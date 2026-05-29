Live TV

Keir Starmer condamnă o încălcare gravă a spațiului aerian al NATO, după incidentul de la Galați

Data publicării:
photo-collage.png - 2025-10-17T224311.499
Premierul britanic Keir Starmer. Foto. Reuters

Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, a condamnat o „încălcare gravă a spațiului aerian al NATO” după prăbușirea unei drone ruse pe o clădire rezidențială din Galați, o premieră în România, de la declanșarea războiului din Ucraina.

„Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, precum și atacurile sale împotriva civililor și a infrastructurii civile, amenință securitatea întregului nostru continent”, a declarat liderul într-un comunicat pe X.

Last night a Russian drone entered Romanian airspace and hit a residential building, injuring civilians.

Time and again, Russia has shown it has no regard for civilian life, international law, or sovereignty of its neighbours.

We stand with Ukraine, Romania and all NATO allies. pic.twitter.com/OnwZ4aSAlM

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) May 29, 2026

„Noaptea trecută, o dronă rusă a pătruns în spațiul aerian al României și a lovit o clădire de locuințe, rănind civili.

De nenumărate ori, Rusia a demonstrat că nu are niciun respect pentru viața civililor, dreptul internațional sau suveranitatea vecinilor săi.

Suntem alături de Ucraina, România și toți aliații NATO”, este mesajul premierului britanic.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sgtgbsrgtbrs
1
Alertă majoră. O dronă rusească a lovit un bloc din Galați: sunt 2 răniți. Surse: Nicușor...
drapel nato langa ale aliatilor
2
Prima reacție a NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați
profimedia-1019040261
3
Scenariul „foarte realist” care îngrijorează Moscova: arsenalul sovietic al Venezuelei...
om cu umbrela in ploaie
4
Meteorologii au emis noi avertizări de ploi și vânt puternic. HARTA zonelor afectate de...
Pompieri si forte de ordine intervin dupa ce un bloc de locuinte din Galati a fost lovit de o drona, 29 mai 2026
5
MApN explică de ce nu a doborât drona care a lovit un bloc de 10 etaje din Galați...
Roland Garros, comunicat oficial după momentul cu Jannik Sinner care "a scandalizat lumea tenisului"
Digi Sport
Roland Garros, comunicat oficial după momentul cu Jannik Sinner care "a scandalizat lumea tenisului"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ilie Bolojan Maia Sandu Chisinau
Bolojan a discutat cu Maia Sandu despre consolidarea apărării pe flancul estic, după incidentul cu drona de la Galați
Vladimir Putin.
Vladimir Putin a fost informat despre incidentul cu drona rusească care a lovit un bloc din Galați
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova
Prima reacție a Rusiei după ce Nicușor Dan a anunțat închiderea consulatului din Constanța și expulzarea trimisului lui Putin
Dmitri Medvedev
Medvedev amenință după ce o dronă rusă a lovit un bloc în Galați: „Acest lucru se va întâmpla în continuare”
BUCURESTI - CONGRES FORTA DREPTEI - 20 APR
Eugen Tomac, după drona căzută la Galați: „Rusia trebuie și va fi în continuare sancționată”
Recomandările redacţiei
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Nicușor Dan, după explozia dronei la Galați: Consulul rus de la...
nicusor dan la pupitrul administratie prezidentiale, declaratii de presa
Nicuşor Dan acuză „iresponsabilitatea unor lideri politici care...
robert fico face declaratii
Premierul slovac, Robert Fico, despre prăbușirea dronei pe un bloc de...
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Nicușor Dan: Contractele SAFE se semnează zilele acestea și livrarea...
Ultimele știri
UE a decis deblocarea a miliarde de euro pentru Ungaria
Parlamentul Poloniei a adoptat legea parteneriatului civil, însă președintele Nawrocki a anunțat că nu o va promulga
Un comisar-şef de la Poliţia Sectorului 3 a fost prins în flagrant primind mită 50.000 de lei (DNA)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Imagini rare cu Romina Gingașu și Piero Ferrari. Ce se ascunde în spatele uneia dintre cele mai comentate...
Cancan
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie...
Fanatik.ro
Imagini cu apartamentul din Galați distrus de drona rusească. Cine ar trebui să-i despăgubească pe cei...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Ioan Andone a văzut marea schimbare în echipa de start a FCSB-ului: „O mutare înșelătoare!”
Adevărul
Descoperirea care spulberă legenda fântânii cu apă vie din Castelul Corvinilor. Ce au scos muncitorii de la...
Playtech
Orașul-cheie din România pentru securitatea ţării și a NATO. Este considerat „călcâiul lui Ahile”
Digi FM
Lucian Mîndruță, mesaj pentru Nicușor Dan: „Trebuia să fii pe bloc, în Galați, cu bucăți din dronă în mână...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Anunț oficial al SUA, în privința dronelor: "Să se aştepte la acţiuni rapide, dacă încalcă spaţiul aerian...
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, după locul 3 la Eurovision 2026: ce nu s-a văzut la TV în timpul show-ului României
Film Now
Pus pe lista neagră la Hollywood pentru că nu a vrut să-și sărute colegele actrițe în filme: “Am pierdut...
Adevarul
Liderul spiritual urmărit de milioane de oameni explică de ce societatea modernă este tot mai anxioasă
Newsweek
627 lei în plus la pensie pentru un pensionar. Instanța i-a dat puncte bonus pentru stagiul aferent grupelor
Digi FM
Cine sunt răniții din incidentul cu dronă din Galați: "Starea doamnei e bună, e îngrijorată pentru copil"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, emoțiile unor părinți fericiți. Ce motiv de mândrie le-a dat Carys...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”