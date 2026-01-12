Live TV

Pentagon Pizza Index. Care este legătura dintre creșterea comenzilor de mâncare și lovitura militară asupra Venezuelei

Pizza Pentagon
Pe 3 ianuarie, s-a observat o agitație neobișnuită la mai multe pizzerii din apropierea Pentagonului, în Arlington, Virginia, urmată ulterior de rapoarte despre explozii în Caracas.

Momentul a alimentat imediat un interes reînnoit pentru „Teoria pizzei de la Pentagon”, o cutumă de lungă durată pe internet, în Statele Unite, conform căreia o creștere bruscă a comenzilor de mâncare în apropierea centrelor de apărare ale SUA coincide adesea cu evenimente militare sau de securitate națională majore.

Teoria „Pizza Meter” a „prezis” evenimente majore încă din timpul Războiului Rece, inclusiv invazia Kuweitului din 1990 și atacurile din 2025 asupra Iranului.

În zilele care au urmat, rețelele sociale au fost invadate de meme, care susțineau că datele privind livrările de pizza sunt acum o sursă de informații mai fiabilă decât briefingurile oficiale ale guvernului.

Creșterea bruscă din timpul nopții a fost semnalată pentru prima dată de contul X Pentagon Pizza Report, care urmărește o pizzerie presupusă a fi preferată de agenții federali.

Potrivit contului, Pizzato Pizza a înregistrat o creștere bruscă a traficului în jurul orei 2:04 a.m. ET, pe 3 ianuarie.

Creșterea ar fi durat aproape 90 de minute, înainte ca restaurantul să se „golească” în jurul orei 3:44 a.m. ET.

În mod surprinzător, momentul a coincis cu rapoartele venite din Caracas, unde locuitorii au descris că au auzit explozii în jurul orei 1 a.m. ET.

Câteva ore mai târziu, Donald Trump a confirmat operațiunea pe Truth Social, descriind-o ca o „lovitură la scară largă” împotriva Venezuelei.

Nu era prima dată când Teoria pizza Pentagonului observa o creștere bruscă a comenzilor de pizza.

Interesant este că Teoria pizza Pentagonului, cunoscută și sub numele de Pizza Meter sau Pentagon Pizza Index, datează din perioada Războiului Rece.

În 1990, un angajat de la Domino's Pizza a observat o comandă record de 21 de pizza de la CIA în noaptea dinaintea invaziei Irakului în Kuweit.

Mai recent, în iunie 2025, o creștere similară a fost înregistrată la pizzerii din Arlington cu doar o oră înainte ca Israelul să lanseze atacuri aeriene asupra instalațiilor nucleare iraniene în cadrul Operațiunii Lion.

Departamentul Apărării a avut și o luare de poziția ca urmare a acestei teorii. Într-o declarație pentru Newsweek, în 2025, susținând că Pentagonul are mai mulți furnizori interni de alimente care sunt disponibili pentru angajații care lucrează până târziu în noapte.

Deocamdată, teoria rămâne suficient de solidă pentru a provoca frenezia pe rețelele de socializare.

