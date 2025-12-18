Lituania a primit 20 de deţinuţi politici eliberaţi de Belarus

Alţi 20 de deţinuţi politici eliberaţi recent de Belarus au ajuns joi în Lituania, a declarat joi un purtător de cuvânt al liderei opoziţiei bieloruse, Svetlana Tihanovskaia.

„Aceasta este o zi foarte importantă pentru noi toţi. Suntem bucuroşi să ne vedem eroii în libertate”, a declarat purtătorul de cuvânt, citat de mass-media din Vilnius, potrivit dpa, preluată de Apgerpres.

El a transmis mulţumiri Statelor Unite şi UE pentru eforturile lor de a asigura eliberarea opozanţilor şi pentru ajutorul acordat.

La sfârşitul săptămânii, preşedintele bielorus Aleksandr Lukaşenko a eliberat 123 de oponenţi politici după ani petrecuţi în închisoare. În urma unei solicitări a preşedintelui american Donald Trump, aceştia au fost lăsaţi să părăsească ţara.

Printre aceştia s-au numărat Maria Kolesnikova, laureatul premiului Nobel pentru pace Ales Bialiaţki şi fostul candidat la preşedinţie Viktor Babariko. După eliberare, Tihanovskaia a declarat că a venit momentul pentru o nouă conducere în mişcarea pro-democraţie din Belarus.

„Trebuie să le dăm timp să se recupereze după închisoare şi, bineînţeles, vom vorbi cu ei pentru a afla despre viitorul pe care îl văd pentru ei înşişi şi în ce rol”, a afirmat ea după o întâlnire cu preşedintele parlamentului lituanian, Juozas Olekas.

„Dacă doresc să-şi continue activităţile politice, este, desigur, important să convenim asupra modului în care lucrăm împreună şi ne coordonăm acţiunile”, a adăugat Tihanovskaia.

Lituania a fost mult timp o bază pentru opoziţia din Belarus şi oferă sprijin mişcării democratice din ţara vecină.

