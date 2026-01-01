Kim Jong Un salută „alianța invincibilă” cu Rusia și își îndeamnă trupele să lupte „pentru poporul frate rus”

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a salutat trupele care luptă pe „pământ străin” şi a reamintit alianţa ţării sale cu Rusia într-un mesaj de Anul Nou adresat forţelor armate, publicat joi de presa de stat, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„În timp ce întreaga ţară este scufundată într-o atmosferă festivă pentru a întâmpina Anul Nou, îmi este şi mai dor de voi, cei care luptaţi cu curaj pe câmpul de luptă pe pământ străin, chiar şi acum, fideli ordinelor patriei voastre”, a declarat Kim Jong Un, citat de agenţia oficială de presă KCNA.

„Phenianul şi Moscova vă susţin”, a adăugat el.

Coreea de Nord a trimis mii de soldaţi să lupte alături de Moscova în invazia Ucrainei, lansată în urmă cu aproape patru ani, potrivit agenţiilor de informaţii sud-coreene şi occidentale. Conform estimărilor sud-coreene, cel puţin 600 dintre aceştia au fost ucişi.

În schimb, Rusia trimite Coreei de Nord ajutor financiar, tehnologie militară, precum şi provizii alimentare şi energetice, potrivit analiştilor.

În mesajul său, liderul nord-coreean i-a felicitat pe soldaţi pentru consolidarea „alianţei invincibile” cu Rusia, îndemnându-i să lupte „pentru poporul frate rus”.

