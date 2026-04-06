Jihadistul principal din atacul de la Crocus City Hall s-a sinucis în închisoare, un altul a fost salvat de medici

Unul din autorii atacului jihadist comis în martie 2024 la sala de concerte Crocus City Hall, de la periferia Moscovei, s-a sinucis în închisoare, au anunţat luni mass-media locale, citând surse din Serviciul Penitenciar rus.

Un alt participant la acest atac a încercat, de asemenea, să îşi ia viaţa, dar a fost salvat de medici, potrivit ziarului Kommersant, informează EFE preluată de Agerpres.

Ziarul rus indică faptul că aceeaşi persoană încercase deja să se sinucidă în timpul procesului judiciar în cadrul căruia a fost condamnat la închisoare pe viaţă, dar şi atunci asistenţa medicală a ajutat la prevenirea unui deznodământ fatal.

„Există o anchetă în curs”, au declarat reprezentanţi ai Serviciului Penitenciar.

Citește și: Rusia investighează noi detalii care duc către „o pistă ucraineană” în ancheta atacului terorist de la Moscova

Sentințe de închisoare pe viață pentru atacatori

Pe 12 martie, justiţia militară rusă i-a condamnat la închisoare pe viaţă pe cei patru autori ai atentatului de la Crocus City Hall, în care şi-au pierdut viaţa 150 de persoane.

Al doilea tribunal militar din districtul de vest a pronunţat această sentinţă împotriva a patru cetăţeni tadjici, printre care se numără principalul responsabil al celui mai grav act terorist comis în Rusia din 2004, Shamsidin Fariduni.

Conform acuzaţiei, Fariduni, care a ispăşit o pedeapsă cu închisoarea în ţara sa pentru hărţuire, a fost instruit în Turcia şi a fost persoana responsabilă de pregătirea atentatului, inspectând sala de concerte şi cumpărând una dintre maşini.

Citește și: Rușii vor răzbunare. Atacul terorist de la Moscova a declanșat un val de înrolări în armată

Recunoașterea vinovăției și armele folosite

În timpul procesului, care a început în august 2025, inculpaţii şi-au recunoscut vina total sau parţial.

Cei patru jihadişti au achiziţionat pentru atac trei puşti automate Kalaşnikov, un pistol Makarov și peste 1.300 de cartuşe, cu care au împuşcat participanţii la un concert al trupei Picnic, care adunase câteva mii de persoane.

Un număr nedeterminat de persoane au murit în incendiul provocat de explozii.

Citește și: Putin cere noi baze de date biometrice după atentatul de la Moscova. 3,2 milioane de oameni au primit cetățenie rusă în „Novorusia”

Legătura cu ISIS-K

Conform anchetei, toţi membrii aparţineau ramurii grupării teroriste Statul Islamic din Marele Horasan (ISIS-K), a cărei zonă de operaţiuni cuprinde Afganistan, Pakistan, Rusia, Iran şi India.

Acesta a fost atacul cel mai grav comis pe teritoriul rus după masacrul comis de către un comando cecen la o şcoală din Beslan, în Osetia de Nord, în 2004, în care au murit 334 de persoane, mai mult de jumătate fiind copii.

