Jihadistul principal din atacul de la Crocus City Hall s-a sinucis în închisoare, un altul a fost salvat de medici

atac terorist jihadist Crocus City Hall moscova rusia
Flori așezate lângă un monument în memoria victimelor atacului terorist de la Crocus City Hall, în Krasnogorsk, la nord-vest de Moscova, pe 22 martie 2026, la doi ani de la atentat. Foto: Profimedia Images
Sentințe de închisoare pe viață pentru atacatori Recunoașterea vinovăției și armele folosite Legătura cu ISIS-K

Unul din autorii atacului jihadist comis în martie 2024 la sala de concerte Crocus City Hall, de la periferia Moscovei, s-a sinucis în închisoare, au anunţat luni mass-media locale, citând surse din Serviciul Penitenciar rus.

Un alt participant la acest atac a încercat, de asemenea, să îşi ia viaţa, dar a fost salvat de medici, potrivit ziarului Kommersant, informează EFE preluată de Agerpres.

Ziarul rus indică faptul că aceeaşi persoană încercase deja să se sinucidă în timpul procesului judiciar în cadrul căruia a fost condamnat la închisoare pe viaţă, dar şi atunci asistenţa medicală a ajutat la prevenirea unui deznodământ fatal.

„Există o anchetă în curs”, au declarat reprezentanţi ai Serviciului Penitenciar.

Citește și: Rusia investighează noi detalii care duc către „o pistă ucraineană” în ancheta atacului terorist de la Moscova

Sentințe de închisoare pe viață pentru atacatori

Pe 12 martie, justiţia militară rusă i-a condamnat la închisoare pe viaţă pe cei patru autori ai atentatului de la Crocus City Hall, în care şi-au pierdut viaţa 150 de persoane.

Al doilea tribunal militar din districtul de vest a pronunţat această sentinţă împotriva a patru cetăţeni tadjici, printre care se numără principalul responsabil al celui mai grav act terorist comis în Rusia din 2004, Shamsidin Fariduni.

Conform acuzaţiei, Fariduni, care a ispăşit o pedeapsă cu închisoarea în ţara sa pentru hărţuire, a fost instruit în Turcia şi a fost persoana responsabilă de pregătirea atentatului, inspectând sala de concerte şi cumpărând una dintre maşini.

Citește și: Rușii vor răzbunare. Atacul terorist de la Moscova a declanșat un val de înrolări în armată

Recunoașterea vinovăției și armele folosite

În timpul procesului, care a început în august 2025, inculpaţii şi-au recunoscut vina total sau parţial.

Cei patru jihadişti au achiziţionat pentru atac trei puşti automate Kalaşnikov, un pistol Makarov și peste 1.300 de cartuşe, cu care au împuşcat participanţii la un concert al trupei Picnic, care adunase câteva mii de persoane.

Un număr nedeterminat de persoane au murit în incendiul provocat de explozii.

Citește și: Putin cere noi baze de date biometrice după atentatul de la Moscova. 3,2 milioane de oameni au primit cetățenie rusă în „Novorusia”

Legătura cu ISIS-K

Conform anchetei, toţi membrii aparţineau ramurii grupării teroriste Statul Islamic din Marele Horasan (ISIS-K), a cărei zonă de operaţiuni cuprinde Afganistan, Pakistan, Rusia, Iran şi India.

Acesta a fost atacul cel mai grav comis pe teritoriul rus după masacrul comis de către un comando cecen la o şcoală din Beslan, în Osetia de Nord, în 2004, în care au murit 334 de persoane, mai mult de jumătate fiind copii.

Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ministrul Rogobete: „Mi-e...
Ce nume se sărbătoresc de Florii. Lista prenumelor care își serbează onomastica pe 5...
Senatori americani vor ca Trump să interzică producătorilor auto chinezi să fabrice...
Fost șef AIEA și laureat al Premiului Nobel pentru Pace cere liderilor din Golf să-l...
Renegată și jignită de propriii părinți, a luat o decizie la care nu se aștepta nimeni. Are doar 20 de ani
Renegată și jignită de propriii părinți, a luat o decizie la care nu se aștepta nimeni. Are doar 20 de ani
Rusia acuză Statele Unite că sunt responsabile de majoritatea atacurilor cibernetice împotriva sa
Prima reacție a Kremlinului în cazul explozibililor găsiți lângă gazoductul Balkan Stream
Cei doi ucraineni care plănuiau să arunce în aer sediul unei companii din București au fost trimiși în judecată. Experimentul DIICOT
Rusia a furnizat Iranului informații despre peste 50 de instalații energetice israeliene, afirmă Volodimir Zelenski
Armenia amenință că se va retrage din două organizaţii conduse de Rusia, dacă Moscova creşte preţul la gaz
Trump dezvăluie detalii demne de filme de acțiune ale misiunii „de...
Spitalul Universitar din București, un nou anunț despre starea lui...
Cum au răspuns SUA și Iran la propunerea unui armistiţiu de 45 de...
Nicușor Dan, după consultările cu Bolojan și miniștrii la Cotroceni...
Administrația Străzilor montează stâlpișori pe trotuarele din București, pentru a împiedica șoferii să mai parcheze
Comisarii Gărzii de Mediu au scos peste 6 kilometri de plase ilegale și sute de kilograme de pește braconat din ape
Frații Tate scapă de controlul judiciar. Cheltuielile de judecată, suportate de statul român
Mihaela Rădulescu, după "cea mai întunecată perioadă din viață": "Am trăit cu o durere imensă în ultima vreme"
Menajera care l-a ucis pe medicul anestezist Cristian Staicu invocă legitima apărare. Ce s-a întâmplat în...
Momentul în care Mircea Lucescu a leșinat în fața jucătorilor. Primul tricolor care povestește totul: „Cel...
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Cine este, de fapt, Marius Andronache, medicul adus de familie din Franța să-l trateze pe Mircea Lucescu. Are...
Trump susține că le-a trimis arme protestatarilor iranieni, dar acestea au ajuns la anumite grupuri. „Vor să...
Ce riști dacă nu dai aceste documente fostului angajat. Amenzi mai mari în 2026
Anamaria Ferentz, dezvăluiri despre logodnicul american și cei 7 copii ai lui: „Fără mine sunt terminați”
OFICIAL | Ucraina, victorie uriașă în fața Rusiei! Replica surprinzătoare a Moscovei: ”Am respectat legile...
Bianca Censori, o nouă apariție controversată. Fanii au reacționat vehement: „Nu a mai purtat haine adevărate...
Cele mai grave acuzații ale lui Blake Lively contra lui Justin Baldoni, respinse de judecător. Procesul nu...
O bacterie veche de 5.000 de ani, rezistentă la antibiotice, descoperită într-una dintre cele mai cunoscute...
La ce oră intră pensiile, miercuri, pe card? Nu toți pensionarii iau banii în același timp. De cine depinde?
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat în propria locuință. Monica Pop, după ce principalul suspect...
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Alec Baldwin, pus la zid de propria fiică din cauza diferenței de vârstă dintre el și Hilaria: „Ăsta e abuz...
Killa Fonic și Irina Rimes au urcat din nou împreună pe scenă în București. „Dragostea este universală”