru Groenlanda. Emisarul prezidențial rus, care este și negociator cu SUA pe tema Ucrainei, postează compulsiv pe rețeaua de socializare X.

Harta pe care Kirill Dmitriev a repostat-o pe X

Preşedintele american Donald Trump studiază "activ" împreună cu echipa sa posibilitatea ca SUA să cumpere Groenlanda, a declarat miercuri purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, care a refuzat încă o dată să excludă o preluare militară a acestei insule ce este un teritoriu autonom din cadrul Danemarcei, ţară cu care secretarul american de Stat Marco Rubio va avea discuţii pe acest subiect.

Cumpărarea insulei "este un lucru pe care preşedintele (Trump) şi echipa sa de securitate naţională îl discută activ", a spus la o conferinţă de presă purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.



"Pentru preşedintele Trump, toate opţiunile sunt întotdeauna pe masă, în timp ce evaluează ce este mai convenabil pentru interesele Statelor Unite, dar vreau să subliniez că prima opţiune a preşedintelui a fost întotdeauna diplomaţia", a răspuns ea după ce a fost întrebată dacă Statele Unite iau în considerare o acţiune militară în Groenlanda.



Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a invocat în acest sens că ideea anexării insulei Groenlanda de către SUA nu este nouă, încă din secolul al XIX-lea mai mulţi preşedinţi americani estimând o astfel de acţiune ca fiind "benefică pentru securitatea SUA".

Dmitriev este convins că Groenlanda pare deja o chestiune rezolvată și cataloghează UE drept o adunătură de vasali. Totodată, el se întreabă dacă nu cumva următoarea țintă a lui Trump este Canada, față de care și-a exprimat interesul anterior.

„Groenlanda pare a fi o afacere încheiată. UE va continua să facă ceea ce vasalii fac cel mai bine: «să monitorizeze situația» și să demonstreze standarde duble. Următoarea țintă: Canada?”, a scris Kirill Dimitriev pe X.

