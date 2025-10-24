Live TV

Macron anunţă că Franţa va livra Ucrainei noi rachete Aster şi avioane de luptă Mirage

Data publicării:
aeronava mirage in zbor
Aeronavă Mirage. Foto: Profimedia

Franţa va livra Ucrainei noi rachete antiaeriene Aster în „zilele următoare”, precum şi avioane de luptă Mirage, a anunţat vineri preşedintele Emmanuel Macron aliaţii Ucrainei reuniţi în videoconferinţă, relatează AFP.

„Vom furniza zilele următoare noi rachete Aster, noi programe de antrenament şi noi avioane Mirage”, a declarat el de la Paris, fără a oferi alte detalii.

Până în prezent, Franţa a livrat Ucrainei trei avioane Mirage 2000 din cele şase promise. Una dintre aeronave a fost doborâtă în iulie.

Rachetele Aster 15 şi 30, produse în cooperare între Paris şi Roma, funcţionează cu sistemul SAMP/T MAMBA, un sistem franco-italian de apărare aeriană, echivalent cu sistemul american Patriot.

Cele două ţări au furnizat Ucrainei un număr nespecificat de astfel de rachete pentru apărarea sa aeriană, Kievul solicitând un număr mai mare de astfel de arme pentru a se putea apăra, notează AFP, citată de Agerpres.

„Este foarte important să ne continuăm eforturile pentru a sprijini Ucraina şi pentru a face presiune asupra Rusiei”, a subliniat Macron în faţa liderilor Coaliţiei Voluntari, ce reuneşte ţările europene care ajută militar Ucraina şi sunt dispuse să-i ofere garanţii de securitate post-război.

Reuniunea este coprezidată de premierul britanic Keir Starmer, alături de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski de la Londra, şi de preşedintele francez.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bloc afectat de explozie in rahova
1
Bujduveanu, după raportul preliminar al INSEMEX: „Cine a racordat la utilități imobilul...
emil ganj
2
Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul...
masina
3
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă...
robert negoita
4
Robert Negoiță, despre drumurile asfaltate peste magistrale de gaz: Țevile sunt ale...
contor energie electrica
5
Bogdan Ivan: Avem o strategie de a reduce preţul pe kWh de la 1,55 la cât mai aproape de...
Sârbilor nu le-a venit să creadă! Ce s-a întâmplat la mai puțin de 24 de ore de la apariția imaginilor neverosimile din Belgrad
Digi Sport
Sârbilor nu le-a venit să creadă! Ce s-a întâmplat la mai puțin de 24 de ore de la apariția imaginilor neverosimile din Belgrad
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
gavfvgfe
Pompierul care a salvat fata de 17 ani după explozia din Rahova: „Se...
Russian Navy Holds July Storm Exercise
Nava rusească de război Aleksandr Șabalin a acostat în largul...
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_01_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Măsuri urgente după explozia din Rahova, luate de Primăria Capitalei...
multime
Nicușor Dan a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național. Cum a...
Ultimele știri
Riscurile discuțiilor cu AI: Chatboții le spun oamenilor ce vor să audă. Cercetătorii avertizează asupra efectelor nocive
VIDEO Un șobolan a fost filmat în timp ce se plimbă printre pâini, în vitrina unei brutării din București. Măsurile luate de ANPC
Croația reintroduce serviciul militar obligatoriu din 2026. Mii de tineri vor fi chemați anual la instrucție
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
donald trump - octombrie 2025
Trump a avut la dispoziție trei opțiuni pentru sancțiunile împotriva Rusiei și a ales-o pe cea de mijloc (WSJ)
explozie ucraina
Un ucrainean s-a aruncat în aer în timp ce era controlat de poliția de frontieră. Alte trei persoane au fost ucise în urma deflagrației
rusia-femeie-armata
Rusia trimite femei în unități de asalt pentru a compensa pierderile suferite în Ucraina: „Sunt gata să sacrifice pe oricine”
cosuri carrefour
Grupul Carrefour vrea să se retragă din România, după 24 de ani de prezență pe piață
Premierul belgian Bart De Wever
De ce a blocat premierul Belgiei planul „nebunesc” al UE de a da un împrumut Ucrainei de 140 de miliarde de euro din activele ruseşti
Partenerii noștri
Pe Roz
O fostă măicuță, după ce a devenit soția unui tânăr care a renunțat la preoție: Să fie clar, nu am avut nimic...
Cancan
Tragedie fără margini! Fiica unui celebru prezentator TV a murit la 19 ani
Fanatik.ro
Ioan Pavel, umilit de stat înainte să moară în accidentul aviatic. Povestea milioanelor blocate de un...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Crainicul ultras de la Dinamo! Bătut de jandarmi, după ce a invadat terenul: „M-au frăgezit! Au dat în mine...
Adevărul
Descoperire șoc. Vaccinul ARNm anti-COVID, arma secretă care combate cancerul
Playtech
Când poți pierde dreptul de proprietate în favoarea vecinului. Cazurile de uzucapiune de 10 sau 20 de ani
Digi FM
Isabel Preysler, declarații despre infidelitățile lui Julio Iglesias: „Ca să-i fac pe plac, am uitat de mine...
Digi Sport
După TREI ani, ”cea mai frumoasă femeie din lume” a apărut! Imaginea a făcut înconjurul planetei FOTO
Pro FM
VIDEO Cum a reacționat Keith Urban când o fană i-a spus că o cheamă Nicole. Solistul e în plin divorț de...
Film Now
Ben Stiller, despre secretul mariajului cu Christine Taylor: „Simțul umorului este cheia relației noastre”...
Adevarul
A fost Elena Ceaușescu mai rea decât soțul ei? Miturile care i-au năruit imaginea idealizată de propaganda...
Newsweek
RECALCULARE Pensionar cu grupe pierde 1.400 lei la pensie. Altul câștigă 1.500 în condiții normale
Digi FM
Schimbarea orei. În doar două momente din an pot fi oprite acele orologiului Big Ben. În aproape 160 de ani...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Ned Stark din Game of Throne, la al cincilea mariaj. Sean Bean nu credea că se va mai însura: "Nu mi se...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...