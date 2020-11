Îngenuncheată în primăvară de pandemie, Italia este din nou pe marginea prăpastiei. Scene șocante au fost surprinse într-un spital din Napoli. Un bărbat care aștepta să i se facă un test COVID și-a găsit sfârșitul pe podeaua unei toalete. În acest timp, holul unității de primiri urgențe a spitalului era plin de oameni pe tărgi, unii dintre ei aproape leșinați. Vă avertizăm că urmează imagini cu un puternic impact emoțional.

„Acest om a murit. Acesta este spitalul Cardarelli. Ne aflăm la unitatea de primiri urgențe. Această femeie stă în propriile resturi. Nu știu dacă e moartă sau vie. Despre doamna de acolo nu știm nimic”, a relatat cel care a filmat scena.

Coadă de mașini în fața Spitalului Cotugno din Napoli Foto: Profimedia

Coadă de zeci de mașini în fața spitalului

Din păcate, nu e singura scenă care arată că peninsula se apropie din nou de un punct critic. Zeci de mașini cu persoane bolnave stau la coadă în fața spitalelor pline. Și fiindcă unii dintre pasageri respiră cu mare greutate, medicii le aduc butelii cu oxigen până ce se eliberează un loc unde să poată fi primiți.

„Primim pacienții care vin de acasă cu mijloace proprii, le acordăm o asistență medicală inițială, facem un pre-triaj. Le măsurăm parametrii vitali, iar pacienților cu saturație mică a oxigenului din sânge le dăm oxigen și primele îngrijiri pentru a evita ca starea lor să se agraveze”, explică Giovanni Broscritto - infirmier la Spitalul Cotugno din Napoli.

- De când sunteți aici?

- De 24 de ore. Am dormit în mașină.

- Ați dormit în mașină aici la spital azi-noapte?

- Da, în mașină. De 24 de ore sunt la coadă. Asistentul-șef spune că trebuie să așteptăm aici, pentru că au multe coduri roșii. Am primit asistență. Ies la fiecare oră cu aparatura, ne măsoară saturația sângelui, ne iau temperatura, explică o femeie.

Napoli. Oamenii sunt puși pe oxigen în mașinile lor, pentru că în spital nu mai este loc Foto: Profimedia

- Am sunat medicul de familie și ne-a spus să-l aducem la spital. Am sunat la urgențe, dar a fost imposibil să ne trimită o ambulanță. A trebuit să luăm o ambulanță privată. Am plătit 600 de euro transportul, apoi pentru fiecare oră, povestește aparținătorul unui bolnav.

- Le oferim asistență tuturor pacienților, nu lăsăm pe nimeni în urmă. Încercăm să facem tot ceea ce putem. După cum puteți vedea, le evaluăm starea constant, spune infirmierul Giovanni Broscritto.

- Sunt persoane care spun că au dormit aici, că așteaptă aici de 24 de ore...

- Într-adevăr, se așteaptă mult, dar noi încercăm să facem tot ce putem, spune infirmierul.

Spitalele din Italia au devenit din nou supraaglomerate în urma exploziei infectărilor cu noul coronavirus. Peninsula a depășit un milion de cazuri de la începutul pandemiei, în timp ce numărul deceselor provocate de COVID-19 este de aproape 44 de mii. Autoritățile s-au văzut nevoite să impună carantina parțială pentru a limita răspândirea noului coronavirus. Experții avertizează că dacă rata infectărilor continuă în acest ritm, nu vor mai exista suficienți doctori disponibili.

