Lidera opoziției din Venezuela a venit cu un prim mesaj după ce Maduro a fost capturat de către forțele speciale ale SUA

Lidera opoziției din Venezuela, aflată acum în exil după ce a reușit să fugă din țară, a venit cu un prim mesaj după de Nicolas Maduro a fost capturat de către forțele speciale ale SUA. Aceasta spune că „ceea ce trebuia să se întâmple se întâmplă acum.”

De astăzi, Nicolás Maduro se confruntă cu justiția internațională pentru crimele atroce comise împotriva venezuelenilor și a cetățenilor multor alte națiuni. În fața refuzului său de a accepta o ieșire negociată, guvernul Statelor Unite și-a respectat promisiunea de a impune respectarea legii.

A venit momentul ca Suveranitatea Populară și Suveranitatea Națională să domnească în țara noastră. Vom restabili ordinea, vom elibera deținuții politici, vom construi o țară excepțională și ne vom aduce copiii înapoi acasă.

Am luptat ani de zile, am dat totul și a meritat. Ceea ce trebuia să se întâmple se întâmplă acum.

Aceasta este ora cetățenilor. A celor care am riscat totul pentru democrație pe 28 iulie. A celor care l-am ales pe Edmundo González Urrutia drept președinte legitim al Venezuelei, care trebuie să-și asume imediat mandatul constituțional și să fie recunoscut drept Comandant Suprem al Forței Armate Naționale de către toți ofițerii și soldații care o compun.

Astăzi suntem pregătiți să ne impunem mandatul și să preluăm puterea. Să rămânem vigilenți, activi și organizați până când Tranziția Democratică va deveni realitate. O tranziție care are nevoie de TOȚI.

Venezuelenilor aflați în țară: fiți pregătiți să puneți în aplicare ceea ce vă vom comunica foarte curând prin canalele noastre oficiale.

Venezuelenilor din străinătate: avem nevoie de voi mobilizați, activând guvernele și cetățenii lumii și angajându-i, chiar de acum, în marea operațiune de construcție a noii Venezuele.

În aceste ore decisive, primiți toată forța mea, încrederea mea și afecțiunea mea. Rămânem cu toții în alertă și în contact.

VENEZUELA VA FI LIBERĂ!

Mergem cu mâna lui Dumnezeu, până la capăt, a scris aceasta pe rețelele sociale.

Editor : A.R.