Istoria El Helicoide, clădirea din Caracas concepută ca centru comercial, dar devenită închisoare. Noul plan: „Mai bine să o închidă”

Este centrul comercial care a fost transformat în închisoare. Un simbol al optimismului care a degenerat în distopie. Un triumf al arhitecturii brutaliste care a devenit sinonim cu brutalitatea: El Helicoide din Caracas. Numit astfel datorită formei sale spiralate, rămâne o clădire futuristă, care înconjoară vârful unui deal și este acoperită cu o cupolă concepută pentru a reflecta soarele tropical, relatează The Times.

Conceput în Venezuela în perioada de boom economic din anii 1950 ca un centru comercial drive-in, acesta nu a fost niciodată finalizat. În anii 1970, a fost abandonat, luat cu asalt de ocupanți ilegali, traficanți de droguri și prostituate. Un deceniu mai târziu, a fost preluat de poliția secretă a țării, care l-a transformat în sediul său. Apoi, la începutul anilor 2000, lucrurile au luat o turnură și mai sinistră: încăperile din subsol au fost transformate în celule și presupuse camere de tortură pentru prizonierii politici.

Și acum, o altă schimbare așteaptă această construcție emblematică. Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, sub presiunea guvernului Statelor Unite, a promis că aceasta nu va mai fi folosită ca închisoare. Ea a declarat că va fi transformată într-un centru de agrement.

„Am decis că facilitățile Helicoide, care astăzi servesc drept centru de detenție, vor fi transformate într-un centru social, sportiv, cultural și comercial pentru familiile polițiștilor și comunitățile din jurul acestui complex”, a declarat Rodriguez în fața Adunării Naționale a Venezuelei în ianuarie.

Decizia ei face parte dintr-o serie de măsuri luate de guvernul său, care inițiază o resetare totală a relațiilor cu Statele Unite după capturarea lui Nicolas Maduro sub acuzația de trafic de droguri. Săptămâna aceasta urmează să fie aprobată o lege de amnistie pentru toți prizonierii politici, dintre care unii rămân în interiorul clădirii labirintice, închizând astfel un capitol al acestei clădiri.

Proiectul de construire a Helicoide a început în 1955. Venezuela, aflată atunci sub conducerea dictatorului Marcos Perez Jimenez, se afla la sfârșitul unui boom petrolier care durase trei decenii. Mii de imigranți europeni, fugind de austeritatea postbelică, se îndreptau către ceea ce părea a fi o țară a oportunităților nelimitate.

„Țara era plină de benzină și dolari... și de sentimentul înăbușitor că totul va dura pentru totdeauna”, așa a descris autorul venezuelean Pedro Torrijos acele vremuri tulburătoare.

În orașul în rapidă expansiune a fost identificat un teren potrivit pe un deal, iar trei arhitecți, conduși de germanul-venezuelan Dirk Bornhorst, au conceput un plan îndrăzneț de a construi un Turn Babel modern. Intenția era de a rivaliza cu cele mai bune și mai moderne clădiri contemporane din întreaga lume.

Proiectul era, în parte, o odă adusă culturii automobilistice. Piesa centrală era o alee circulară întinsă pe trei kilometri, care șerpuia pe deal și printre clădiri. Alături se aflau 300 de magazine, opt săli de cinema, o piscină, un heliport, un hotel de cinci stele și o sală de concerte acoperită cu o cupolă strălucitoare.

Proiectul a uimit lumea arhitecturii. O machetă a fost expusă la Muzeul de Artă Modernă din New York. Pe măsură ce vestea s-a răspândit, artistul suprarealist spaniol Salvador Dali s-a oferit chiar să picteze interiorul clădirii.

Dar, așa cum se întâmplă adesea în Venezuela, tulburările politice au schimbat totul. În 1958, o lovitură de palat a pus capăt dictaturii lui Perez Jimenez. În urma acesteia, proiectul a făcut obiectul unei serii de procese, care au dus în cele din urmă la falimentul dezvoltatorilor săi. Scările rulante importate, în valoare de sute de mii de dolari, au dispărut. Clădirea a început să fie jefuită de hoți. Acoperișul a început să curgă.

