Péter Magyar, figura principală care se opune lui Viktor Orbán din Ungaria în alegerile viitoare, a declarat că o înregistrare video a unor scene intime, cu care a fost amenințat, este o campanie de denigrare „în stil rusesc” a aparatului de stat. Magyar, al cărui partid de centru-dreapta, Tisza, conduce în sondaje înaintea alegerilor parlamentare din aprilie, a declarat că jurnaliștii au primit marți un link care arăta o cameră supravegheată de camere video, scrie TVPWorld.

O imagine din filmarea deja difuzată pare să arate narcotice în cameră, ceea ce l-a determinat pe Magyar să nege cu vehemență că ar fi consumat vreodată droguri.

„Pe masă se aflau alcool și o substanță care părea a fi droguri”, a afirmat el într-o declarație video pe pagina sa de Facebook. „Nu am atins lucrurile de pe masă. Nu am consumat droguri.”

El a continuat spunând că este pregătit să facă orice test pentru a dovedi că este curat.

El a spus că a fost dus de o fostă iubită, Evelin Vogel, la o petrecere privată după un eveniment politic în august 2024. El și Vogel au întreținut relații sexuale consensuale, dar camera era monitorizată în ceea ce Magyar a numit o „operațiune a serviciilor secrete”.

Magyar a adăugat că ulterior a devenit clar că „a fost prins într-o operațiune clasică de denigrare în stil rusesc”.

„Dar, din moment ce nu am comis niciun act ilegal, conștiința mea este curată”, a continuat el.

„Puterea se teme”

Liderul Tisza a adăugat că singurul mod în care un videoclip cu el ar putea fi compromițător este dacă ar fi fost cumva modificat (editat - n.r) și a spus că înregistrarea originală ar trebui să fie difuzată în întregime.

„Desigur, nu știu cum vor fi manipulate ulterior imaginile și înregistrările audio înregistrate ilegal în apartament cu echipamente ale serviciilor secrete”, a spus Magyar. „Dar sugerez ca întreaga înregistrare făcută în cameră să fie difuzată needitată, dacă este posibil.”

Liderul Tisza nu s-a sfiit să spună cine crede că este responsabil pentru denigrare, aruncând vina direct asupra lui Orbán și a partidului său Fidesz, care se află la putere de aproape 16 ani.

El a spus că publicarea preconizată a videoclipului a fost programată să coincidă cu începutul unei campanii naționale de agitație electorală și că este un semn de slăbiciune din partea guvernului.

„Acest atac josnic este doar o dovadă în plus că puterea se teme”, a spus el. „Dacă rămânem uniți, vom câștiga. Dacă ne lăsăm învinși, ei vor câștiga și țara noastră va eșua.”

Tabăra de la putere a negat că ar avea cunoștință despre presupusele imagini.

Întrebat joi de jurnaliști despre videoclip, șeful de cabinet al lui Orbán, Gergely Gulyás, a spus: „Nu pot comenta ceva despre care nu știu nimic”.

„Mai sunt 59 de zile”

Magyar a jurat că nu se va lăsa intimidat sau șantajat de o încercare de „a distrage atenția de la problemele care afectează cu adevărat maghiarii”.

El a spus că adversarii săi politici vor folosi „toate mijloacele pentru a-și păstra prada furată și libertatea” și a declarat că, atunci când va prelua funcția, cei responsabili pentru actele împotriva lui vor executa pedepse cu închisoarea.

„În ciuda tuturor răutăților, nu ne veți înfrânge”, a spus el. „Mai sunt 59 de zile și ne vom recâștiga minunata noastră patrie.”

Campania electorală s-a intensificat în ultima perioadă, fiind marcată de atacuri personale la adresa activiștilor și candidaților, precum și de utilizarea unor videoclipuri deepfake.

Editor : M.C