Netanyahu a făcut o vizită secretă în Emiratele Arabe Unite în timpul războiului cu Iranul: „Un progres istoric”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu și prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman. Foto: Profimedia Images

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a efectuat o vizită secretă în Emiratele Arabe Unite în timpul războiului cu Iranul şi s-a întâlnit cu preşedintele ţării, şeicul Mohammed bin Zayed. Întrevederea, desfăşurată în oraşul Al-Ain, în apropierea graniţei cu Oman, ar fi durat mai multe ore şi s-a încheiat cu ceea ce oficialii israelieni au numit un „progres istoric” în relaţiile dintre Israel şi Emiratele Arabe Unite. Vizita a avut loc în contextul în care Iranul a atacat mai multe ţinte din Emirate şi a criticat apropierea tot mai mare dintre Abu Dhabi, Washington şi Israel, potrivit BBC.

Marţi, ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, a declarat că baterii ale sistemului israelian de apărare antiaeriană Iron Dome au fost trimise în Emiratele Arabe Unite în timpul războiului.

Iranul a lovit mai multe ţinte din Emirate în timpul conflictului, iar Teheranul a criticat în repetate rânduri ţara pentru ceea ce consideră a fi relaţii tot mai apropiate cu SUA şi Israel.

Miercuri, consilierul prezidenţial emiratez Anwar Gargash a declarat că Emiratele Arabe Unite rămân angajate în găsirea unor soluţii politice şi diplomatice, dar a subliniat că ţara sa are dreptul să se apere.

Reuters citează o sursă potrivit căreia întâlnirea dintre Netanyahu şi preşedintele Emiratelor a avut loc în Al-Ain, un oraş-oază situat în apropierea graniţei cu Oman, şi a durat mai multe ore.

Iron Dome este un sistem avansat israelian de apărare antiaeriană folosit pentru interceptarea şi distrugerea rachetelor, proiectilelor şi dronelor.

Mike Huckabee a afirmat că desfăşurarea sistemului Iron Dome a fost posibilă datorită „relaţiei extraordinare dintre Emiratele Arabe Unite şi Israel”, bazată pe Acordurile Abraham, o serie de înţelegeri care au dus la normalizarea relaţiilor dintre Israel şi mai multe state arabe în timpul primului mandat al preşedintelui Donald Trump.

