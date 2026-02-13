Live TV

Video Liderul opoziției din Ungaria acuză o campanie de denigrare „în stil rusesc” orchestrată de guvernul lui Viktor Orban

Data actualizării: Data publicării:
Peter Magyar, Leader Of The TISZA Party Speaks On The Anniversary Of The 1848/49 Hungarian Revolution, Budapest, Hungary - 15 Mar 2025
Peter Magyar, liderul partidului Tisza. Foto: Profimedia
Din articol
„Puterea se teme” „Mai sunt 59 de zile”

Péter Magyar, figura principală care se opune lui Viktor Orbán din Ungaria în alegerile viitoare, a declarat că o înregistrare video a unor scene intime, cu care a fost amenințat, este o campanie de denigrare „în stil rusesc” a aparatului de stat. Magyar, al cărui partid de centru-dreapta, Tisza, conduce în sondaje înaintea alegerilor parlamentare din aprilie, a declarat că jurnaliștii au primit marți un link care arăta o cameră supravegheată de camere video, scrie TVPWorld.

O imagine din filmarea deja difuzată pare să arate narcotice în cameră, ceea ce l-a determinat pe Magyar să nege cu vehemență că ar fi consumat vreodată droguri.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Pe masă se aflau alcool și o substanță care părea a fi droguri”, a afirmat el într-o declarație video pe pagina sa de Facebook. „Nu am atins lucrurile de pe masă. Nu am consumat droguri.”

El a continuat spunând că este pregătit să facă orice test pentru a dovedi că este curat.

El a spus că a fost dus de o fostă iubită, Evelin Vogel, la o petrecere privată după un eveniment politic în august 2024. El și Vogel au întreținut relații sexuale consensuale, dar camera era monitorizată în ceea ce Magyar a numit o „operațiune a serviciilor secrete”.

Magyar a adăugat că ulterior a devenit clar că „a fost prins într-o operațiune clasică de denigrare în stil rusesc”.

„Dar, din moment ce nu am comis niciun act ilegal, conștiința mea este curată”, a continuat el.

„Puterea se teme”

Liderul Tisza a adăugat că singurul mod în care un videoclip cu el ar putea fi compromițător este dacă ar fi fost cumva modificat (editat - n.r) și a spus că înregistrarea originală ar trebui să fie difuzată în întregime.

„Desigur, nu știu cum vor fi manipulate ulterior imaginile și înregistrările audio înregistrate ilegal în apartament cu echipamente ale serviciilor secrete”, a spus Magyar. „Dar sugerez ca întreaga înregistrare făcută în cameră să fie difuzată needitată, dacă este posibil.”

Liderul Tisza nu s-a sfiit să spună cine crede că este responsabil pentru denigrare, aruncând vina direct asupra lui Orbán și a partidului său Fidesz, care se află la putere de aproape 16 ani.

El a spus că publicarea preconizată a videoclipului a fost programată să coincidă cu începutul unei campanii naționale de agitație electorală și că este un semn de slăbiciune din partea guvernului.

„Acest atac josnic este doar o dovadă în plus că puterea se teme”, a spus el. „Dacă rămânem uniți, vom câștiga. Dacă ne lăsăm învinși, ei vor câștiga și țara noastră va eșua.”

Tabăra de la putere a negat că ar avea cunoștință despre presupusele imagini.

Întrebat joi de jurnaliști despre videoclip, șeful de cabinet al lui Orbán, Gergely Gulyás, a spus: „Nu pot comenta ceva despre care nu știu nimic”.

„Mai sunt 59 de zile”

Magyar a jurat că nu se va lăsa intimidat sau șantajat de o încercare de „a distrage atenția de la problemele care afectează cu adevărat maghiarii”.

El a spus că adversarii săi politici vor folosi „toate mijloacele pentru a-și păstra prada furată și libertatea” și a declarat că, atunci când va prelua funcția, cei responsabili pentru actele împotriva lui vor executa pedepse cu închisoarea.

„În ciuda tuturor răutăților, nu ne veți înfrânge”, a spus el. „Mai sunt 59 de zile și ne vom recâștiga minunata noastră patrie.”

