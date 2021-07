Locuitorii din satul ars au trecut de la șoc la furie: În primele 14 ore am avut ajutor zero și acum copacii noștri frumoși sunt negri

Din Lytton, localitatea care a ars în proporție de 90% după ce temperaturile au ajuns la aproape 50 de grade Celsius, nu a rămas nimic. Oamenii privesc încă șocați la zona care altădată era o oază de verdeață: "Acum, copacii noștri frumoși sunt negri. Terenurile noastre sunt negre". Ei dau vina pe faptul că în primele 14 ore, când flăcările au mistuit satul, nu au primit niciun ajutor de la autorități.

Lytton este un sat cu doar 250 de locuitori, dar peste 1.700 de persoane trăiesc în zona rurală sau în cele șase rezervații ale comunității indigene Nlaka’pamux.

Profesoara Katrina Sam, care a trăit toată viața în Lytton, povestește cum este acum viața după incendiul în urma căruia satul a dispărut aproape în întregime.

În seara zilei de 30 iunie, Sam și soțul ei se uitau la televizor, când ea a primit un mesaj de la un prieten care o anunța că este un incendiu la capătul satului. Au decis să meargă acolo pentru a vedea ce se întâmplă, dar mesajul nu îi pregătise pentru gravitatea situației. Lytton era în flăcări, așa că au fost nevoiți să plece imediat.

"M-am urcat în mașină și în acel moment focul a ajuns la noi acasă. Au fost cele mai mari flăcări pe care le-am văzut vreodată. A fost o imagine teribilă să văd cât de mult fum și flăcări veneau deja în zona noastră”, a spus ea.

În ciuda faptului că și-au administrat locuințele și împrejurimile în mod durabil de peste 10.000 de ani, comunitățile indigene au fost mult timp victime ale schimbărilor climatice. Incendiile forestiere sunt din ce în ce mai frecvente pe măsură ce temperaturile cresc, iar apa și resursele tradiționale de hrană, cum ar fi somonul, sunt, prin urmare, mai greu de găsit, scrie CNN.

Și, deși nu a avut nicio vină în schimbările climatice, comunitatea indigenă Nlaka'pamux spune că a fost cea mai afectată, iar modul de viață le-a fost zdruncinat.

"Copacii noștri frumoși sunt negri"

Pentru comunitatea Nlaka'pamux, legătura cu pământul este o parte integrantă a identității lor, iar distrugerea regiunii este de anvergură și are efecte care fac și mai dificilă viața oamenilor.

"Asta chiar mă supără. Ca și comunitate, pescuim și vânăm, iar apoi ne adunăm să vedem totul în flăcări și distrus. Copacii noștri frumoși sunt negri, iar terenurile noastre sunt negre. Va dura mult timp pentru a ne reveni. Am pierdut totul. Casa noastră a dispărut. Și soțul meu a muncit atât de mult - tocmai fusese diagnosticat cu cancer și am trecut prin atât de multe", povestește Katrina Sam.

Pierderea i-a afectat în special pe vârstnicii din comunitate, care au cunoscut, mulți dintre ei, doar viața din Lytton. George Brown, ca și Sam, și-a pierdut ferma în foc și a văzut cum regiunea în care trăiește de 77 de ani a fost mistuită de flăcări.

Pentru George, ziua incendiului a început ca oricare alta - tocmai terminase să-și ude roșiile, când fiul său a văzut puțin fum, iar în scurt timp focul a ajuns chiar în fața ușii lor. El spune că incendiul l-a traumatizat.

"Nu este nimic la care să ne întoarcem, pentru că acolo nu mai există Lytton. Am văzut niște oameni care se plimbau șocați. Fratele meu a trecut pe lângă mine fără să mă cunoască, era și el șocat", povestește George.

"În primele 14 ore am avut zero ajutor"

Pentru mulți din comunitatea Nlaka'pamux, sentimentul pierderii a făcut loc furiei pentru modul în care autoritățile au intervenit în ajutorul lor.

"Am fost singuri. În primele 14 ore am avut zero ajutor. Toată lumea chema pe cineva cunoscut în ajutor. Am avut ajutor zero de la Guvern", a spus Patashi Pimms, în vârstă de 20 de ani.

Duminică, ministrul Mike Farnworth a recunoscut deficiența comunicării și a calificat-o ca "nefiind la la înălțimea așteptărilor", după ce șeful consiliului națiunii Nlaka'pamux a declarat pentru CBC News că autorităților le-au luat "ore" pentru a răspunde solicitărilor de ajutor.

Edith Loring-Kuhanga, administrator de școală, a declarat că John Haugen, reprezentantul local al comunității indigene, a vrut să îl contacteze direct pe premierul Trudeau. Cei doi au vorbit în 1 iulie, a declarat purtătorul de cuvânt al lui Trudeau, Ann-Clara Vaillancourt. Ea a spus că vor fi alocate toate resursele necesare pentru ca aceste comunități să fie ajutate.

Oamenii spun însă că sunt ignorați, deoarece, deși sunt incendii în fiecare an în Lytton, nu există încă nicio procedură pentru modul de intervenție.

Atât experții, cât și membrii comunității dau vina pe rolul schimbărilor climatice în creșterea temperaturilor în Lytton.