În anii 1970, au apărut ocupanții ilegali, care au înființat un oraș de corturi mizerabil pe aceeași șosea sinuoasă care fusese proiectată pentru a transporta venezuelenii înstăriți de la un magazin la altul în Cadillacurile lor zgomotoase.

La mijlocul anilor 1980, securitatea statului i-a evacuat pe intruși. Recompensa lor a fost dreptul de a folosi clădirea ca sediu propriu. În același timp, locuințele ieftine, construite fără autorizație, au început să invadeze terenurile din jur.

În 2010, a fost renovat, de data aceasta de către guvernul socialistului revoluționar Hugo Chavez, care avea nevoie de o bază mai sigură pentru propria sa forță de securitate reinventată, cunoscută sub numele de Sebin. Spațiile concepute ca birouri și magazine de lux au fost transformate în celule de închisoare, potrivite pentru un gulag tropical. Deținuții au inventat nume pentru camerele fără ferestre în care erau interogați. Una dintre ele era cunoscută sub numele de „Micul Iad”.

„Sebin a torturat sau a maltratat în alt mod deținuți – inclusiv politicieni din opoziție, jurnaliști, protestatari și apărători ai drepturilor omului – în principal în centrul de detenție El Helicoide din Caracas”, a raportat misiunea de anchetă a Națiunilor Unite privind Venezuela, în 2022.

Un alt raport, publicat în anul următor, a găsit „motive rezonabile să se creadă” că moartea din 2021 a generalului Raul Baduel, fost ministru al apărării încarcerat pentru presupusă corupție, în interiorul Helicoide, a fost rezultatul refuzului de a-i acorda îngrijiri medicale adecvate.

Maduro a negat în mod constant acuzațiile că regimul său ar avea prizonieri politici. Dar părea să se bucure să reamintească populației omnipotența statului. Anul trecut, el a anunțat că perioada Crăciunului va începe pe 1 octombrie, probabil pentru a distrage atenția unei populații nemulțumite. În acea seară, regimul a marcat evenimentul cu un spectacol de artificii zgomotos, de pe acoperișul Helicoide.

Se pare că președintele nu și-a dat seama că îl așteptau niște evenimente mult mai periculoase. Pe 3 ianuarie, trei explozii puternice au zguduit orașul, când membrii Delta Force din SUA au năvălit în Caracas și l-au capturat pe Maduro și pe soția sa, ducându-i pe amândoi la New York, unde așteaptă să fie judecați pentru trafic de droguri.

La trei zile după operațiune, președintele american Donald Trump a făcut ceea ce părea a fi o referire la Helicoide ca exemplu al modului în care Rodriguez coopera cu Statele Unite. „Au o cameră de tortură în centrul Caracasului pe care o închid”, a spus liderul american.

În ultimele săptămâni, membrii familiilor deținuților au instalat tabere în fața închisorii, organizând veghe și cerând să-și vadă rudele, un semn rar de confruntare deschisă cu un regim care încă este capabil să inspire teamă.

Guvernul Rodriguez s-a angajat să elibereze toți prizonierii politici pe care îi deține în Venezuela. Se estimează că numărul acestora este de aproximativ 1.000. Grupurile pentru drepturile omului afirmă că până în prezent au fost eliberați aproximativ 450. Aproximativ 70 dintre aceștia se aflau în Helicoide. Foro Penal, o organizație non-guvernamentală cu sediul în Caracas, a declarat că, la data de 15 februarie, 32 de prizonieri se aflau încă în complex.

Mulți vecini care locuiesc în jurul clădirii au declarat că ideea transformării acesteia într-un centru de agrement pentru polițiști și rezidenți este dezagreabilă. Pe 12 februarie, un bărbat care își plimba câinele în apropiere, care s-a prezentat ca Rafael, a declarat pentru The Times că a auzit deseori țipete provenind din clădire.

„Ar fi mai bine să o închidă, ca monument al ceea ce s-a întâmplat înăuntru”, a spus el. „Se spune că mulți au murit acolo. Să rămână un muzeu în cinstea lor și o amintire a ceea ce a devenit această revoluție”.

