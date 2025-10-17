Live TV

Japonia vrea să mărească taxele de viză pentru turiștii străini, considerate prea mici față de SUA și Europa

Data publicării:
turisti, Asakusa, Tokyo, Japonia
Foto. Profimedia

Ministrul de Externe japonez Takeshi Iwaya a anunţat vineri că Executivul ia în considerare majorarea taxelor de viză pentru vizitatorii străini, apreciind că actualele taxe sunt scăzute comparativ cu cele din SUA şi ţările europene, transmite Kyodo și Agerpres.

Guvernul revizuieşte taxele de viză, a declarat Iwaya la o conferinţă de presă, când a fost întrebat despre un raport în care se arată că Japonia intenţionează să le majoreze la nivelul celor din Statele Unite şi Europa în anul fiscal 2026.

„Detaliile revizuirii nu s-au decis încă, dar luăm în considerare diverşi factori, inclusiv posibilul impact asupra turismului. Vom examina situaţia vizelor din alte ţări, cred că cele din Japonia sunt destul de reduse în prezent”, a afirmat ministrul nipon de Externe.

Numărul vizitatorilor străini în Japonia a crescut cu 17,7% în primele nouă luni din acest an, ajungând la aproximativ 31,65 milioane, cel mai rapid ritm înregistrat vreodată, demonstrând efectele turismului asupra avansului economiei în cea de-a treia economie mondială, pe fondul deprecierii yenului

Cifra anuală va depăşi cu siguranţă nivelul record de 36,87 milioane de turişti străini în 2024, şi ar putea atinge chiar 40 milioane, pe fondul majorării numărului de vizitatori din China.

În privinţa supraturismului, care a dus la aglomerări excesive şi pagube la adresa mediului în unele zone, Takeshi Iwaya a anunţat că Executivul va analiza care va fi efectul potenţialelor majorări de taxe asupra acestei probleme.

„Potenţiala creştere va avea un impact direct asupra supraturismului", a adăugat oficialul nipon.

Numărul vizitatorilor străini în Japonia a ajuns la 36,87 milioane în 2024, un nou nivel record, în timp ce cheltuielile lor au depăşit pentru prima dată 8.000 miliarde de yeni (50,8 miliarde de dolari).

În total, turiştii străini au cheltuit anul trecut 8.140 miliarde de yeni pe cazare, cumpărături şi alte cheltuieli, depăşind precedentul record, de 5.310 miliarde de yeni din 2023, conform datelor publicate de Organizaţia naţională de turism din Japonia (JNTO).

Obiectivul Guvernului de la Tokyo este de a atrage 60 de milioane de vizitatori pe an şi de a spori cheltuielile lor anuale la 15.000 miliarde de yeni până în 2030, dar există dificultăţi legate de supraturism şi lipsa de angajaţi în sectorul ospitalităţii. Autorităţile vor să încurajeze turiştii să viziteze şi alte regiuni, nu doar marile oraşe, îmbunătăţind accesul la aeroporturile regionale.

Turismul a devenit al doilea cel mai mare sector de export al Japoniei, depăşind componentele electronice. Pe primul loc se află automobilele.

Editor : Ș.A.

