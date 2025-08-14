Lituania va antrena copii în utilizarea dronelor pentru a contracara amenințarea Rusiei. Instrucția va începe cu copii de 8 - 10 ani

Copiii din Lituania vor fi învățați cum să construiască și să opereze drone, ca parte a eforturilor micii țări baltice de a-și dezvolta capacitatea de a face față oricărei amenințări viitoare din partea Rusiei.

Într-o inițiativă comună a ministerelor apărării și educației, guvernul a declarat marți că speră să învețe peste 22.000 de persoane, inclusiv școlari, abilități în utilizarea dronelor, ca parte a unei încercări de „extindere a instruirii de rezistență civilă”, scrie The Guardian.

Programul va fi adaptat la diferite grupe de vârstă, elevii de clasele a treia și a patra, cu vârste cuprinse între opt și 10 ani, învățând să construiască și să piloteze drone simple, a declarat guvernul. Elevii de liceu vor proiecta și fabrica piese de dronă și vor învăța cum să construiască și să piloteze drone avansate.

La fel ca vecinii săi Estonia și Letonia, Lituania, o țară cu 2,8 milioane de locuitori care se învecinează cu enclava rusă Kaliningrad și cu Belarus, aliatul Moscovei, se află în alertă maximă de război încă de la invazia la scară largă a Ucrainei de către Vladimir Putin.

Percepția unei amenințări rusești în statele baltice a fost subliniată miercuri de expulzarea unui diplomat rus din Estonia. Ministrul de externe al Estoniei, Margus Tsahkna, a declarat că acest lucru se datorează „ingerinței continue” în afacerile statului.

În Lituania, guvernul intenționează să cheltuiască 3,3 milioane de euro (2,9 milioane de lire sterline) pe echipamente specializate, inclusiv drone FPV pentru interior și exterior, sisteme de control și transmisie video și o aplicație mobilă pentru instruire pe vehicule aeriene fără pilot (UAV).

Ministrul apărării, Dovilė Šakalienė, a declarat: „Plănuim ca 15.500 de adulți și 7.000 de copii să dobândească abilități de control al dronelor până în 2028. În septembrie vom deschide centre de control al dronelor în Jonava, Tauragė și Kėdainiai și vom deschide încă șase centre de instruire pentru drone în alte regiuni ale Lituaniei până în 2028.”

„Cei mai mici participanți se vor implica în construcția și pilotarea simplă a dronelor prin jocuri și experimente. Elevii de gimnaziu vor învăța elementele de bază ale programării, alături de pilotarea și construcția de drone în interior, în timp ce elevii de gimnaziu vor proiecta piese 3D de drone și vor construi drone FPV”, a spus el.

În Rusia, instruirea copiilor în drone a fost controversată, cu dezvăluiri luna trecută privind presupusa implicare sistematică a copiilor în proiectarea și testarea tehnologiei folosind jocuri video.

Editor : Sebastian Eduard