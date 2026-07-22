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Primul mesaj al lui Sîrski după înlocuirea din funcție: „Predau o armată aflată în ofensivă”. Cum prezintă bilanțul mandatului său

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Oleksandr Sîrski.
Oleksandr Sîrski. Foto: Profimedia Images
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Din articol
„Aceste obiective au fost îndeplinite” Rusia îl dă în urmărire pe noul comandant al armatei ucrainene

Generalul Oleksandr Sîrski, fostul comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, a transmis primul mesaj public după înlocuirea sa din funcție, susținând că lasă în urmă o armată care „nu doar se apără, ci este și în ofensivă”. În același timp, Rusia l-a inclus pe succesorul său, Mihailo Drapatîi, pe lista federală a persoanelor urmărite, relatează Kyiv Post

Într-o postare amplă publicată pe Telegram, Sîrski și-a apărat deciziile luate în timpul războiului și a trecut în revistă principalele momente ale mandatului său.

„Astăzi părăsesc funcția de comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei. Indiferent de statutul meu, voi servi Ucraina până la victorie”, a scris acesta.

Sîrski a amintit că a condus apărarea Kievului în primele săptămâni ale invaziei ruse din 2022, apoi contraofensiva din regiunea Harkov, în urma căreia au fost eliberate localitățile Balakliia, Izium și Kupiansk. El a menționat și operațiunile împotriva grupării de mercenari Wagner din regiunea Donețk.

Fostul comandant-șef a afirmat că una dintre primele sale decizii, după preluarea conducerii armatei în februarie 2024, a fost retragerea trupelor din Avdiivka pentru a salva viețile militarilor ucraineni.

Potrivit lui Sîrski, armata ucraineană a reușit ulterior să oprească ofensiva rusă în regiunile Harkov și Sumî, înainte de lansarea operațiunii din Kursk, care a dus, pentru prima dată de la începutul invaziei la scară largă, luptele pe teritoriul Rusiei.

„Aceste obiective au fost îndeplinite”

„Scopul nostru nu a fost niciodată ocuparea unui teritoriu străin. Obiectivul nostru a fost să perturbăm ofensiva planificată de inamic asupra regiunilor Sumî și Harkov, să îi atragem cele mai bine pregătite trupe și să completăm fondul de prizonieri destinat schimburilor. Toate aceste obiective au fost îndeplinite”, a scris fostul comandant-șef.

Sîrski a enumerat și reformele implementate în timpul mandatului său, printre care înființarea Forțelor Sistemelor Fără Pilot, crearea unor unități de apărare antiaeriană bazate pe drone, reorganizarea armatei într-o structură de corpuri și extinderea rolului ofițerilor de pe front în conducerea operațiunilor.

El a susținut și că Ucraina și-a intensificat atacurile asupra capabilităților navale ale Rusiei din Marea Neagră, afirmând că forțele ucrainene au blocat efectiv portul Novorossiisk și au vizat sistematic așa-numita „flotă din umbră” a Rusiei.

Potrivit lui Sîrski, armata ucraineană a eliberat 743 de kilometri pătrați de teritoriu în perioada în care s-a aflat la conducerea forțelor armate.

„Predau o armată care nu doar rezistă în apărare, ci se află și în ofensivă, cu inițiativă, o structură consolidată și oameni care știu cum să învingă inamicul”, a transmis acesta.

Rusia îl dă în urmărire pe noul comandant al armatei ucrainene

Între timp, Ministerul rus de Interne l-a inclus pe noul comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Mihailo Drapatîi, pe lista federală a persoanelor urmărite.

Potrivit agenției de presă de stat TASS, profilul lui Drapatîi a apărut în baza de date publică a ministerului la scurt timp după numirea sa, fiind menționat doar faptul că este „căutat în baza unui articol din Codul Penal”. Autoritățile ruse nu au precizat ce acuzații i se aduc.

Măsura vine după ce Comitetul de Investigații al Rusiei îl pusese deja sub acuzare în lipsă.

Anchetatorii ruși îi acuză pe Drapatîi și pe generalul-maior ucrainean Viktor Nikoliuk că au comandat operațiuni ale Forțelor Întrunite în 2017 și 2019, care ar fi dus la peste 70 de bombardamente de artilerie asupra teritoriilor controlate de autoproclamatele „Republică Populară Donețk” (DPR) și „Republică Populară Lugansk” (LPR).

Moscova susține că aceste atacuri au provocat victime în rândul civililor. Ucraina respinge constant acuzațiile și afirmă că ele fac parte din campania Rusiei de a criminaliza conducerea militară ucraineană.

Editor : C.S.

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