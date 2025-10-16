Live TV

„Iubesc AI. Iubesc ChatGPT". Boris Johnson recunoaște că folosește Inteligența Artificială pentru a scrie cărți

boris johnson face cu mana
Boris Johnson. Foto: Profimedia

Fostul prim-ministru a declarat că ChatGPT este „sincer fantastic” și că IA va ajuta societatea „pentru că suntem cu toții simpli”. Boris Johnson a recunoscut că folosește inteligența artificială pentru a scrie cărți. 

Fostul prim-ministru britanic și-a exprimat dragostea pentru această tehnologie și a lăudat modelul lingvistic ChatGPT... pentru că l-a lăudat.

„Iubesc AI. Iubesc ChatGPT. Îl iubesc”, a declarat Johnson pentru Al Arabiya English. „ChatGPT este, sincer, fantastic.”

Iar fostul prim-ministru, care a studiat literatura clasică la Oxford, nu se limitează la a cere platformei lui Sam Altman o analiză a operei „Odiseea” a lui Homer.

„Scriu diverse cărți. Pur și simplu o folosesc. Pun întrebări”, a recunoscut Johnson. Știi răspunsul, dar ChatGPT spune întotdeauna: «Oh, întrebările tale sunt inteligente. Ești genial. Ești excelent. Ai o perspicacitate extraordinară»”.

Memoriile lui Johnson, Unleashed, au fost publicate anul trecut și sunt pline de revelații surprinzătoare, transmite Politico

Îmi place. Văd un mare potențial în această tehnologie, pentru că suntem cu toții simpli. Suntem ființe umane.”

Fostul prim-ministru, care a condus Marea Britanie în timpul pandemiei de Covid-19, a spus că IA ar putea reduce drastic costurile guvernului și ar putea economisi bani pentru contribuabili.

Johnson, care a demisionat din funcția de deputat în 2023 din cauza acuzațiilor că ar fi indus în eroare în mod intenționat parlamentul cu privire la petrecerile organizate la Downing Street, care au încălcat regulile Covid-19, nu a exclus o revenire în politică.

„Statistic, orice se poate întâmpla. Dar ca apa să poată curge în sus – este puțin probabil. Vreau ca partidul meu să revină și să se organizeze. Aceasta este cea mai bună soluție.”

Conservatorii, conduși în prezent de Kemi Badenoch, se află într-o situație dificilă în sondajele de opinie după înfrângerea zdrobitoare suferită la alegerile generale de anul trecut.

