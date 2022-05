"Rusia este țara care trebuie denazificată, nu Ucraina", spune lidera trupei Pussy Riot, după ce a reușit să fugă din Rusia din arestul la domiciliu și a ajuns în Lituania. Rusoaica susține că țara ei are nevoie de o perioadă de reflecție, la fel ca Germania după cel de-Al Doilea Război Mondial. Între timp, trupa a început un turneu anti-război, iar joi seara va cânta la Berlin.

După ce lidera Pussy Riot a fugit din Rusia, trupa punk feministă repetă la Berlin o nouă melodie împotriva războiului și a lui Putin, scrisă cu doar două săptămâni în urmă.

Maria Aliohina a povestit cum a reușit să scape de sub nasul polițiștilor care o păzeau. Era în arest la domiciului și urma să fie trimisă 21 de zile într-o colonie penală.

Maria Aliohina, lidera Pussy Riot: "A fost ideea prietenei mele. Ea a cumpărat uniforma unei firme de curierat ruse. Casa prietenei la care stăteam era înconjurată de poliție, așa că nu am putut folosi intrarea principală. Am folosit ușa din spate și, îmbrăcată în uniformă, m-am dus într-un alt apartament care era ca un fel de apartament conspirativ, fără să-mi iau telefonul meu mobil".



"Bineînțeles că ar trebui să existe un tribunal pentru Putin, pentru generalii și liderii armatei. Dar, în afară de asta, ar trebui să existe o reflecție (pentru Rusia - n.r.) și nu am idee care va fi concluzia acestei reflecții, dar fără ea, țara asta își pierde dreptul de a exista. Rusia este țara care trebuie denazificată, nu Ucraina", a mai spus Maria Aliohina.

Aliohina spune că, deși nu sunt atât de vizibili în Europa, mulți ruși știu adevărul despre război și nu sunt de acord cu el.

"Primele luni de război le-am petrecut la închisoare și toată închisoarea, tot centrul de detenție al acestei închisori, era plin de deținuți politici. Toți oameni care au ieșit în stradă cu pancarte cu declarații anti-război sau activiști cunoscuți, care au ieșit din casă și au fost arestați la ușă. Nu este doar Alexei Navalnîi, este multă altă lume. Dar legea a fost schimbată și multora le este foarte frică, pentru că acum poți merge la închisoare până la zece ani doar dacă postezi fotografii din Bucha. Și oamenii vor să plece și vor să schimbe lucrurile".

Editor : A.A.