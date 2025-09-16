Live TV

Justiția din Serbia acuză 13 persoane pentru tragicul accident din 2024, prăbușirea acoperișului gării din Novi Sad

Data publicării:
profimedia-0929085494
Acoperișul exterior al gării din Novi Sad s-a prăbușit / Sursă foto: Profimedia

Biroul procurorului general din Novi Sad a pus sub acuzare 13 persoane, printre care și un fost ministru, pentru rolul lor în prăbușirea acoperișului gării din oraș, anul trecut, care a provocat moartea a 16 persoane și a declanșat luni întregi de proteste antiguvernamentale la nivel național, scrie TVPWorld.

Fostul ministru al Construcțiilor, Infrastructurii și Transporturilor, Goran Vesić, și alte 12 persoane, printre care se numără și asistentul său și directorul companiei feroviare, au fost acuzați de încălcarea siguranței publice, a anunțat procuratura din orașul Novi Sad într-un comunicat.

Toţi acuzaţii, printre care fostul ministru, sunt suspectaţi de „crimă gravă împotriva siguranţei publice”, conform comunicatului, care indică faptul că „ancheta este acum finalizată”.

„Actul de acuzare propune ca instanţa superioară din Novi Sad să ordone o măsură de arestare preventivă pentru toţi acuzaţii”, precizează comunicatul.

Acum le revine judecătorilor să decidă asupra eventualei trimiteri în judecată a acuzaţilor.

Un prim act de acuzare a fost depus la sfârşitul lunii decembrie 2024, dar judecătorii au trimis dosarul la parchetul general în aprilie, cerând „o explicaţie mai clară privind faptele”.

Toţi acuzaţii au fost atunci eliberaţi din arestul preventiv şi plasaţi în arest la domiciliu.

Accidentul de la gară, din 1 noiembrie 2024, care a dus la 16 morţi, printre care şi copii, a devenit pentru opozanţii preşedintelui Aleksandar Vucic (dreapta naţionalistă) o emblemă a corupţiei, pe care o denunţă prin manifestaţii aproape zilnice, cerând în special alegeri anticipate şi o justiţie transparentă.

În total, sunt deschise trei anchete: una la Novi Sad privind accidentul, alta condusă de parchetul specializat în lupta împotriva crimei organizate şi corupţiei, pentru suspiciuni de corupţie în procesul de renovare, şi una condusă de biroul procurorului public european (EPPO) referitoare la o posibilă deturnare de fonduri europene în timpul reconstrucţiei gării.

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bile de la loto
1
REZULTATE LOTO Duminică, 14 septembrie 2025: Trageri speciale duble cu premii...
Traian Băsescu
2
Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic...
A Bulgarian air force MiG-29 flies through the sky at 3rd Air Base, Bulgaria, Sept. 12, 2024. Bulgaria is on track to enable 3rd Air Base to host thei
3
Nepregătiți pentru a asigura securitatea frontierei estice a NATO. Bulgarii vânează...
Radoslaw Sikorski face declaratii
4
Cum și-a dat seama ministrul de Externe de la Varșovia că Rusia a provocat intenționat...
profimedia-0973430131
5
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt...
Novak Djokovic, mesaj clar pentru sârbi după ce și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
Digi Sport
Novak Djokovic, mesaj clar pentru sârbi după ce și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
GEORGESCU_HORA_CAROL_005_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cum a funcționat propaganda în sprijinul lui Călin Georgescu...
cladire_lovita_drone
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de...
WhatsApp Image 2025-08-09 at 15.09.56
Rețeaua care slăbește sistemul de sănătate. CJ Vâlcea nu a găsit...
port arde
Armata israeliană a atacat un important port din Yemen
Ultimele știri
Spania, una dintre cele 5 mari finanțatoare ale Eurovision, se retrage dacă Israelul participă. Cine mai boicotează concursul muzical
UE va propune sancțiuni împotriva Israelului, pe fondul escaladării conflictului din Gaza
„Gaza arde”. Ofensiva israeliană în orașul palestinian este în desfășurare. Mesajul dur al lui Donald Trump pentru Hamas
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Horațiu Potra
Horațiu Potra ar încerca să obțină azil politic în Rusia, spune procurorul general al României
London,,Uk,14,January,2024.,Police,Patrol,In,Front,Of
Românul acuzat de atacuri antisemite în Londra s-a declarat nevinovat. „Mark Zuckerberg este David al Israelului”
barbat cu catuse la maini
Nepotul lui Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal, a fost reţinut după ce a furat un geamantan din gară
profimedia-0959410885
Spionii lui Putin acuză Uniunea Europeană că pregătește un „Maidan” în Serbia. Evaluarea Serviciului rus de Informaţii Externe
Novak Djokovic
Novak Djokovic, primire triumfală în Grecia, după ce s-a mutat cu familia. Unde va locui campionul sârb
Partenerii noștri
Pe Roz
Nick Cannon, declarații rare despre cum a ajuns să fie tatăl a 12 copii: „A fost modalitatea mea de a...
Cancan
BREAKING | Toto Dumitrescu a fost prins de Poliția Română! Ce urmează acum
Fanatik.ro
Horațiu Potra, în vizită la FSB? Unde se află hotelul din Moscova la care mercenarul și-a luat cameră...
editiadedimineata.ro
De ce apar crampele musculare la sportivi
Fanatik.ro
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în...
Adevărul
Tânărul suspect în uciderea lui Charlie Kirk ar fi recunoscut fapta pe Discord, înainte de arestare: „Eu am...
Playtech
Cât câștigă pe oră o româncă care face curățenie în Italia și ce contracte se oferă pentru munca în case...
Digi FM
Toto Dumitrescu a fost reținut de polițiști. Fiul lui Ilie Dumitrescu a provocat un accident rutier, iar apoi...
Digi Sport
Gata! Fabrizio Romano a făcut anunțul despre Cristi Chivu la Inter
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Robert Redford a murit. Actorul din „Toți oamenii președintelui” avea 89 de ani
Adevarul
Desfășurarea de trupe NATO pentru protejarea spațiului aerian ucrainean ar echivala cu o declarație de...
Newsweek
Pensii mărite pentru sute de mii de pensionari. Ce perioade ar putea fi considerate vechime în muncă
Digi FM
Lucrul important la care a fost nevoită Alina Sorescu să renunțe în timpul mariajului cu Alexandru Ciucu...
Digi World
Ce este regula 80/20 când vine vorba de alimentație
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Tragediile care au marcat viața lui Robert Redford. Durerea inimaginabilă care l-a schimbat pentru totdeauna
UTV
Marele actor, Victor Rebengiuc, și-a anunțat retragerea după 70 de ani pe scenă. "Îmi ajunge. Nu mai pot”