ISIS și al-Qaida își intensifică acțiunile în Europa. Doi bărbaţi au pus la cale un complot pentru a ucide sute de evrei în Anglia

Doi bărbaţi au fost găsiţi vinovaţi, marţi, de complot pentru uciderea a sute de persoane într-un atac armat inspirat de Gruparea Statul Islamic împotriva comunităţii evreieşti din Anglia, un atac planificat care, potrivit anchetatorilor, demonstrează că a reapărut riscul reprezentat de grupul militant, relatează Reuters.



Poliţia şi procurorii au declarat că Walid Saadaoui, în vârstă de 38 de ani, şi Amar Hussein, în vârstă de 52 de ani, sunt extremişti islamici care doreau să folosească arme automate pentru a ucide cât mai mulţi evrei posibil, scrie News.ro.

Dacă planurile lor s-ar fi concretizat, ar fi rezultat „unul dintre cele mai mortale atacuri teroriste din istoria Regatului Unit, dacă nu chiar cel mai mortal”, a declarat adjunctul şefului poliţiei, Robert Potts, responsabil cu combaterea terorismului în nord-vestul Angliei.

Cei doi au fost judecaţi la o săptămână după un atac mortal - fără legătură cu acest caz - asupra unei sinagogi din oraşul Manchester, din nord-vestul ţării, în luna octombrie.

De asemenea, condamnarea lor vine la puţin mai mult de o săptămână după atacul armat în masă comis la o sărbătoare evreiască de Hanuka care avea loc pe plaja Bondi din Sydney, în care 15 persoane au fost ucise.

Statul Islamic a declarat că atacurile din Australia sunt „un motiv de mândrie”. Deşi gruparea jihadistă nu şi-a asumat responsabilitatea, reacţia sa a amplificat temerile în legătură cu o creştere a extremismului islamist violent.

Deşi nu reprezintă aceeaşi ameninţare ca în urmă cu un deceniu, când Statul Islamic controla vaste zone din Irak şi Siria, oficialii europeni din domeniul securităţii avertizează că ISIS şi grupările afiliate al-Qaida încearcă din nou să exporte violenţa în străinătate, radicalizând online potenţialii atacatori.

„Se pot observa semne că unele dintre aceste ameninţări teroriste încep să crească din nou şi să se intensifice”, a declarat săptămâna trecută ministrul britanic de externe, Yvette Cooper.

Pregătiți să devină martir

Procurorii britanici au declarat juraţilor că Saadaoui şi Hussein „împărtăşeau opiniile” Statului Islamic şi erau pregătiţi să-şi rişte propriile vieţi pentru a deveni „martiri”.

Saadaoui aranjase ca două puşti de asalt, un pistol automat şi aproape 200 de cartuşe să fie introduse ilegal în Marea Britanie prin portul Dover când a fost arestat, în mai 2024, a declarat procurorul Harpreet Sandhu. El a adăugat că Saadaoui plănuia să obţină încă două puşti, un alt pistol şi să adune cel puţin 900 de cartuşe. Fără să ştie, un bărbat cunoscut sub numele de „Farouk”, de la care încerca să obţină armele, era un agent sub acoperire, ceea ce, potrivit poliţiei, înseamnă că planul său nu a fost niciodată pe punctul de a fi pus în aplicare.

Sandhu a declarat că puştile de asalt pe care şi le dorea Saadaoui erau similare cu cele utilizate în 2015 într-un atac militant islamist asupra sălii de concerte Bataclan din Paris, în care au murit 130 de persoane. El a adăugat că Saadaoui îl „venera” pe Abdelhamid Abaaoud, cel care a coordonat acel atac. Saadaoui a spus într-un mesaj adresat lui „Farouk”, pe care îl considera un coleg militant, că atacul de la Paris a fost „cea mai mare operaţiune după cea a lui Osama (bin Laden)”, o referire aparentă la atacul din 11 septembrie 2001 asupra Statelor Unite.

„Pe baza comunicărilor şi interacţiunilor lui Walid cu agentul sub acoperire şi a unor lucruri pe care le-a spus, a devenit foarte clar că el considera un atac mai puţin sofisticat, cu arme mai puţin letale, ca fiind insuficient”, a spus Potts, adjunctul şefului poliţiei. „Pentru că, de fapt, rolul şi datoria lui erau să ucidă cât mai mulţi evrei posibil, iar acest lucru nu putea fi realizat folosind un cuţit sau, de exemplu, un vehicul ca armă”, a adăugat oficialul.

Atât Saadaoui, cât şi Hussein au pledat „nevinovat”, iar Saadaoui a spus că a participat la complot din teamă pentru viaţa sa.

Hussein nu a depus mărturie şi abia a participat la procesul său, după ce în prima zi a strigat furios din boxa acuzaţilor „câţi copii?”, într-o aparentă referire la războiul Israelului în Gaza.

Ei au fost condamnaţi la Curtea Regală din Preston pentru o singură acuzaţie, de pregătire a unor acte teroriste.

Fratele lui Walid Saadaoui, Bilel Saadaoui, în vârstă de 36 de ani, a fost găsit vinovat pentru că a tăinuit informaţii despre acte de terorism, dar procurorii au declarat că acesta a fost reticent în a se alătura atacului.

Amenințarea Grupării Statul Islamic, în creștere

Complotul dejucat este cel mai recent din Marea Britanie inspirat de Statul Islamic, organizaţie teroristă care a apărut în Irak şi Siria acum un deceniu şi a creat rapid un „califat”, declarându-şi dominaţia asupra tuturor musulmanilor şi înlocuind în mare măsură al-Qaida anilor 2000.

La apogeul puterii sale, între 2014 şi 2017, Statul Islamic a controlat vaste teritorii din cele două ţări, stăpânind milioane de oameni şi impunând o interpretare strictă şi brutală a legii islamice sharia.

Luptătorii săi au comis sau inspirat atacuri în zeci de oraşe din întreaga lume, care au fost adesea revendicate de Statul Islamic, chiar şi fără a avea vreo legătură reală cu acestea.

SITE Intelligence Group a declarat, în urma atacului de la Bondi Beach din Australia, că ISIS a încurajat musulmanii să acţioneze şi în alte părţi, indicând în mod special Belgia.

Un oficial al serviciilor secrete europene, care a vorbit sub condiţia anonimatului, a declarat că ISIS inundă reţelele sociale cu propagandă şi, deşi acest lucru a afectat doar un grup restrâns de oameni, a dus la un număr mai mare de anchete privind terorismul decât anul trecut.

Ken McCallum, şeful agenţiei britanice de spionaj intern MI5, a declarat în octombrie că de la începutul anului 2020, serviciul său şi poliţia au dejucat 19 comploturi de atac în stadiu avansat şi au intervenit pentru a contracara sute de alte ameninţări teroriste. „Terorismul proliferează în colţurile mizere ale internetului, unde ideologiile otrăvitoare, de orice fel, se întâlnesc cu vieţi individuale instabile, adesea haotice”, a avertizat McCallum.

