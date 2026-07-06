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Lovitură la un muzeu de lux din Franța: aproximativ 20 de bijuterii, furate într-un jaf de milioane de euro

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muzeu lalique franta alsacia
Fotografie cu sigla producătorului francez de cristal de lux Lalique, pe fațada fabricii din Wingen-sur-Moder, Franța. Muzeul Sticlei Lalique din Alsacia a anunțat că a fost spart, iar hoții au furat bijuterii în valoare de „câteva milioane” de euro. Foto: Profimedia Images
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Din articol
„Loc sensibil” de la jaful de la Luvru

Muzeul Lalique din Wingen-sur-Moder (Bas-Rhin) a anunțat duminică faptul că a fost ținta unui jaf, a aflat Le Figaro de la o sursă apropiată anchetei. În total, „au fost furate aproximativ douăzeci de bijuterii.

Valoarea pagubelor este în curs de estimare, dar ar putea ajunge la câteva milioane de euro, probabil aproape de patru milioane”, a precizat o altă sursă pentru AFP, preluată de Le Figaro.

Faptele s-ar fi petrecut în jurul orei 6 dimineața, duminică. S-a declanșat o alarmă, dar, în cele din urmă, o femeie de serviciu, care a ajuns prima la fața locului, a alertat jandarmeria. Trimisă la fața locului, forțele de ordine au constatat că cel puțin șase vitrine fuseseră sparte de hoți, care au fugit fără a fi reținuți, precizează o sursă din cadrul jandarmeriei. Considerat un „loc sensibil”, Muzeul Lalique „făcea obiectul unei atenții deosebite” încă de la spargerea răsunătoare de la Muzeul Luvru din Paris, din octombrie 2025.

Imaginile de pe camerele de supraveghere sunt în prezent analizate, iar ancheta a fost încredințată celulei de investigații criminale a grupării de jandarmerie din Bas-Rhin.

„Loc sensibil” de la jaful de la Luvru

Considerat un loc sensibil încă de la jaful de mare amploare de la Muzeul Luvru din Paris, din octombrie 2025, muzeul făcea deja obiectul unei vigilențe sporite. „Exista un sistem de protecție, dar nu era suficient”, a recunoscut totuși pentru AFP o sursă apropiată anchetei. Ca urmare a jafului, conducerea muzeului a anunțat pe rețelele sociale o închidere temporară, pentru a pregăti „o redeschidere liniștită și în deplină siguranță”.

Deschis în 2011 în apropierea fabricii cu același nume, situată din 1921 pe versantul alsacian al Munților Vosgi, Muzeul Lalique expune pe o suprafață de 900 m² creațiile din sticlă ale lui René Lalique.

Editor : Ana Petrescu

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