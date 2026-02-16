Copiii învață că cea mai delicioasă pizza e cea pe care o prepari chiar tu

Se poate afirma fără a greși că pizza este un preparat extrem de îndrăgit de români, în special de copii. Pornind de la această premisă, la Destiny Park, locul unde se învață prin joacă, a fost creat un spațiu interactiv unde cei mici învață nu numai istoria acestui fel de mâncare, ci și participă la tot procesul de preparare.

„Bine ați venit la pizzeria din Destiny Park. Astăzi învățăm să facem pizza, ceea ce se întâmplă în fiecare zi de altfel în Destiny Park. Cei mici vin, învață despre istoria pizzei, învață cum se face pizza, și o și fac. Ei înșiși lucrează la pizza. Dar mai ales, la final o mănâncă. Așa că, la mulți ani tuturor iubitorilor de pizza și poftă bună!”, spune Ana Maria Pascaru, director de marketing al Destiny Park.

La final, pe lângă faptul că se bucură de mâncarea pregătită chiar de ei, copiii pleacă și cu o lecție asimilată prin joacă, unii fiind fascinați de istoria preparatului, în timp ce alții adoră pur și simplu procesul de gătire.

