NASA se află în mijlocul unei campanii de observare fără precedent la nivelul întregului sistem solar, orientând vehiculele și telescoapele spațiale pentru a urmări cometa 3I/ATLAS, al treilea obiect interstelar cunoscut care traversează sistemul nostru solar. Douăsprezece echipamente ale NASA au surprins și procesat imagini ale cometei de la descoperirea sa, pe 1 iulie, iar alte câteva vor avea ocazia să surprindă mai multe imagini pe măsură ce cometa continuă să traverseze sistemul solar, arată Agenția spațială americană.

Foto: NASA Deschide galeria foto

„Aș dori să clarific zvonurile chiar de la început”, a declarat Amit Kshatriya, administratorul asociat al NASA, în cadrul conferinței de presă. „Acest obiect este o cometă. Arată și se comportă ca o cometă”, a mai spus acesta, potrivit The New York Times.

El și alți oficiali NASA au prezentat o serie de imagini realizate de flota de nave spațiale, inclusiv Mars Reconnaissance Orbiter, misiunea Lucy, care se îndreaptă spre asteroizii prinși în orbita lui Jupiter, și Observatorul Solar și Heliosferic.

„Este un pic ca și cum navele spațiale ale NASA ar fi la un meci de baseball și ar urmări meciul din diferite locuri ale stadionului”, a declarat Tom Statler, cercetătorul șef al NASA pentru corpurile mici din sistemul solar. „Toată lumea are o cameră foto și încearcă să fotografieze mingea, dar nimeni nu are o vedere perfectă și fiecare are o cameră foto diferită.”

Imaginea realizată de Lucy arată o cometă iluminată din spate. „Nu am putea obține această imagine din punctul de observație al Pământului”, a spus dr. Statler. Diversele imagini obținute de la diferite nave spațiale și telescoape terestre ar putea permite oamenilor de știință să asambleze o imagine tridimensională, a spus el.

Prin observarea cometei din numeroase locații, NASA are ocazia să afle în ce fel 3I/ATLAS diferă de cometele din sistemul nostru solar și să ofere oamenilor de știință o nouă perspectivă asupra modului în care compoziția altor sisteme poate diferi de a noastră.

Observații de pe Marte

Cele mai apropiate imagini ale cometei au fost obținute de sonda spațială a NASA de pe Marte. La începutul toamnei, 3I/ATLAS a trecut pe lângă Marte de la o distanță de 19 milioane de mile, unde a fost observată de trei nave spațiale ale NASA. Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) a captat una dintre cele mai apropiate imagini ale cometei, în timp ce orbiterul MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN) a obținut imagini ultraviolete care vor ajuta oamenii de știință să înțeleagă compoziția cometei. Între timp, roverul Perseverance a surprins o imagine slabă de la suprafața lui Marte.

Vederea observatorilor Soarelui

Unele dintre misiunile de heliofizică ale NASA au capacitatea unică de a observa zone ale cerului din apropierea Soarelui, ceea ce le-a permis să urmărească cometa 3I/ATLAS în timp ce trecea în spatele Soarelui nostru, așa cum se vede de pe Pământ, făcând imposibile observațiile cu telescoape terestre. STEREO (Solar Terrestrial Relations Observatory) al NASA a obținut imagini între 11 septembrie și 2 octombrie, iar misiunea SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) a ESA (Agenția Spațială Europeană) și NASA a observat cometa între 15 și 26 octombrie. Imaginile misiunii PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere) a NASA, lansată la începutul acestui an, dezvăluie coada cometei în timpul observațiilor efectuate între 20 septembrie și 3 octombrie.

În ciuda faptului că au observat și descoperit mii de comete în trecut, aceasta este prima dată când misiunile de heliofizică ale NASA au observat în mod intenționat un obiect provenind dintr-un alt sistem solar.

Exploratori de asteroizi

Navele spațiale Psyche și Lucy ale NASA, aflate în prezent în călătorii pentru a studia diverși asteroizi din sistemul solar, au putut observa 3I/ATLAS pe parcurs. Pe 8 și 9 septembrie, Psyche a realizat patru observații ale cometei pe parcursul a opt ore, de la o distanță de 33 de milioane de mile. Aceste imagini vor ajuta oamenii de știință să detalieze traiectoria cometei. Pe 16 septembrie, Lucy a realizat o serie de imagini de la o distanță de 240 de milioane de mile. Suprapunerea acestor imagini oferă detalii despre coama și coada cometei.

Telescopul ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) din Chile, finanțat de NASA, a descoperit 3I/ATLAS pe 1 iulie. Ulterior în aceeași lună a fost observată de telescopul spațial Hubble al NASA. În august, atât telescopul James Webb al NASA, cât și SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer) au capturat imagini.

Cometa 3I/ATLAS va zbura cel mai aproape de Pământ vineri, 19 decembrie, la o distanță de 170 de milioane de mile, ceea ce reprezintă aproape dublul distanței dintre Pământ și Soare. Nava spațială NASA va continua să observe cometa pe măsură ce aceasta își continuă călătoria prin sistemul solar, trecând de orbita lui Jupiter în primăvara anului 2026.

