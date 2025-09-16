Justiția din Serbia acuză 13 persoane pentru tragicul accident din 2024, prăbușirea acoperișului gării din Novi Sad

Biroul procurorului general din Novi Sad a pus sub acuzare 13 persoane, printre care și un fost ministru, pentru rolul lor în prăbușirea acoperișului gării din oraș, anul trecut, care a provocat moartea a 16 persoane și a declanșat luni întregi de proteste antiguvernamentale la nivel național, scrie TVPWorld.

Fostul ministru al Construcțiilor, Infrastructurii și Transporturilor, Goran Vesić, și alte 12 persoane, printre care se numără și asistentul său și directorul companiei feroviare, au fost acuzați de încălcarea siguranței publice, a anunțat procuratura din orașul Novi Sad într-un comunicat.

Toţi acuzaţii, printre care fostul ministru, sunt suspectaţi de „crimă gravă împotriva siguranţei publice”, conform comunicatului, care indică faptul că „ancheta este acum finalizată”.



„Actul de acuzare propune ca instanţa superioară din Novi Sad să ordone o măsură de arestare preventivă pentru toţi acuzaţii”, precizează comunicatul.



Acum le revine judecătorilor să decidă asupra eventualei trimiteri în judecată a acuzaţilor.



Un prim act de acuzare a fost depus la sfârşitul lunii decembrie 2024, dar judecătorii au trimis dosarul la parchetul general în aprilie, cerând „o explicaţie mai clară privind faptele”.



Toţi acuzaţii au fost atunci eliberaţi din arestul preventiv şi plasaţi în arest la domiciliu.



Accidentul de la gară, din 1 noiembrie 2024, care a dus la 16 morţi, printre care şi copii, a devenit pentru opozanţii preşedintelui Aleksandar Vucic (dreapta naţionalistă) o emblemă a corupţiei, pe care o denunţă prin manifestaţii aproape zilnice, cerând în special alegeri anticipate şi o justiţie transparentă.



În total, sunt deschise trei anchete: una la Novi Sad privind accidentul, alta condusă de parchetul specializat în lupta împotriva crimei organizate şi corupţiei, pentru suspiciuni de corupţie în procesul de renovare, şi una condusă de biroul procurorului public european (EPPO) referitoare la o posibilă deturnare de fonduri europene în timpul reconstrucţiei gării.

