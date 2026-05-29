Keir Starmer condamnă o încălcare gravă a spațiului aerian al NATO, după incidentul de la Galați

Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, a condamnat o „încălcare gravă a spațiului aerian al NATO” după prăbușirea unei drone ruse pe o clădire rezidențială din Galați, o premieră în România, de la declanșarea războiului din Ucraina.

„Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, precum și atacurile sale împotriva civililor și a infrastructurii civile, amenință securitatea întregului nostru continent”, a declarat liderul într-un comunicat pe X.

Last night a Russian drone entered Romanian airspace and hit a residential building, injuring civilians.



Time and again, Russia has shown it has no regard for civilian life, international law, or sovereignty of its neighbours.



We stand with Ukraine, Romania and all NATO allies. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) May 29, 2026

„Noaptea trecută, o dronă rusă a pătruns în spațiul aerian al României și a lovit o clădire de locuințe, rănind civili.

De nenumărate ori, Rusia a demonstrat că nu are niciun respect pentru viața civililor, dreptul internațional sau suveranitatea vecinilor săi.

Suntem alături de Ucraina, România și toți aliații NATO”, este mesajul premierului britanic.

