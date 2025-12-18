Live TV

Lituania a primit 20 de deţinuţi politici eliberaţi de Belarus

Pavel Seviarynets greets journalists while traveling from Ukraine to Lithuania
Alţi 20 de deţinuţi politici eliberaţi recent de Belarus au ajuns joi în Lituania, a declarat joi un purtător de cuvânt al liderei opoziţiei bieloruse, Svetlana Tihanovskaia.

„Aceasta este o zi foarte importantă pentru noi toţi. Suntem bucuroşi să ne vedem eroii în libertate”, a declarat purtătorul de cuvânt, citat de mass-media din Vilnius, potrivit dpa, preluată de Apgerpres.

El a transmis mulţumiri Statelor Unite şi UE pentru eforturile lor de a asigura eliberarea opozanţilor şi pentru ajutorul acordat.

La sfârşitul săptămânii, preşedintele bielorus Aleksandr Lukaşenko a eliberat 123 de oponenţi politici după ani petrecuţi în închisoare. În urma unei solicitări a preşedintelui american Donald Trump, aceştia au fost lăsaţi să părăsească ţara.

Printre aceştia s-au numărat Maria Kolesnikova, laureatul premiului Nobel pentru pace Ales Bialiaţki şi fostul candidat la preşedinţie Viktor Babariko. După eliberare, Tihanovskaia a declarat că a venit momentul pentru o nouă conducere în mişcarea pro-democraţie din Belarus.

„Trebuie să le dăm timp să se recupereze după închisoare şi, bineînţeles, vom vorbi cu ei pentru a afla despre viitorul pe care îl văd pentru ei înşişi şi în ce rol”, a afirmat ea după o întâlnire cu preşedintele parlamentului lituanian, Juozas Olekas.

„Dacă doresc să-şi continue activităţile politice, este, desigur, important să convenim asupra modului în care lucrăm împreună şi ne coordonăm acţiunile”, a adăugat Tihanovskaia.

Lituania a fost mult timp o bază pentru opoziţia din Belarus şi oferă sprijin mişcării democratice din ţara vecină.

