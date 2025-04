Legătura dintre pizza congelată și recesiune. Lucrurile pe care le cumpără oamenii când văd că economia nu merge bine

Teama de recesiune economică nu se vede doar în nesiguranța de pe piața muncii și scăderea cheltuielilor. Sunt consumatrori care își cumpără produse de lux, precum rujurile, cât timp încă și le permit, sau oameni care își cumpără sticle mai mici de băutură. Un alt indicator este consumul de pizza congelată, în special din cea mai scumpă, relatează Business Insider.

„Acest lucru se întâmplă ori de câte ori încetinește economia:există o cerere crescută pentru pizza congelată premium, pizza congelată la prețuri ridicate”, a spus Craig Zawada, directorul Pros Holdings, o companie de optimizare a prețurilor.

Pare ilogic, deoarece primul lucru pe care consumatorii ar trebui să-l facă e să fie atenți la costuri. Dar acest lucru chiar se întâmplă: înlocuiesc masa în oraș cu o pizza congelată bună, acasă.

Când oamenii simt nesigurană privind starea economiei, se îndreaptă către secțiunea de produse congelate de la supermarket. În 2009, în plină criză, vânzările de alimente congelate au crescut cu 3,1%. Când a lovit pandemia, vânzările de pizza congelată au crescut cu aproape 1 miliard de dolari față de anul precedent, de la 5,8 miliarde de dolari în 2019 la 6,6 miliarde de dolari în 2020, conform companiei de cercetare de piață IBISWorld. Datele sunt valabile pentru SUA.

„Pizza congelată a fost întotdeauna o categorie bună”, a spus Alexander Chafetz, un bancher de investiții.

„Dar a adusă pus în prim plan, aș spune, în timpul pandemiei, când oamenii nu lucrau, banii erau puțini și trebuia să hrănești o familie întreagă. Pizza congelată este o modalitate foarte economică de a-ți hrăni familia”, a adăugat el.

Michael Ryan, proprietarul Tree Tavern Pizza, o companie de pizza congelată care operează în New Jersey, a spus că, în timpul pandemiei, vânzările lui „au avut o creștere uriașă”. Afacerile cu pizza merg bine în perioadele de criză, dar pizza congelată are avantaje în plus: „este în congelator, gata de băgat la cuptor. Și nu trebuie să dai bacșiș curierului”, a explicat el.

Deși există o concurență din ce în ce mai mare în sectorul de alimente congelate, pizza congelată rămâne vedetă, a spus Phil Lempert, analist în industria alimentară și editor al supermarketguru.com. Cutiile ocupă mult spațiu și sunt mai vizibile. De asemenea, magazinele pot a oferi promoții și reduceri la pizza congelată, datorită diversității sortimentelor.

„Aș spune că în fiecare săptămână, când mă uit la pliantele magazinelor, văd cel puțin o pizza la reducere. Aceste companii sunt într-o continuă competiție pentru a oferi promoții”, a spus Lempert.

