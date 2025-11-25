Live TV

Lavrov, iritat de „isteria media” creată de planul lui Trump: Va fi o altă situație dacă spiritul și litera Anchorage vor fi șterse

Data publicării:
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Foto: Profimedia
„Scandal în spațiul media”

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, s-a arătat iritat de „isteria media” creată în jurul noului plan de pace în Ucraina și a avertizat, marți, că Rusia va avea o perspectivă fundamental diferită dacă „spiritul și litera” summitului din Anchorage vor fi șterse din înțelegerile cheie. 

Vorbind într-o conferință de presă la Moscova, Lavrov a spus că Rusia a salutat o versiune inițială a planului de pace al SUA pentru Ucraina – pe care Kievul și aliații săi o considerau favorabilă Moscovei – dar aștepta o versiune „interimară” modificată, după ce Washingtonul își termina coordonarea cu Ucraina și Europa, relatează Reuters

Dacă versiunea modificată nu va reflecta ceea ce au discutat Putin și Trump la întâlnirea din Alaska din august, Lavrov a avertizat că Rusia, ale cărei reprezentanți se pregătesc să desfășoare noi discuții cu SUA la Abu Dhabi mai târziu în cursul zilei de marți,  va avea o perspectivă complet diferită asupra inițiativei.

„Evaluările noastre rămân valabile în sensul că prevederile cheie ale planului (inițial) al lui Trump se bazează pe înțelegerile ajunse la Anchorage, la summitul ruso-american din august al acestui an. Și aceste principii sunt, în general, reflectate în planul pe care l-am salutat”, a spus Lavrov.

Planul inițial excludea permanent aderarea Ucrainei la NATO, limita armata sa la 600.000 de oameni, propunea predarea restului regiunii Donbas către Rusia, ca zonă demilitarizată, și impunea ca Kievul să organizeze alegeri în termen de 100 de zile.

Toate aceste clauze au fost raportate ca fiind fie modificate, fie puse deoparte pentru moment.

„Scandal în spațiul media”

Lavrov a spus că Moscova nu presează Washingtonul, dar speră ca acesta să împărtășească cu Rusia ultima versiune interimară atunci când va fi gata.

„Cei care încearcă să înțeleagă documentele depuse, în primul rând, le-au divulgat în mod special pentru a crea acest scandal în spațiul media, iar cei care conduc acest scandal, desigur, nu ascund faptul că vor să submineze eforturile lui Donald Trump, vor să modifice acest plan după bunul lor plac, cum voiam să spun într-o glumă, dar am decis să nu o amintesc”, a spus Lavrov, potrivit agențiilor oficiale de presă din Rusia.

„Avem canale de comunicare cu colegii americani, acestea sunt utilizate și așteptăm de la ei versiunea pe care o consideră provizorie din punctul de vedere al finalizării fazei de coordonare a acestui text cu europenii și cu ucrainenii, apoi vom vedea, pentru că dacă spiritul și litera Anchorage vor fi șterse din acele înțelegeri cheie pe care le-am stabilit, atunci, desigur, va fi o situație fundamental diferită", a adăugat șeful diplomației ruse.

Lavrov a subliniat că, până în prezent, „nimeni nu a transmis oficial nimic” Rusiei.

