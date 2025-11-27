„Minifulgere” pe Marte. Un rover al NASA a detectat pentru prima dată descărcări electrice, asociate cu „diavoli de praf”

Roverul Perseverance al NASA a obţinut dovezi că atmosfera planetei Marte este activă din punct de vedere electric, după ce a detectat descărcări electrice - denumite de un cercetător „minifulgere" - asociate adeseori cu vârtejuri de vânt denumite „diavoli de praf" care se formează cu regularitate pe suprafaţa „Planetei Roşii", informează Reuters.

Acest rover american cu şase roţi, care explorează Marte din 2021 într-un sit local, Craterul Jezero, din emisfera sa nordică, a captat acele descărcări electrice într-o serie de înregistrări audio şi electromagnetice realizate de instrumentul său de teledetecţie SuperCam, au dezvăluit cercetătorii de la NASA.

Este prima documentare a activităţii electrice din atmosfera rarefiată a planetei Marte.

„Aceste descărcări reprezintă o descoperire majoră, cu implicaţii majore pentru chimia atmosferică, clima, caracterul locuibil al lui Marte şi pentru viitorul explorărilor robotizate şi umane", a declarat cercetătorul în ştiinţe planetare Baptiste Chide de la Institutul de Cercetări în Astrofizică şi Planetologie din Franţa, autorul principal al studiului publicat miercuri în revista Nature.

„Sarcinile electrice necesare pentru aceste descărcări influenţează probabil transportul de praf pe Marte, un proces fundamental pentru climatul planetei şi care rămâne deocamdată puţin înţeles. Mai mult decât atât, aceste descărcări electrostatice ar putea reprezenta un risc pentru echipamentul electronic al actualelor misiuni robotizate - şi chiar un pericol pentru astronauţii care vor explora într-o bună zi 'Planeta Roşie'", a adăugat el.

Oamenii de ştiinţă au analizat 28 de ore de înregistrări realizate de un microfon al roverului Perseverance într-un interval de doi ani marţieni, detectând 55 de descărcări electrice, asociate de obicei cu „diavoli de praf" şi cu fronturi ale unor furtuni de praf.

„Nu am detectat fulgere în definiţia comună a acestui termen. A fost o mică scânteie, lungă probabil de câţiva milimetri, nu era cu adevărat un fulger. A sunat ca o scânteie sau ca o pocnitură de bici", a declarat specialistul în planetologie şi coautor al studiului Ralph Lorenz de la Laboratorul de Fizică Aplicată al Universităţii Johns Hopkins din Maryland.

„Diavoli de praf”

Şaisprezece dintre aceste descărcări electrice au fost înregistrate în timpul celor două întâlniri apropiate pe care roverul Perseverance le-a avut cu „diavoli de praf".

Un alt studiu publicat în octombrie a documentat modul în care „diavolii de praf" reprezintă o caracteristică comună pe Marte, o planetă uscată şi acoperită de un strat de praf, după ce două sonde de pe orbita acestei planete au detectat vânturi care au atins viteze de până la 158 de kilometri/oră în interiorul acelor vârtejuri de aer care ridicau praful în atmosfera marţiană.

Dinamica internă a „diavolilor de praf" a dus la apariţia descărcărilor electrice.

„Le-aş numi 'minifulgere'. Fenomenul este cauzat de fricţiunea dintre micile particule de praf care se freacă unele de altele în aer, care acumulează electroni şi apoi îşi descarcă sarcina sub forma unui arc electric lung de doar câţiva centimetri, însoţit de unde de şoc ce pot fi auzite", a explicat Baptiste Chide.

Fenomenul poartă numele de triboelectricitate.

„Gândiţi-vă la o zi însorită şi uscată când mergeţi pe un covor sau pe o suprafaţa cauciucată şi apropiaţi o mână de mânerul unei uşi. Mica scânteie pe care o puteţi genera şi, prin urmare, pe care o puteţi experimenta este acelaşi tip de descărcare electrostatică pe care noi am detectat-o cu instrumentul SuperCam instalat pe roverul Perseverance", a declarat specialistul în ştiinţe planetare şi coautor al studiului Franck Montmessin de la agenţia franceză de cercetări ştiinţifice CNRS şi laboratorul de cercetare LATMOS.

Activitatea electrică din atmosfera planetei Marte era de mult timp bănuită de oamenii de ştiinţă.

„Atmosfera de pe Marte părea foarte favorabilă pentru prezenţa electricităţii”

„Ceea ce am observat este rezultatul faptului că am utilizat instrumente excepţional de sensibile pentru observaţii pe o perioadă lungă de timp, astfel încât putem detecta descărcări foarte mici, aproximativ egale cu energia necesară pentru pornirea unui automobil", a declarat Ralph Lorenz.

Marte se alătură astfel Pământului, lui Saturn şi lui Jupiter ca planete cunoscute pentru faptul că deţin o activitate electrică în atmosferele lor. Deşi încă nu a fost documentată, şi alte corpuri cereşti din Sistemul Solar ar putea avea această caracteristică, inclusiv planetele Venus şi Uranus, precum şi Titan, o lună a lui Saturn, potrivit cercetătorilor.

„Atmosfera de pe Marte părea foarte favorabilă pentru prezenţa electricităţii: plină de praf, uscată şi turbulentă", a explicat Baptiste Chide. „În deşerturile noastre de pe Pământ, electrificarea prafului şi a nisipului este bine documentată, dar ea duce arareori la descărcări electrice reale. Pe Marte, însă, atmosfera subţire de dioxid de carbon face ca acest fenomen să fie mult mai probabil, deoarece cantitatea de sarcină necesară pentru a genera scântei este mult mai mică decât pe Pământ", a adăugat el.

Instrumentul SuperCam a înregistrat primele sunete marţiene în 2021, la scurt timp după plasarea roverului Perseverance pe suprafaţa planetei Marte.

„De atunci, SuperCam a fost folosit zilnic pentru a asculta atmosfera, compilând o listă de redare cu peste 30 de ore de sunete de pe 'Planeta Roşie': urletul vântului, vâjâitul palelor elicopterului Ingenuity (adus de roverul Ingenuity) şi acum, un nou 'cântec': descărcări electrostatice", a explicat Baptiste Chide.

Editor : C.S.