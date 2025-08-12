Live TV

Londra îi atenționează pe liderii europeni să nu-l irite pe Trump înaintea întâlnirii cu Putin

donald trump vladimir putin
Foto: Profimedia Images
Liderii europeni, în frunte cu cancelarul german Friedrich Merz, şi-au intensificat contactele şi reacţiile în sprijinul Ucrainei, încercând să-l apropie de poziţiile europene pe preşedintele american Donald Trump, înaintea summitului pe care acesta îl va avea vineri cu preşedintele rus Vladimir Putin, în timp ce oficialii britanici îi atenţionează pe cei europeni că riscă astfel să-l "irite" pe Trump, relatează marţi agenţia EFE şi publicaţia The Telegraph.

Cancelarul german Friedrich Merz a anunţat pentru miercuri o videoconferinţă la care vor lua parte şefii de stat sau de guvern din Franţa, Regatul Unit, Italia, Polonia şi Finlanda, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, probabil şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, precum şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Aceştia vor participa apoi în aceeaşi şi în acelaşi format la o videoconferinţă cu Donald Trump, scrie Agerpres.

Obiectivul videoconferinței de miercuri

Potrivit lui Merz, obiectivul europenilor la această reuniune va fi discutarea „opţiunilor de a exercita presiune asupra Rusiei în legătură cu posibile negocieri de pace, revendicări teritoriale (ale Rusiei) şi garanţii" de securitate pentru Ucraina, înaintea întâlnirii pe care Donald Trump şi Vladimir Putin o vor avea vineri în Alaska şi la care vor aborda cu precădere conflictul din Ucraina.

Discuţii precum cele convocate de Merz miercuri au rolul de ajuta participanţii să „ţină pasul cu evoluţiile, întrucât Donald Trump acţionează cu o viteză ameţitoare", explică Rafael Loss, expert în chestiuni de apărare şi securitate la Centrul European pentru Relaţii Externe (ECFR).

Acesta remarcă faptul că europenii „rămân întotdeauna în urma" iniţiativelor lui Trump, dar crede că întâlnirea virtuală organizată la iniţiativa lui Merz ar putea fi utilă pentru ca preşedintele SUA să ia în considerare ideile partenerilor săi europeni înainte de a se întâlni cu Putin, mai ales că "Trump are tendinţa de a prelua abordarea şi argumentele ultimei persoane cu care a vorbit".

„Comentarii contraproductive”

Totuşi, oficialii britanici i-au atenţionat pe cei europeni că prin declaraţiile lor insistente de susţinere a poziţiilor Ucrainei riscă să-l "irite" pe Trump şi le-au sugerat să înceteze "comentariile continue contraproductive".

Înaintea reuniunii de miercuri, statele Uniunii Europene, cu excepţia Ungariei, au emis o declaraţie prin care au cerut ca orice negocieri "semnificative" privind Ucraina să se desfăşoare numai după ce Rusia, care a reuşit în ultimele zile o înaintare notabilă pe frontul din estul Ucrainei, va accepta o "încetare a focului sau o diminuare a ostilităţilor".

În aceeaşi declaraţie a statelor UE, descrisă de premierul ungar Viktor Orban drept o încercare de a impune "o serie de condiţii pentru o întâlnire la care liderii UE nici măcar nu au fost invitaţi", se solicită implicarea directă a Ucrainei în negocieri şi se subliniază că frontierele "nu pot fi schimbate prin forţă", după ce Trump a sugerat ideea unui schimb de teritorii pentru un acord de pace ruso-ucrainean.

