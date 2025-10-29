Live TV

Londra lansează planul pentru emisii net zero. Cum vrea guvernul britanic să reducă facturile și să stimuleze economia

Data publicării:
photo-collage.png - 2025-10-29T204424.025
Westminster Bridge și Palatul Parlamentului din Londra, Regatul Unit. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia

Guvernul britanic a prezentat noul „plan pentru emisii net zero”, prin care își propune să revină pe traiectoria obiectivelor climatice și să transforme Marea Britanie într-un lider al energiei curate, informează The Guardian. Executivul condus de Keir Starmer susține că investițiile în energie regenerabilă și reducerea emisiilor vor scădea facturile gospodăriilor, vor stimula economia și vor crea locuri de muncă, în timp ce adversarii politici critică măsurile drept costisitoare și nerealiste.

În contextul atacurilor tot mai puternice asupra politicilor climatice din partea partidului Reform, aflat pe primul loc în sondaje, și a conservatorilor, executivul susține că accelerarea investițiilor în energie regenerabilă și reducerea emisiilor de carbon vor contribui la scăderea facturilor și la consolidarea economiei britanice.

„Guvernul laburist este pe deplin angajat să acționeze pentru combaterea crizei climatice, pentru că aceasta este calea prin care putem asigura o viață mai bună pentru oamenii din Marea Britanie astăzi și putem proteja generațiile viitoare”, a declarat Ed Miliband, ministrul pentru securitate energetică și net zero, pentru The Guardian.

„Acest plan descrie acțiunile ambițioase pe care le-am luat în primele 15 luni – stimularea investițiilor, crearea de locuri de muncă și reconstruirea securității energetice. În același timp, oponenții noștri politici au pornit pe o cale anti-locuri de muncă și anti-știință, care ar aduce dezastru pentru economia, securitatea și planeta noastră”, a adăugat el.

„Generațiile viitoare ne vor judeca după măsura în care am acționat pentru a proteja planeta și modul nostru de viață. Acest guvern este mândru să fie evaluat după acest criteriu – iar la COP30, săptămâna viitoare, vom arăta prin fapte și prin cuvinte că suntem gata să luptăm pentru planeta noastră”, a mai spus Miliband.

Premierul Keir Starmer a susținut documentul, intitulat „Planul de implementare a bugetului de carbon”, publicat miercuri după-amiază, prin care guvernul își reafirmă angajamentul de a decarboniza sistemul energetic britanic până în 2030 și de a reduce drastic emisiile de gaze cu efect de seră până în 2037.

În cadrul planului, chiriașii vor avea dreptul să solicite proprietarilor acces la stații de încărcare pentru vehicule electrice, iar industria va beneficia de reduceri de costuri energetice.

Pompele de căldură sunt promovate drept principala soluție pentru încălzirea cu emisii reduse de carbon, însă guvernul nu a exclus complet utilizarea hidrogenului în locuințe, deși experții avertizează că această variantă ar fi costisitoare și ineficientă.

Planul nu include o estimare clară a costurilor, însă executivul afirmă că nu va crește facturile la energie, iar angajamentul din manifestul electoral de a reduce facturile cu 300 de lire sterline rămâne valabil.

Deși guvernul nu a confirmat oficial, unii observatori cred că ministrul de finanțe Rachel Reeves ar putea decide, în bugetul din noiembrie, eliminarea sau reducerea TVA-ului la facturile de energie.

Reafirmarea angajamentelor climatice reprezintă un pariu politic calculat. Partidul Reform promovează renunțarea la obiectivul net zero și extinderea utilizării combustibililor fosili, iar lidera conservatoare Kemi Badenoch a promis abrogarea Legii schimbărilor climatice și investiții mai mari în gaze naturale.

Unii membri ai Partidului Laburist îl îndeamnă pe Keir Starmer să relaxeze angajamentele privind decarbonizarea energiei și să permită o utilizare mai mare a combustibililor fosili. De-a lungul anului, think tank-ul fostului premier Tony Blair a cerut de mai multe ori o astfel de schimbare de direcție.

Alți oficiali din guvern susțin însă că o retragere din politicile climatice ar îndepărta alegătorii de bază și ar priva Marea Britanie de oportunitățile oferite de economia verde. Potrivit Confederației Industriei Britanice (CBI), economia verde crește de trei ori mai repede decât restul economiei, iar multe companii importante și-au declarat sprijinul pentru obiectivul net zero.

Cea mai mare parte a planului prezentat miercuri nu conține politici complet noi, ci reafirmări ale unor măsuri deja existente. Publicarea documentului a fost o obligație legală impusă guvernului de Înalta Curte, anul trecut, în urma unei acțiuni intentate de organizațiile Friends of the Earth și ClientEarth.

Instanța a ordonat guvernului conservator de atunci, acuzat că nu respectă obligațiile legale privind reducerea emisiilor la net zero până în 2050, să prezinte un plan clar de îndeplinire a bugetelor de carbon pe cinci ani stabilite de Comitetul pentru Schimbări Climatice.

„Securitatea și prosperitatea vor fi durabile doar atunci când politicile vor fi aliniate cu natura, nu împotriva ei. Suntem mândri că moștenirea muncii noastre privind acest plan climatic este aceea de a trage la răspundere guvernul britanic. Acest nou plan există pentru că oamenii și organizațiile s-au ridicat în apărarea statului de drept și au cerut onestitate în privința modului în care Regatul Unit intenționează să-și atingă obiectivele climatice. Legea le oferă instanțelor și publicului instrumentele pentru a se asigura că promisiunile sunt susținute de acțiuni credibile”, a declarat Kyle Lischak, directorul ClientEarth Marea Britanie.

