Macron anunţă că Franţa va livra Ucrainei noi rachete Aster şi avioane de luptă Mirage

Franţa va livra Ucrainei noi rachete antiaeriene Aster în „zilele următoare”, precum şi avioane de luptă Mirage, a anunţat vineri preşedintele Emmanuel Macron aliaţii Ucrainei reuniţi în videoconferinţă, relatează AFP.

„Vom furniza zilele următoare noi rachete Aster, noi programe de antrenament şi noi avioane Mirage”, a declarat el de la Paris, fără a oferi alte detalii.

Până în prezent, Franţa a livrat Ucrainei trei avioane Mirage 2000 din cele şase promise. Una dintre aeronave a fost doborâtă în iulie.

Rachetele Aster 15 şi 30, produse în cooperare între Paris şi Roma, funcţionează cu sistemul SAMP/T MAMBA, un sistem franco-italian de apărare aeriană, echivalent cu sistemul american Patriot.

Cele două ţări au furnizat Ucrainei un număr nespecificat de astfel de rachete pentru apărarea sa aeriană, Kievul solicitând un număr mai mare de astfel de arme pentru a se putea apăra, notează AFP, citată de Agerpres.

„Este foarte important să ne continuăm eforturile pentru a sprijini Ucraina şi pentru a face presiune asupra Rusiei”, a subliniat Macron în faţa liderilor Coaliţiei Voluntari, ce reuneşte ţările europene care ajută militar Ucraina şi sunt dispuse să-i ofere garanţii de securitate post-război.

Reuniunea este coprezidată de premierul britanic Keir Starmer, alături de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski de la Londra, şi de preşedintele francez.