Campania electorală s-a intensificat în ultima perioadă, fiind marcată de atacuri personale la adresa activiștilor și candidaților, precum și de utilizarea unor videoclipuri deepfake.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Donald Trump
1
Donald Trump interzice Rusiei și altor patru țări să încheie acorduri petroliere cu...
Donald Tusk, premierul Poloniei
2
Polonia riscă să părăsească Uniunea Europeană, avertizează Donald Tusk. Argumentul...
lucrări de reparații ale șinelor de la metroul bucureștean
3
CCR a declarat neconstituțională legea privind autorizarea și intabularea construcțiilor...
drapel steag spania romania
4
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează...
centrala pe carbune
5
Donald Trump va ordona Pentagonului să cumpere energie electrică produsă în centralele pe...
Gigi Becali a făcut "prăpăd" după ce FCSB a ieșit din Cupă: "Nu-l mai vreau în viața mea! Sună pe cine vrei tu"
Digi Sport
Gigi Becali a făcut "prăpăd" după ce FCSB a ieșit din Cupă: "Nu-l mai vreau în viața mea! Sună pe cine vrei tu"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
drujba
Rusia a aruncat în aer „Prietenia”. Prin această conductă primeau petrol Ungaria și Slovacia: „Budapesta nu a exprimat niciun protest”
Viktor Orban și Volodimir Zelenski
Viktor Orban, mesaj pentru Volodimir Zelenski privind aderarea Ucrainei la UE: Statele membre stabilesc condițiile, nu țările candidate
INSTANT_REUNIUNE_INFORMALA_CE_BELGIA_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
„Rețeta” lui Viktor Orban pentru creșterea competitivității Europei: „Nu trimiteți banii altcuiva dacă aveți nevoie de ei”
Foto: Premierul ungar Viktor Orban
Ungaria riscă să dea înapoi 10 miliarde de euro către UE. Aviz dur al celei mai înalte instanțe europene
barbat cu catuse la maini
Șantaj orchestrat din penitenciar: Trei prieteni ai unui agresor sexual, reținuți după ce au intimidat victima de 15 ani
Recomandările redacţiei
liderii ue poza de grup consiliu european de la liege, belgia
Care au fost concluziile după reuniunea informală a liderilor...
donald trump da noroc cu nicusor dan
Ce informații așteaptă Nicușor Dan pentru a ști dacă merge la...
emmanuel macron
Macron spune că liderii europeni trebuie să pregătească împreună...
judecatorii ccr
Nicușor Dan, despre noua amânare a CCR pentru pensiile magistraților...
Ultimele știri
Când speră Diana Buzoianu să fie adoptată reforma Romsilva. „Am ajuns într-un punct în care toate partidele suntem aliniate”
Maria Franca Ferrero, soția inventatorului Nutella, a murit la vârsta de 87 de ani
Eurovision 2026: Lista celor zece finaliști ai Selecției Naționale, anunțată de TVR. Cea de-a 11-a piesă va fi aleasă de fani
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sumă impresionantă strânsă pentru familia mare a lui James Van Der Beek, după moartea lui: "Resursele lor...
Cancan
Gestul ireal făcut de fosta parteneră a lui Adrian Kreiner din spatele gratiilor. Ce le-a cerut magistraților...
Fanatik.ro
Nimeni nu știe cine a fost prima soție a lui Giovanni Becali: „Machedoancă din Tunari! A cântat Gil Dobrică”
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
David Popovici, întâlnire neașteptată cu unul dintre cei mai importanți români. „Nu se uită niciodată”
Adevărul
Ne urăsc sau ne iubesc? Adevărul nefiltrat despre ce cred ucrainenii despre români aflat direct de pe...
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Fata despre care s-a spus că a fost pipăită de Mihai Bendeac: "Am vrut să îi arăt cum îmi bate inima și cum...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum au fost numiți românii în presa din Bosnia, după tragerea la sorți pentru Liga Națiunilor
Pro FM
Jaafar Jackson, nepotul lui MJ, spune că a trebuit să câștige cu adevărat rolul din filmul "Michael": "Am...
Film Now
"Exact ca Mike Tyson". Jennifer Garner dezvăluie că a mușcat un coleg de ureche, la filmări: "Nu mă enervați!"
Adevarul
„Un nou record de distanță”. Dronele ucrainene au lovit o rafinărie Lukoil din Republica Komi, situată în...
Newsweek
Calcul greșit. Casa de Pensii, obligată să recunoască unui pensionar 5 ani de grupa I de muncă. Cum a reușit?
Digi FM
Alex Bogdan și Cătălina Mihai, dezvăluiri fără filtre: „Ne-am cunoscut direct în pielea goală!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Simptomele cancerului de colon care pot apărea la orice vârstă. Ce trebuie să știi despre boala care l-a ucis...
Digi Animal World
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele adesea nu ajunge nici la 5 ani
Film Now
Katie Holmes, mesaj scris "cu inima grea", după moartea lui James Van Der Beek: "Recunoscătoare că am...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online