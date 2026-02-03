Macron pregătește reluarea dialogului cu Putin, dar acuză Moscova că nu vrea pacea în Ucraina

Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat marţi că o reluare a dialogului cu omologul său rus Vladimir Putin este „pe cale să fie pregătită”, însă a acuzat Moscova că nu manifestă „o voinţă adevărată” de a negocia pacea în Ucraina. Declaraţia a fost făcută în timpul unei vizite în Haute-Saône, relatează AFP și News.ro.

Preşedintele francez Emmanuel Macron anunţă marţi că o reluare a dialogului cu omologul său rus Vladimir Putin este „pe cale să fie pregătită” şi acuză totodată Moscova că nu dă semne de o „voinţă adevărată” de a negocia pacea în Ucraina, relatează AFP.

Şeful statului francez a fost întrebat despre acest subiect în timpul unei vizite în Haute-Saône.

„Acest lucru se pregăteşte, aşadar au loc discuţii la nivel tehnic”, a răspuns el.

El a precizat că aceste discuţii au loc „transparent şi în concertare” cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a cărui ţară este invadată de aproape patru ani.

„Este important ca europenii, într-adevăr, să-şi refacă propriile canale de discuţie”, a declarat Emmanuel Macron.

Preşedintele francez nu a avansat însă o dată şi a subliniat că atacurile recente „intolerabile” nu demonstrează „o voinţă adevărată de a negocia pacea”.

Marea majoritate a liderilor europeni îl ţin pe preşedintele rus la distanţă din cauza războiului din Ucraina.

Însă, între timp, preşedintele american Donald Trump s-a apropiat de Vladimir Putin.

Astfel, liderii europeni sunt tentaţi să reia contactul cu liderul de la Kremlin pentru a nu-l lăsa pe locatarul Casei Albe să facă manevre singur.

În decembrie, Emmanuel Macron estima că „redevine util să vorbim cu Vladimir Putin”, o declaraţie bine primită atunci de Kremlin.

Preşedintelui francez i s-a reproşat faptul că a continuat să discute cu omologul său rus timp de luni după ce acesta a lansat invazia Ucrainei, la 24 februarie 2022, însă a încetat apoi orice contact şi a adoptat un ton mai virulent împotriva liderului de la Kremlin.

Emmanuel Macron şi Vladimir Putin au discutat ultima oară la începutul lunii iulie despre eforturi diplomatice în vederea încadrării programului nuclear iranian.

Ei şi-au afişat atunci divergenţele cu privire la Ucraina.

Precedenta lor convorbire telefonică a avut loc la 11 septembrie 2022, cu privire la Centrala Nucleară ucraineană Zaporojie, ocupată de Rusia.

