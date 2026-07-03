CM 2026. Premierul Keir Starmer permite ca puburile să rămână deschise până la ora 5 dimineaţa pentru meciul Mexic - Anglia

Puburile din Anglia şi Ţara Galilor vor putea rămâne deschise până la ora locală 5 dimineaţa, luni, cu ocazia meciului Angliei cu Mexicul din cadrul Cupei Mondiale, în urma unei intervenţii a lui Keir Starmer, relatează The Guardian.

Victoria echipei împotriva Republicii Democrate Congo, miercuri seara, a asigurat un loc în optimile de finală împotriva Mexicului, meci care se va desfăşura până cel puţin la ora 3 dimineaţa, ora Regatului Unit, scrie DigiSport.

Ministrul de interne va recurge la competenţa legislativă care permite prelungirea programului de funcţionare a localurilor care servesc alcool cu ocazia unor evenimente de „importanţă excepţională la nivel internaţional, naţional sau local”. Ministrul comunităţilor, Steve Reed, le trimite o scrisoare liderilor consiliilor locale pentru a-i informa cu privire la aceste modificări.

„Poate că fotbalul se întoarce acasă, dar ne asigurăm că suporterii nu vor fi nevoiţi să facă acelaşi lucru. Faptul că pub-urile rămân deschise până la fluierul final este o veste bună pentru suporteri şi o veste bună pentru pub-uri şi localurile care aduc comunităţile noastre împreună. Întreaga ţară va susţine echipa. Hai, Anglia!”, a declarat Starmer.

Presiune

Guvernul relaxase deja regulile privind licenţele pentru a ţine cont de diferenţa de fus orar faţă de SUA, Mexic şi Canada. Pentru meciurile care încep între orele 17:00 şi 21:00 ale Marii Britanii, barurile pot rămâne deschise până la ora 01:00. Pentru meciurile care încep după ora 21:00, acestea pot rămâne deschise până la ora 02:00. Pentru a rămâne deschise dincolo de aceste ore, însă, localurile trebuie să solicite o autorizaţie temporară pentru evenimente cu cel puţin cinci zile lucrătoare în avans.

Ministrul afacerilor, Kate Dearden, a declarat joi dimineaţă că, „din păcate”, guvernul nu va relaxa regulile pentru a permite pub-urilor care nu au depus cererea la timp să rămână deschise în timpul meciului de luni dimineaţă.

„Pub-urile pot rămâne deschise cu două sau trei ore în plus, în funcţie de ora la care începe meciul”, a spus ea. „Din păcate, acest lucru nu se aplică în cazul meciului care începe la ora 1:00, dar vom susţine pe deplin puburile noastre în viitor, pentru a-i putea susţine pe băieţii noştri.”

Însă, în urma reacţiilor vehemente, inclusiv din partea lui Sadiq Khan, primarul Londrei, Starmer şi-a schimbat poziţia joi după-amiază, permiţând puburilor să rămână deschise.

Proteste

Schimbarea a survenit în urma protestelor vehemente ale parlamentarilor şi proprietarilor de pub-uri. Un purtător de cuvânt al lui Khan a declarat: „Primarul îndeamnă autorităţile locale din capitală să colaboreze strâns cu sectorul ospitalităţii pentru a permite pub-urilor să rămână deschise până în primele ore ale dimineţii de luni, astfel încât londonezii să poată susţine pub-urile noastre şi să-şi încurajeze echipa Angliei în meciul împotriva Mexicului.”

Un deputat laburist descrisese anterior reacţia guvernului ca fiind „fără speranţă”, adăugând: „În principal, întreprinderile mici independente vor fi afectate de această măsură.”

Jason Cleary, care administrează pubul The Hodcarrier din Leamington Spa, a declarat că cererea sa de a rămâne deschis până târziu pentru eventualul eveniment a fost respinsă deoarece „nu a depus cererea cu cinci zile lucrătoare înainte”.

Consiliul districtual din Warwick a declarat că, din punct de vedere legal, nu poate lua în considerare notificările privind evenimentele temporare depuse în afara termenului legal de cinci zile lucrătoare.

Stella Creasy, deputata laburistă (Co-op) din Walthamstow, a menţionat, de asemenea, că puburile din circumscripţia sa se confruntă cu dificultăţi.

„Fabricile de bere independente, precum cele din Blackhorse Beer Mile din Walthamstow, reprezintă sufletul comunităţilor precum a mea. Consiliile locale şi miniştrii trebuie să găsească o soluţie pentru a rezolva această problemă, astfel încât aceste localuri să poată oferi în continuare o experienţă fantastică fanilor şi să le ofere sprijinul necesar pentru a ne ajuta să încurajăm Anglia în localurile noastre, fără a fi nevoiţi să rămânem blocaţi afară, pe străzi.”

Editor : Sebastian Eduard