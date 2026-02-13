Live TV

Kaja Kallas: Consiliul de Securitate nu mai funcţionează aşa cum ar trebui. ONU nu mai reflectă lumea aşa cum este ea în prezent

Data publicării:
Kaja Kallas. Foto: Profimedia

Şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a declarat vineri în cadrul unei mese rotunde organizate la Conferinţa de Securitate de la Munchen (MSC) că ordinea internaţională suferă în prezent de o lipsă a posibilităţii de a fi tras la răspundere, relatează POLITICO, citat de News.ro..

„Cred că toată lumea semnează Carta Naţiunilor Unite. Principiile sunt acolo. Dar ce se întâmplă dacă cineva încalcă aceste principii? Responsabilitatea nu funcţionează, în mod evident”, a spus şefa diplomaţiei europene, adăugând: „Consiliul de Securitate nu funcţionează aşa cum ar trebui. Naţiunile Unite nu reflectă lumea aşa cum este ea în prezent”.

„Majoritatea ţărilor din lume doresc o ordine bazată pe norme - doresc norme care să reglementeze modul în care comunicăm între noi şi modul în care interacţionăm”, a arătat Kallas.

Ea a menţionat că, de-a lungul istoriei, crize internaţionale majore au determinat dezvoltarea dreptului internaţional. De aceea, Kallas spune că actuala criză reprezintă o oportunitate de „a dezvolta această lume în direcţia progresului”.

Referindu-se la o remarcă a cancelarului german Friedrich Merz, care a afirmat într-un discurs anterior că vechea ordine mondială a dispărut, Kallas a comentat: „Care este opusul unei ordini mondiale bazate pe reguli? Tirania şi războaiele. Şi este clar că asta este situaţia în care ne aflăm acum”.

